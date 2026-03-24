Explainer: येत्या 24 महिन्यात संपूर्ण जगाला कळणार AI चा धोका किती मोठा आणि भयानक आहे? असं काही घडणार की विश्वास बसणार नाही!

 AI तंत्रज्ञाच्या वापरामुळे IT क्षेत्रांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठी क्रांती झाली आहे. AI चे जसे फायदे आहेत तसेच धोके देखील आहे. फायद्यापेक्षा AI चा धोका खूप मोठा आहे.    AI चा धोका किती मोठा आणि भयानक आहे याची झलक येत्या 24 महिन्यात संपूर्ण जगाला कळणार आहे. संशोधकांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 24, 2026, 05:54 PM IST
AI Cyberattack Warning : AI अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे IT सह अनेक सेक्टरला मोठा धक्का बसला आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत.   AI चा धोका किती मोठा आणि भयानक आहे हे येत्या 24 महिन्यात संपूर्ण जगाला कळणार आहे. वैज्ञांनिकांनी याबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. जीपीएस, मोबाईल नेटवर्क आणि बँकिंग प्रणालीचा आधार असलेले तंत्रज्ञानाला आता एआयचा धोका निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, येत्या दोन वर्षांत AI मुळे सॅटेलाईट क्रॅश होवू शकतात.  पृथ्वीसाठी एक मोठा धोका निर्माण करू शकतो. हा धोका नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाही, तर एआय-आधारित सायबर हल्ल्यांमुळे आहे.कालबाह्य झालेल्या उपग्रह प्रणाली या आधुनिक हल्ल्यांचा सामना करण्यास सज्ज नाहीत.

एआय तंत्रज्ञानाने सायबरसुरक्षेचा अर्थ पूर्णपणे बदलून टाकला आहे. हॅकर्स आता 'एजंटिव्ह एआय' वापरत आहेत.  जे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय स्वतःहून निर्णय घेऊ शकते. या प्रणाली सुरक्षेतील  रिअल-टाइममध्ये त्रुटी शोधतात आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी नवीन रणनीती विकसित करतात. युरोपियन स्पेस एजन्सी (ESA) ने या धोक्याची माहिती दिली.  अवकाश प्रणाली जसजशा डिजिटल आणि एकमेकांशी जोडल्या जात आहेत, तसतशी त्यांची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्याची बाब बनली आहे. हॅकर्स आता थेट जमिनीवरील केंद्रांमधून आणि उपग्रह सॉफ्टवेअरमधून पाठवल्या जाणाऱ्या संकेतांना लक्ष्य करत आहेत.

सॅटेलाईट क्रॅश मोठा धोका?

सॅटेलाईट क्रॅश  हा शब्द एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकासारखा वाटू शकतो, पण त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतात. नासाच्या मते, दिशादर्शन, हवामानाचा अंदाज आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आपले संपूर्ण जीवन अवकाशावर अवलंबून आहे. जर हॅकर्सनी सायबर हल्ल्यामुळे उपग्रहांवर ताबा मिळवला, तर ते त्यांना एकमेकांवर आदळायला लावू शकतात. यामुळे 'केसलर सिंड्रोम' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अवकाशातील कचऱ्याची साखळी प्रतिक्रिया सुरू होऊ शकते. असे झाल्यास, पृथ्वीच्या कक्षेचा एक मोठा भाग कायमचा नष्ट होईल.

अवकाशातील बहुतेक उपग्रहांची रचना अशा वेळी करण्यात आली होती, जेव्हा एआय (AI) अजून अस्तित्वात आले नव्हते. या जुन्या प्रणालींमध्ये एनक्रिप्शन आणि सुरक्षित प्रमाणीकरणाचा अभाव आहे. तसेच, त्या सहजपणे अद्ययावत करता येत नाहीत. एआय (AI) या त्रुटींचा वेगाने फायदा घेऊन प्रणालींमध्ये घुसखोरी करत आहे. व्हिजनस्पेसच्या अभियंत्यांच्या मते, पूर्वी हॅकर्सना उपग्रहाचा डेटा समजून घेण्यासाठी हजारो पाने वाचावी लागत होती, पण आता एआय (AI) संपूर्ण प्रणाली केवळ काही सेकंदात उलगडू शकते, ज्यामुळे हल्ला करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि श्रम लक्षणीयरीत्या कमी होतात.

एआय-आधारित अंतराळ संकटासाठी तयार आहोत का?

स्पेसएक्स, नासा आणि ईएसए यांसारख्या संस्था आता एआय-आधारित संरक्षण प्रणालींवर काम करत आहेत. यूएस एनआयएसटीने म्हटले आहे की, प्रणाली हॅक केल्या जाऊ शकतात हे आपण गृहीत धरले पाहिजे, त्यामुळे पुनर्प्राप्तीसाठी मजबूत रचना आवश्यक आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय समन्वयाचा लक्षणीय अभाव आहे.
अवकाश हे एक जागतिक क्षेत्र आहे, परंतु प्रत्येक देशाची सायबर सुरक्षा धोरणे वेगवेगळी आहेत. रशिया आणि इतर देशांमधील हॅकिंग गट उपग्रह आणि रडार प्रणालींवर संशोधन करण्यासाठी आधीच एआयचा वापर करत आहेत, जे भविष्यातील धोक्याचे संकेत देत आहे. 

हे संकट टाळण्यासाठी एनक्रिप्शन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हेच एकमेव मार्ग आहेत. विशेष म्हणजे, एआय (AI) हा देखील एक उपाय असू शकतो. एआय-आधारित सुरक्षा प्रणाली कोणत्याही मानवी ऑपरेटरपेक्षा अधिक वेगाने धोके ओळखू शकतात आणि त्यावर प्रतिक्रिया देऊ शकतात.  पुढील दोन वर्षे अंतराळ सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. आजचे तंत्रज्ञान उद्याच्या गरजांसाठी सुरक्षित राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी, आपण तांत्रिक आणि सामरिकदृष्ट्या स्वतःला तयार केले पाहिजे असा तज्ञांचा सल्ला आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

