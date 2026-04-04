Explainer: इराणचा सर्वात पवारफुल नेता मोजतबा खामेनी गायब? इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सत्ता पलटवणार?

Mojtaba Khamenei : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध धक्कादायक वळणावर पोहचले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते मौजतबा खामेनी कुठे गायब झाले अशी चर्चा रंगली आहे. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अर्थात आयआरजीसीकडून अधिक शक्तिशाली लष्करी उठावाचे नियोजन केले जात आहे. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सत्ता पलटवण्याच्या तयारीत आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड झाल्यापासून मोजतबा खामेनी बेपत्ता आहेत. दरम्यान, आयआरजीसीची ताकद वाढत असल्याचे दिसत आहे. यामुळे संभाव्य लष्करी उठावाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
इराणचे नवे सर्वोच्च नेते, मोजतबा खामेनी, यांच्या नियुक्तीला जवळपास एक महिना झाला आहे. अद्याप ते कुठेही सार्वजनिकरित्या दिसलेले नाहीत. 8 मार्च 2026 रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून, त्यांनी कोणतेही थेट भाषण दिलेले नाही, कोणत्याही अधिकृत कार्यक्रमात हजेरी लावलेली नाही आणि त्यांचे कोणतेही अलीकडील छायाचित्र समोर आलेले नाही. सामान्य जनतेपासून ते राजकीय विश्लेषकांपर्यंत, प्रत्येकजण एकच प्रश्न विचारत आहे: देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती कुठे आहे? ते अद्याप समोर का आले नाहीत? या सगळ्यात, सत्तापालटाच्या शक्यतेचीही चर्चा सुरू आहे.
मोजतबा खामेनी यांच्या गैरहजेरीची अनेक कारणे समोर येत आहेत. 28 फेब्रुवारी रोजी झालेला कथित हल्ला हे मुख्य कारण मानले जाते. याच हल्ल्यात त्यांचे वडील, अली खामेनी, मारले गेले, तर मोजतबा जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. काही वृत्तांनुसार, त्यांच्या हातांना आणि पायांना दुखापत झाली होती. तथापि, इराणी सरकारमधील काही जणांचा दावा आहे की ते पूर्णपणे ठीक असून देशाचा कारभार सांभाळत आहेत. मात्र, सत्य अजूनही अस्पष्ट समोर आलेले नाही. कारण कोणताही व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग समोर आलेला नाही, ज्यामुळे लोकांचा संशय अधिकच बळावला आहे.
इराणचे नेतृत्व कोण करणार याची चर्चा रंगली आहे. मोजतबा यांच्या नावाने लेखी निवेदने जारी केली जात आहेत, जी टीव्ही अँकर्सकडून मोठ्याने वाचली जातात. इतकेच नाही, तर त्यांच्या एआय-निर्मित प्रतिमा सोशल मीडियावर आणि सरकारी माध्यमांवर शेअर केल्या जात आहेत. तथापि, या प्रतिमांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. अनेक तथ्य-तपासकांनी (फॅक्ट-चेकर्स) त्या खोट्या असल्याचे घोषित केले आहे, ज्यामुळे इंटरनेटवर त्यांची खिल्ली उडवली जात आहे. 'कार्डबोर्ड अयातुल्ला' सारखे मीम्ससुद्धा व्हायरल झाले आहेत, ज्यामुळे ही संपूर्ण परिस्थिती आणखीच विचित्र बनली आहे.
फक्त इराणच नव्हे, तर संपूर्ण जग या संपूर्ण घटनेकडे लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकन अधिकारी आणि नेत्यांनी वेगवेगळी निवेदने दिली आहेत. काहींच्या मते मोजतबा गंभीर जखमी झाले आहेत, तर काहींच्या मते त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे किंवा ते कदाचित जिवंतही नसतील. दुसरीकडे, इराणी अधिकारी यामागे सुरक्षेची कारणे देत असून, परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचा दावा करत आहेत. तथापि, कोणत्याही ठोस पुराव्याअभावी, हे दावे जनतेचे समाधान करण्यात अयशस्वी ठरत आहेत.
मोजतबा खामेनी यांच्या अनुपस्थितीमुळे आणखी एका मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे. इराणमधील खरी सत्ता दुसऱ्या कोणाकडे तरी गेली आहे का? अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की आयआरजीसी, म्हणजेच इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, वेगाने आपला प्रभाव वाढवत आहे. असे म्हटले जाते की ते पडद्याआड राहून निर्णय घेत आहे. संपूर्ण व्यवस्था चालवत आहे. जर नवीन सर्वोच्च नेता पुढे आला नाही, तर सत्तेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. सध्या परिस्थिती अशी आहे की इराणमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती अदृश्य आहे, ज्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण अधिकच रहस्यमय आणि गंभीर बनले आहे.