तिसरे महायुद्ध सुरु? 24 तासात जगातील 15 देशांत हल्ले? हिजबुल्लाची एन्ट्री, जगातील सर्वात पावरफुल देश कोणत्या देशांना पाठिंबा देणार?

World War 3 : इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धाचा भडका उडाला आहे. मागील 24 तासांत जगातील 15 देशांत हल्ले झाले आहेत. अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईत इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या हत्येनंतर इराणने अनेक आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. इस्रायलने इराणवर हल्ले वाढले आहेत. अशातच जर्मनी, ब्रिटन आणि फ्रान्सने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनामुळ जगात खळबळ माजली आहे. त्यांचे हित आणि सहयोगी देशांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलतील. यामुळे युद्धाची व्याप्ती वाढू शकते. सध्याची स्थिती पाहता जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा रंगली आहे. जगात तिसरे महायुद्ध झाले तर जगातील सर्वात पावरफुल देश कोणत्या देशांना पाठिंबा देतील जाणून घेऊया.
पश्चिम आशिया सध्या पूर्णपणे अस्थिर झाला आहे. हिजबुल्लाहने लेबनॉनमधून उत्तरेकडील सीमेवरून रॉकेट डागले आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी हे हल्ले केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह तळांवर हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. हिजबुल्लाहचा या लढाईत उघड प्रवेश हा एक मोठा संकेत आहे. ही संघटना मर्यादित सीमा संघर्षांपुरती मर्यादित नाही. यांच्याकडे लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि विशाल लष्करी पायाभूत सुविधा आहेत. जर ती पूर्णपणे सक्रिय झाली तर इस्रायलला दोन आघाड्यांवर लढावे लागू शकते.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि असंख्य देशांच्या सहभागामुळे, जग तिसऱ्या महायुद्धाकडे वाटचाल करत आहे का, हा प्रश्न तीव्र झाला आहे. सोशल मीडियावर "तिसरे महायुद्ध" ट्रेंड होत आहे. तथापि, संरक्षण तज्ञ म्हणतात की जागतिक युद्धासाठी कोणतेही निश्चित मानक नाही. प्रत्येक बहु-देशीय संघर्षाला जागतिक युद्ध म्हणता येत नाही. जेव्हा युद्ध अनेक खंडांमध्ये पसरते, जगातील प्रमुख महासत्तांना समोरासमोर आणते आणि त्याचा जागतिक परिणाम होतो तेव्हा ते "विश्वयुद्ध" मानले जाते. सध्याची परिस्थिती निश्चितच गंभीर असली तरी, त्याला तिसरे महायुद्ध म्हणता येणार नाही अस तज्ञांचे म्हणणे आहे.
या युद्धात सर्वांचे लक्ष आहे ते इराण अणुशस्त्र पर्याय निवडणार का याकडे. इराणने अधिकृतपणे अणुबॉम्ब बनवल्याचा दावा केलेला नाही आणि त्यांचा आण्विक कार्यक्रम शांततापूर्ण असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. पाश्चात्य देशांना दीर्घकाळापासून भीती आहे की तो शस्त्रास्त्र निर्मिती क्षमतेच्या जवळ आहे. जर परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिघडली आणि इराणला त्याची सुरक्षा किंवा प्रशासन धोक्यात आल्याचे वाटले, तर तो दोन मार्ग निवडू शकतो. पहिला, त्याचा अणुकार्यक्रम वाढवू शकतो. दुसरा म्हणजे प्रतिबंध निर्माण करण्यासाठी त्याच्या अणुक्षमता उघडपणे प्रदर्शित करु शकतो.
जर असे झाले तर अमेरिका आणि इस्रायलची प्रतिक्रिया तीव्र असू शकते. इस्रायलने यापूर्वी असे सूचित केले आहे की तो इराणला अणुशस्त्रे मिळवू देणार नाही. याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ले, गुप्त कारवाया किंवा सायबरहल्ले होऊ शकतात. जरी इराण अशी चूक करणार नाही, परंतु जर त्याने अणुशस्त्रे वापरली तर ती संपूर्ण जागतिक सुरक्षा व्यवस्था हादरून टाकेल आणि नाटो देश उघडपणे इराणविरुद्धच्या हल्ल्यात सामील होऊ शकतात.
आतापर्यंत रशिया आणि चीन उघडपणे शत्रुत्वात सहभागी झालेले नाहीत, परंतु त्यांनी संयम आणि संयमाचे आवाहन केले आहे. रशिया आधीच युक्रेन युद्धात अडकला आहे, तर चीन आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंधांचे संतुलन साधण्यात व्यस्त आहे. जर परिस्थिती अशी झाली की इराणला धोका वाटेल आणि तो उघडपणे पाठिंबा शोधेल, तर गतिशीलता लवकर बदलेल. रशिया आणि चीन दोघेही लष्करी सहाय्य किंवा शस्त्रे देऊ शकतात आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीन आर्थिक सहाय्य देखील देऊ शकतो. म्हणूनच, जर अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांविरुद्ध चीन आणि रशिया ढाल म्हणून काम करत राहिले तर हा संघर्ष बहुध्रुवीय संघर्षात वाढू शकतो. याचा अर्थ असा की प्रादेशिक युद्ध हळूहळू जागतिक संघर्षात बदलू शकते.
तिसरे महायुद्ध रोखण्यासाठी राजनैतिक हालचाली कशा प्रकारच्या असू शकतात याविषयी चर्चा केल्यास युरोपीय देश, आखाती देश आणि संयुक्त राष्ट्रे हे सर्वजण बॅकचॅनल वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करतील. पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे आहेत. जर हल्ले मर्यादित आणि नियंत्रित राहिले तर तणाव कमी करणे शक्य आहे. याचा अर्थ असा की इराणवरील हल्ल्यांचे सध्याचे प्रमाण कमी होईल. येथे इराणची भूमिका महत्त्वाची असेल, कारण कोणत्याही भावनिक हालचालीमुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते.
इस्रायल
यूएसए
UAE
सौदी अरेबिया
कुतार
कुवेत
जॉर्डन
इराक
बहारीन
ओमान
सीरिया
सायप्रस
फ्रान्स
इटली
UK
जगात महायुद्ध झाल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली जात नाही. मात्र, काही महत्त्वाच्या निकषांच्या आधारे अप्रत्यक्षरित्या हे जाहीर होते. युद्ध हे एकाच प्रदेशापुरते मर्यादित नसते. युरोप, आशिया आणि आफ्रिका सारख्या अनेक खंडांमध्ये पसरलेले असल्यास याला युद्ध मानले जाऊ शकते. प्रमुख लष्करी आणि आर्थिक शक्ती एकमेकांना थेट सामोरे गेल्यास युद्धस्थिती निर्माण होऊ शकते. हा संघर्ष केवळ महिने नव्हे तर वर्षानुवर्षे चालला. जागतिक अर्थव्यवस्था, तेल पुरवठा, समुद्री मार्ग, व्यापार आणि हवाई वाहतुकीवर परिणाम झाल्यास अशा प्रकारच्या संघर्षाला महायुद्ध मानले जाते.
पहिले महायुद्ध 1914 मध्ये सुरू झाले. ऑस्ट्रियाचे आर्चड्यूक फ्रांझ फर्डिनांड यांच्या हत्येमुळे युरोपमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्यावेळी अनेक देश आधीच दोन मोठ्या गटांमध्ये विभागले गेले होते. जर एखाद्या देशावर हल्ला झाला तर त्याचे मित्र राष्ट्र देखील युद्धात उडी घेतील. हळूहळू हा संघर्ष युरोपच्या पलीकडे आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेपर्यंत पसरला.
मित्र राष्ट्रे - युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, रशिया, नंतर युनायटेड स्टेट्स सामील झाले आणि केंद्रीय शक्ती - जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगेरी, ऑट्टोमन साम्राज्य असे हो दोन गट होते. हे युद्ध 1917 पर्यंत चालले. लाखो लोक मृत्युमुखी पडले. यात अनेक मोठ्या साम्राज्यांचा अस्त झाला. जगाचा राजकीय नकाशा बदलला. सुरुवातीला "महायुद्ध" असे म्हटले जाणारे, दुसऱ्या महायुद्धानंतर त्याचे नाव "पहिले महायुद्ध" असे ठेवण्यात आले.
दुसरे महायुद्ध 1939 मध्ये जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण केले तेव्हा सुरू झाले. त्यानंतर हे युद्ध संपूर्ण युरोपमध्ये पसरले आणि लवकरच आशिया, आफ्रिका आणि पॅसिफिक महासागरात पोहोचले. यावेळीही देश दोन गटात विभागला गेला. मित्र राष्ट्रे युनायटेड किंग्डम, युनायटेड स्टेट्स, सोव्हिएत युनियन, चीन आणि
अॅक्सिस पॉवर्स - जर्मनी, इटली, जपान या देशांचा दुसरा गट होता. हे युद्ध 1945 पर्यंत चालले, ज्यामध्ये लाखो लोकांचा बळी गेला. दुसऱ्या महायुद्धात जपानवर अणुबॉम्ब टाकण्यात आला होता. यामुळे मोठा विनाश झाला. यानंतर संयुक्त राष्ट्रांची (UN) स्थापना झाली आणि जागतिक राजकारणाचा मार्ग बदलला.
जगात तिसरे महायुद्ध झाल्यास अनेक देश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संघर्षात सहभागी असू शकतात. जसे की समर्थन देणे, शस्त्रे पाठवणे किंवा मर्यादित लष्करी कारवाई करणे. परंतु परिस्थिती मर्यादित क्षेत्रांपुरती मर्यादित आहे. जगातील सर्व प्रमुख महासत्ता थेट युद्धात गुंतलेल्या नाहीत आणि कोणीही औपचारिकपणे "जागतिक युद्ध" घोषित केलेले नाही. म्हणूनच, तज्ञ सध्याच्या परिस्थितीला "प्रादेशिक संघर्ष" किंवा "बहु-देशीय संघर्ष" मानतात, जागतिक युद्ध नाही.