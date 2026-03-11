English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अमेरीका-UN लाही भरते धडकी; जगातील 120 देशांनी बंदी घातलेला क्लस्टर बॉम्ब किती घातक?

Cluster Bomb:  ईराणने नुकत्याच हल्ल्यात सुमारे 300 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली, त्यापैकी अनेकांत क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड बसवले होते, असे आता इस्रायलने सांगितले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 11, 2026, 07:55 PM IST
क्लस्टर बॉम्ब

Cluster Bomb: इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्ध आता अधिक गंभीर होत चालले आहे. याच दरम्यान एका बातमीने जगभरात खळबळ माजवली आहे. इस्रायलने दावा केला आहे की ईराणने इस्रायलवर क्लस्टर बॉम्बचा वापर केला आहे. हे तेच क्लस्टर बॉम्ब आहेत ज्यांचा वापर इस्रायलने 2006 च्या लेबनान युद्धात केला होता आणि त्यानंतर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.  आता इस्रायलने सांगितले की, ईराणने नुकत्याच हल्ल्यात सुमारे 300 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली, त्यापैकी अनेकांत क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड बसवले होते.  

इस्रायलचा आरोप काय आहे?  

मिडल ईस्टमधील ईरान-इस्रायल संघर्ष आता धोकादायक रूप घेत आहे. इस्रायलने आरोप केला की, ईरानच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (आयआरजीसी) ने मंगळवारी रात्री ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-४’ अंतर्गत क्षेपणास्त्र हल्ल्याची 37वी वेव सुरू केली. हा हल्ला सुमारे तीन तास चालला. इस्रायलचा दावा आहे की, यात 300 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली आणि त्यापैकी जवळपास निम्म्या क्षेपणास्त्रांत क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड होते.  

क्लस्टर बॉम्ब म्हणजे काय?  

क्लस्टर बॉम्ब हे असे हत्यार आहेत जे हवेत फुटून अनेक छोट्या छोट्या बॉम्बमध्ये विभागले जातात. हे छोटे बॉम्ब मोठ्या क्षेत्रात पसरतात आणि अनेकदा लगेच फुटत नाहीत. ब्रिटिश वृत्तपत्र ‘द इंडिपेंडंट’च्या रिपोर्टनुसार, क्लस्टर बॉम्ब हवेत फुटला की त्यातून डझनभर छोटे बॉम्ब बाहेर पडतात, जे किलोमीटरपर्यंत पसरू शकतात. यातील अनेक बॉम्ब जमिनीवर पडूनही फुटत नाहीत आणि नंतर लँडमाईनप्रमाणे अचानक स्फोट करू शकतात. म्हणूनच यांना सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत धोकादायक मानले जाते.  

2006 चे लेबनान युद्ध आणि मोठा वाद  

क्लस्टर बॉम्बवरचा सर्वात मोठा वाद 2006 च्या लेबनान युद्धात उफाळून आला होता. त्यावेळी इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात भीषण लढाई झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या रिपोर्टनुसार, लेबनानच्या दक्षिण भागात लाखो क्लस्टर बॉम्ब टाकण्यात आले होते. त्यातील बरेच बॉम्ब फुटलेच नाहीत आणि जमिनीवर पडून राहिले. युद्ध संपल्यानंतरही या न फुटलेल्या बॉम्बमुळे अनेक वर्षे सामान्य लोकांच्या मृत्यू आणि जखमी होण्याच्या घटना घडत राहिल्या.  

अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रही नाराज  

त्यावेळी या हत्याराच्या वापरावर जगभरात मोठी टीका झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या डिमायनिंग टीमला लेबनानच्या शेकडो भागांत न फुटलेल्या अवस्थेतील क्लस्टर बॉम्ब सापडले. त्यानंतर अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली की, या हत्यारांचा वापर नागरी भागांत होऊ नये. रिपोर्टनुसार, इस्रायलने काही हल्ल्यांत अमेरिकन बनावटीचे क्लस्टर बॉम्ब वापरले असावेत.  

क्लस्टर बॉम्ब का धोकादायक?  

संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, क्लस्टर बॉम्बची सर्वात मोठी समस्या ही आहे की तो एका विशिष्ट टार्गेटवर पडत नाही, तर मोठ्या क्षेत्रात पसरतात. म्हणजे शहर किंवा लोकवस्तीच्या भागात पडला तर सामान्य नागरिकही त्याच्या फेऱ्यात येऊ शकतात. शिवाय या छोटे न फुटलेल्या अवस्थेत असलेले बॉम्ब नंतर फुटण्याचा धोका जास्त असतो. अनेकदा मुले त्यांना खेळणे समजून हात लावतात आणि मोठा अपघात होतो.  

120 हून अधिक देशांनी बंदी घातली  

या धोक्यांमुळे जगातील 120 हून अधिक देशांनी क्लस्टर म्युनिशनवर बंदी घालणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र इस्रायल, अमेरिका आणि ईरान हे कराराचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे या देशांवर कायद्याने बंदी लागू होत नाही.  

ईरान-इस्रायल संघर्षात पुन्हा चिंता वाढली  

इस्रायलने आरोप केल्याने क्लस्टर बॉम्बवर पुन्हा जागतिक चिंता वाढली आहे. तज्ज्ञ म्हणतात की, अशा हत्यारांचा वापर वाढला तर मिडल ईस्टमधील संघर्ष आणखी धोकादायक होईल.  

तीन तास मिसाइल्सचा वर्षाव  

ईरानने इस्रायलवर भीषण हल्ला केला. आयआरजीसीने सांगितले की, खैबर शेकन, कद्र आणि खोर्रमशहरसारख्या आधुनिक लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला. ईरानचे म्हणणे आहे की, त्याने अनेक रणनीतिक ठिकाणे लक्ष्य केली.  इस्रायलच्या एअर डिफेन्सने बहुतेक क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली. मात्र एक क्षेपणास्त्र जेरूसलेमजवळील बेइत शेमेश भागात खुल्या मैदानात पडले. या हल्ल्यात कोणी जखमी झाल्याची बातमी नाही.  

सामान्य लोकांसाठी सर्वात मोठा धोका  

इस्रायली सुरक्षा विश्लेषक म्हणतात की, क्लस्टर बॉम्बचा सर्वात मोठा धोका सामान्य नागरिकांसाठी असतो. छोटे बॉम्ब कार, दुकाने किंवा उघड्या भागात असलेल्या लोकांना लक्ष्य करतात. अनेकदा ते मुलांना खेळण्यासारखे दिसतात.  इस्रायली प्रशासनाने लोकांना चेतावणी दिली आहे की, कुठेही अनफटा बॉम्ब दिसला तर हात लावू नका आणि ताबडतोब अधिकाऱ्यांना कळवा.  

इस्रायलनेही प्रत्युत्तर तेज केले  

इस्रायलने लेबनानमधील हिजबुल्लाहशी संबंधित ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले. यात हिजबुल्लाहच्या नस्सार युनिटचे कमांडर हसन सलामेह मारला गेला.  

आतापर्यंत किती लोक प्रभावित?  

इस्रायलच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, ईरानच्या हल्ल्यात आतापर्यंत १२ लोकांचा मृत्यू आणि 2000 हून अधिक जखमी झाले आहेत. तज्ज्ञ म्हणतात की, संघर्ष वाढत राहिला तर संपूर्ण क्षेत्र मोठ्या युद्धाकडे वळेल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

