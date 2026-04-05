English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
जगातील TOP 10 श्रीमंत नेते; पहिल्या क्रमांकाच्या नेत्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल; याच्यासमोर डोनाल्ड ट्रम्प देखील गरीब वाटतील

जगातील TOP 10 श्रीमंत नेत्यांची यादी चर्चेत आहे. पहिल्या क्रमांकाच्या नेत्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल. या नेत्यासमोर डोनाल्ड ट्रम्प देखील गरीब वाटतील.

वनिता कांबळे | Updated: Apr 5, 2026, 11:33 PM IST
World Top 10 Richest Leader : भारतासह जगभरातील राजकीय नेत्यांच्या श्रीमंतीची चांगलीच चर्चा होते. डोनाल्ड ट्रम्प, किम जोंग यासारखे नेते नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांच्या लक्झरी लाईफस्टाईलचे अनेक किस्से देखील ऐकायला मिळतात. पण, तुम्हाला माहित आहे का जगातील सर्वात श्रीमंत राजकीय नेता कोणता? हा नेता इतका श्रीमंत आहे की याच्या समोर डोनाल्ड ट्रम्प देखील गरीब वाटतील. जाणून घेऊया हा सर्वात राजकीय श्रीमंत नेता कोण आहे? जगातील TOP 10 श्रीमंत नेत्यांची यादी. 

Add Zee News as a Preferred Source

जगातील सर्वात श्रीमंत नेता दुसरा तिसरा कुणी नसून व्लादिमीर पुतिन आहे. व्लादिमीर पुतिन हे जगातील सर्वात श्रीमंत राजकीय नेते मानले जातात, त्यांची अंदाजित एकूण संपत्ती सुमारे 200 अब्ज डॉलर्स आहे. या यादीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचाही समावेश असून त्यांची एकूण संपत्ती 7.2 अब्ज डॉलर्स आहे.  जगातील TOP 10 श्रीमंत राजकीय नेत्यांच्या यादीत  अलेक्झांडर लुकाशेन्को, किम जोंग उन, शी जिनपिंग, एर्दोगान, इल्हाम अलीयेव आणि सिरिल रामाफोसा यांसारख्या नेत्यांची नावे आहे. यांची सपंत्ती पाहून चाट पडाल. ही यादी जागतिक नेत्यांची आर्थिक शक्ती आणि प्रभाव स्पष्टपणे दर्शवते.

हे देखील वाचा - Explainer: जगातील TOP 10 शक्तिशाली व्यक्ती ज्या इराण-इस्रायल युद्ध थांबवू शकतात? या यादीत भारतीय नेत्याचे नाव आहे का?

जागतिक राजकीय पटलावरील अनेक नेते केवळ त्यांच्या सामर्थ्य आणि प्रभावामुळेच नव्हे, तर त्यांच्या प्रचंड संपत्तीमुळेही चर्चेत असतात. यांमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नेहमीच अग्रस्थानी असतात. चला जाणून घेऊया, सर्वाधिक संपत्ती कोणाकडे आहे आणि जगातील सर्वात श्रीमंत राजकारणी कोण आहे.

1 व्लादिमीर पुतिन 

व्लादिमीर पुतिन  यांची एकूण संपत्ती 200 अब्ज डॉलर्स आहे. असोसिएटेड प्रेसच्या मते, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे जगातील सर्वात श्रीमंत राजकीय नेत्यांपैकी एक मानले जातात. त्यांची अंदाजित एकूण संपत्ती 200 अब्ज डॉलर्स आहे. तज्ञांच्या मते, पुतिन यांची संपत्ती रशियाच्या प्रमुख ऊर्जा कंपन्या, गॅस, तेल आणि नैसर्गिक संसाधने या क्षेत्रांमधील त्यांच्या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारीतून आली आहे. जरी त्यांची खरी संपत्ती कधीही अधिकृतपणे जाहीर केली गेली नसली तरी, आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक याला जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय संपत्तीपैकी एक मानतात.

2 अलेक्झांडर लुकाशेन्को

अलेक्झांडर लुकाशेन्को हे 9 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीचे मालक आहेत. एएफपीच्या एका अहवालानुसार, बेलारूसचे दीर्घकाळ अध्यक्ष असलेले अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांची अंदाजे 9 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे. त्यांच्या संपत्तीबद्दल ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी, आंतरराष्ट्रीय अहवाल सूचित करतात की त्यांच्या प्रभावामुळे आणि अनेक दशकांच्या सत्तेमुळे त्यांना मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे.

3  डोनाल्ड ट्रम्प यांची 7.2 अब्ज संपत्तीचे मालक

डोनाल्ड ट्रम्प जवळपास 7.2 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीचे मालक आहेत. एएफपीच्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जगातील सर्वात प्रमुख व्यावसायिक नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या संपत्तीच्या मुख्य स्रोतांमध्ये स्थावर मालमत्ता, हॉटेल शृंखला, गोल्फ रिसॉर्ट्स, ब्रँड डील्स आणि टीव्ही व मीडिया क्षेत्रातील उपक्रमांचा समावेश आहे. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी उभारलेल्या विशाल व्यावसायिक साम्राज्यामुळे ट्रम्प यांची अंदाजित निव्वळ संपत्ती 7.2 अब्ज डॉलर्स आहे.

4 किम जोंग उन

किम जोंग उन यांच्याकडे  5 अब्ज डॉलर्सची  संपत्ती आहे. एएफपीच्या एका अहवालानुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे. उत्तर कोरिया हे एक अत्यंत केंद्रीकृत आणि गुप्तता बाळगणारे राष्ट्र असल्यामुळे, त्यांच्या खऱ्या संपत्तीची पुष्टी करणे कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये आलिशान नौका, खाजगी विमाने आणि सरकारी संसाधनांवरील नियंत्रण यांसारख्या मालमत्तेचा उल्लेख आहे.

5 शी जिनपिंग

शी जिनपिंग यांच्याकडे 1.5 अब्ज डॉलर्स किमतीची संपत्ती आहे. इतर प्रमुख नेत्यांच्या तुलनेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची संपत्ती माफक मानली जाते. आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, त्यांच्या कुटुंबाची मालमत्ता आणि गुंतवणुकीच्या आधारावर त्यांची एकूण संपत्ती १.५ अब्ज डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. तथापि, चिनी नेत्यांची वैयक्तिक संपत्ती अधिकृतपणे सार्वजनिक केली जात नाही.

6 ओबियांग न्गुएमा

ओबियांग न्गुएमा Teodoro Obiang Nguema कडे 600 दशलक्ष  संपत्ती आहे. इक्वेटोरियल गिनीचे अध्यक्ष तेओदोरो ओबियांग न्गुएमा हे आफ्रिकेतील सर्वाधिक काळ सत्तेवर असलेल्या नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांची अंदाजित संपत्ती 600 दशलक्ष डॉलर्स इतकी आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये त्यांच्या कुटुंबाच्या आलिशान जीवनशैली आणि संपत्तीबबात नेहमी बातम्या समोर येतात.

7 पॉल कागामे

पॉल कागामे यांच्याकडे 500 दशलक्ष डॉलर्स आहेत.रवांडाचे राष्ट्राध्यक्ष पॉल कागामे यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 500 दशलक्ष डॉलर्स आहे. अनेक वर्षांची सत्ता आणि देशातील अनेक प्रमुख आर्थिक संस्थांवरील प्रभावामुळे त्यांच्या संपत्तीत वाढ झाली आहे.

8 रेसेप तय्यिप एर्दोगान

 रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्या मालकीची 500 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची मालमत्ता आहे. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांची अंदाजे एकूण संपत्ती 500 दशलक्ष डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनुसार, त्यांची संपत्ती मालमत्ता, विविध गुंतवणूक आणि त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीतून मिळालेल्या आर्थिक लाभांवर आधारित आहे.

9 इल्हाम अलीयेव

 इल्हाम अलीयेव यांची एकूण संपत्ती 500 दशलक्ष डॉलर्स आहे. अझरबैजानचे राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव यांची अंदाजित एकूण संपत्ती 500 दशलक्ष डॉलर्स आहे. हा आकडा देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या आणि कौटुंबिक व्यवसायांच्या आंतरराष्ट्रीय अंदाजांवर आधारित आहे.

10 सिरिल रामाफोसा

सिरिल रामाफोसा यांची 450 दशलक्ष डॉलर्सची मालमत्ता आहे.  दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा राजकारणात येण्यापूर्वी एक प्रख्यात उद्योगपती होते. त्यांची संपत्ती अंदाजे ४५० दशलक्ष डॉलर्स असून, ती प्रामुख्याने खाणकाम, वित्त आणि कृषी क्षेत्रांतील गुंतवणुकीतून मिळाली आहे.

जगातील इतर श्रीमंत नेते

ब्रुनेईचे सुलतान हसनल बोलकिया यांच्याकडे  50 अब्ज डॉलर्स संपत्ती आहे.  तेल आणि वायूपासून मिळवलेले.
थायलंडचे राजा महा वजिरालोंगकोर्न यांच्याकडे 43 अब्ज संपत्ती आहे.
यूएईचे शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान वैयक्तिक संपत्ती आणि तेल साठ्यातून अंदाजे 30 अब्ज डॉलर्स.
क्राउन प्रिन्स, सौदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे अंदाजे -25 अब्ज संपत्ती आहे. 
दुबई, युएई चे  मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम रिअल इस्टेट आणि गुंतवणुकीद्वारे अंदाजे 14 अब्ज डॉलर्स संपत्ती कमावली.
बेलारूसचे अलेक्झांडर लुकाशेन्को 9 अब्ज डॉलर संपत्तीचे मालक आहेत. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
World Top 10 Richest LeaderExplainer List of TOP 10 richest political leaders in the worldजगातील TOP 10 श्रीमंत नेत्यांची यादी

इतर बातम्या

Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या नात्यात तण...

भविष्य