/Explainer: भारतासह 4 देशांमधील 1,50,00,00,000 लोकांच्या जीवाला मोठा धोका! कोणत्याही क्षणी येवू शकते महाभयानक संकट

Himalayan Glacial Lakes At Risk : नेपाळमध्ये हिमनदी फुटल्याने भोटेकोशी नदीला महापूर आला. नेपाळमध्ये आलेल्या या महाप्रलयात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक बेपत्ता झाले आहे. हवामान बदलाचे परिणाम आता भारतीय हिमालयीन प्रदेशात विविध प्रकारे दिसून येत आहेत. 'जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टीम सायन्स'मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारतासह 4 देशांमधील 1,50,00,00,000 लोकांच्या जीवाला मोठा धोका आहे. हिमालयातून कोणत्याही क्षणी महाभयानक संकट येवू शकते.
पश्चिम हिमालय ज्यात लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. तसेच मध्य आणि पूर्व हिमालयापेक्षा खूप वेगाने उष्ण होत आहे. यामुळे हिमनद्या, तसेच हिमसरोवरं वेगाने वितळत आहेत. कोणत्याही क्षणी या हिमनद्या अथवा हिमसरोवरं फुटू शकतात. वैज्ञानिक अभ्यासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 1990 ते 2018 या काळात हिमनदीच्या तलावांची संख्या 53 टक्क्यांनी आणि त्यांचे पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ 51 टक्क्यांनी वाढले आहे. या तलावांचा आकार वाढत असल्याने. खालच्या भागात राहणाऱ्या लोकवस्तीला धोका वाढत आहे.
हिमनदी सरोवराच्या उद्रेकामुळे विनाशकारी पुरांचा धोका निर्माण झाला आहे. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी सिक्कीममधील दक्षिण ल्होनाक हिमनदी सरोवराचा उद्रेक झाला होता. 16 ऑगस्ट 2024 रोजी नेपाळमधील थ्यानबो हिमनदी सरोवराचा उद्रेक झाला. यावेळी नेपाळच्या खुंबू प्रदेशातील थामे गाव उद्ध्वस्त झाले होते.
GLOF या वेगळ्या आणि स्थानिक घटना नसून, हिंदुकुश हिमालयातील क्रायोस्फिअर-संबंधित आपत्तींच्या वाढत्या मालिकेचाच एक भाग असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. NRSC, CWC, GSI, ICIMOD, UNDP, SDC आणि NSIDC यांसारख्या प्रमुख संस्थांनी गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि सिंधू नदीच्या खोऱ्यांमधील 7,500 हून अधिक हिमनदी सरोवरांचे नकाशे तयार केले आहेत. यापैकी अनेक सरोवरांमुळे नदीच्या खालच्या बाजूच्या अधिवासांना सतत वाढणारा धोका निर्माण होत आहे.
जर कोळसा आणि पेट्रोलचा वापर सध्याच्या गतीने (उच्च-उत्सर्जन परिस्थितीत) सुरू राहिला, तर 1900 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळाच्या तुलनेत 2080-2100 दरम्यान पश्चिम हिमालयातील हिवाळ्याचे तापमान 7.18 °C ने वाढू शकते. दरम्यान, कमी उत्सर्जनाच्या परिस्थितीतही, वसंत ऋतूतील बर्फ वितळल्यामुळे होणारे नुकसान कायम असेल. उच्च उत्सर्जनाच्या परिस्थितीत, या शतकाच्या अखेरीस वसंत ऋतूतील बर्फ वितळल्यामुळे होणारे नुकसान प्रति चौरस मीटर 95.9 किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे अनेक भागांमध्ये मोसमी बर्फ जवळजवळ नाहीसा होईल.
पूर्व हिमालयात पश्चिम भागाच्या तुलनेत तापमानवाढीचा दर कमी आहे. असे असले तरी हा प्रदेश अजूनही सुरक्षित नाही. संशोधकांच्या मते, पूर्व हिमालयीन प्रदेश हा हिमनदी सरोवर फुटून येणाऱ्या पुरांसाठी (GLOFs) एक हॉटस्पॉट बनत आहे. वितळणाऱ्या हिमनद्यांमुळे तयार झालेली सरोवरे अचानक फुटल्याने ही आपत्ती ओढवते. जसजशा हिमनद्या मागे सरकतील, तसतसा हा धोका येत्या काही दशकांत पश्चिम हिमालयातही पसरण्याची शक्यता आहे. आकडेवारीतून समोर आलेला सर्वात स्पष्ट आणि गंभीर कल म्हणजे किमान, म्हणजेच रात्रीच्या तापमानात होणारी जलद वाढ. पश्चिम आणि मध्य हिमालयात, हिवाळा आणि वसंत ऋतूमध्ये दिवसाच्या कमाल तापमानापेक्षा रात्रीचे तापमान अधिक वेगाने वाढत आहे.
या धोकादायक हिमनद्या आणि हिम सरोवरांमुळे 1,50,00,00,000 लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. जगभरातील सुमारे 1.5 कोटी लोक जागतिक सरोवर उद्रेकाच्या (GLOF) धोक्याच्या क्षेत्रात राहतात. यापैकी निम्म्याहून अधिक लोक भारत, पाकिस्तान, पेरू आणि चीनमध्ये आहेत.
बचाव कार्यासाठी जमिनीवरील निगराणी आवश्यक आहे.
या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शास्त्रज्ञांनी प्रदेश-विशिष्ट हवामान धोरणे तयार करणे, उपग्रह डेटासह जमिनीवरील निरीक्षण यंत्रणा बळकट करणे आणि पूर्वसूचना प्रणाली स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या नद्यांचे जलस्रोत या हिमनद्यांवर अवलंबून आहेत आणि सुमारे दीड अब्ज लोकांचे जीवन त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, वेळेवर धोक्याची सूचना मिळणे अत्यंत गरजचे आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शास्त्रज्ञांनी प्रदेश-विशिष्ट हवामान धोरणे तयार करणे, उपग्रह डेटासह जमिनीवरील निरीक्षण यंत्रणा बळकट करणे आणि पूर्वसूचना प्रणाली स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.