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Explainer: भारतासह 4 देशांमधील 1,50,00,00,000 लोकांच्या जीवाला मोठा धोका! कोणत्याही क्षणी येवू शकते महाभयानक संकट

भारतासह 4 देशांमधील  1,50,00,00,000 लोकांच्या जीव धोक्यात आहे. हिमालयातून एक मोठ संकट घोंघावत आहे. कोणत्याही क्षणी ग्लेशियर फुटून मोठा महाप्रलय येवू शकतो. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 30, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:44 PM IST
Explainer: भारतासह 4 देशांमधील 1,50,00,00,000 लोकांच्या जीवाला मोठा धोका! कोणत्याही क्षणी येवू शकते महाभयानक संकट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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