English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
Explainer: 400000000 वर्ष जुन्या झाडात सापडले रहस्यमी पाणी; संशोधक अचंबित! पृथ्वीवर असं पाणीच कुठेच नाही

40 कोटी वर्षे जुन्या जीवाश्म वनस्पतीच्या अवशेषांमध्ये पाण्याचे लहान थेंब सापडले आहेत. पृथ्वीवर असं पाणीच कुठेच सापडत नाही.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 22, 2026, 10:58 PM IST
Ancient Water Discovery In Fossil Plant: आपली पृथ्वी अनेक रहस्यांनी भरलेली आहे अशातच आता  400000000 वर्ष जुन्या झाडात रहस्यमी पाणी सापडले आहे. यामुळे संशोधक अचंबित झाले आहेत. पृथ्वीवर असं पाणीच कुठेच नाही. हे पाणी परग्रहावरील असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे अनेक रहस्य उलडणार आहेत. जाणून घेऊया हे संशोधन नेमकं आहे तरी काय?

Add Zee News as a Preferred Source

पृथ्वीवर पाण्याचा स्त्रोत कुठून आला याबाबत अजूनही मोठ्या प्रमाणात संशोधन सुरु आहे. रहस्यमयरीत्या पाण्याचे अंश सापडतात तेव्हा ते शास्त्रज्ञांन चकित होतात. कल्पना करू शकतो की डायनासोरच्या आगमनापूर्वी लाखो वर्षांपूर्वीचे पाणी आजही पृथ्वीवर अस्तित्वात असू शकते? शास्त्रज्ञांनी एक असा शोध लावला आहे, ज्याला 'परग्रही जीवना'सारखे मानले जात आहे.  40 कोटी वर्षे जुन्या जीवाश्म वनस्पतीच्या अवशेषांमध्ये पाण्याचे लहान थेंब सापडले आहेत. ज्यांची रासायनिक रचना आजच्या पाण्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि दुसऱ्या ग्रहाइतकीच रहस्यमयी आहे. पृथ्वीवर सापडलेल्या या पाण्याला 'दुसऱ्या ग्रहा'सारखे पाणी मानले जाते. या वनस्पतीमध्ये सापडलेले पाण्याचा पोत आणि गुणधर्म इतके अद्वितीय आहेत की शास्त्रज्ञही चकित झाले आहेत. 

वनस्पतीत सापडलेले हे पाणी इतके वेगळे का आहे?

जेव्हा शास्त्रज्ञांनी या वनस्पतीमधील पाण्याचा अभ्यास केला, तेव्हा त्यांना आढळले की या पाण्याची रचना सामान्य पाण्यापेक्षा वेगळी आहे. त्यातील मूलद्रव्यांची रचना पृथ्वीवरील पाण्यात सामान्यतः आढळत नाही. म्हणूनच याला एक प्रकारचे असामान्य किंवा विचित्र पाणी म्हटले जात आहे. हे पाणी 400000000 वर्ष जुनं असल्याने संशोधकांनी याला अमर जल असे म्हंटले आहे.  स्कॉटलंडमधील रायनी चर्ट प्रदेशात उत्खननादरम्यान, संशोधकांना ॲस्टेरॉक्सिलॉन नावाच्या एका नामशेष वनस्पतीचे जीवाश्म सापडले. लाखो वर्षांपूर्वी, ही वनस्पती गरम ज्वालामुखीच्या राखेखाली आणि सिलिकाखाली गाडली गेली होती. सिलिकाने वनस्पतीच्या भोवती काचेसारखा थर तयार केला. ज्यामुळे वनस्पतीच्या आतील आर्द्रतेचा बाहेरील हवेशी संपर्क पूर्णपणे तुटला. जेव्हा शास्त्रज्ञांनी लेझर स्कॅनिंग आणि अत्याधुनिक सूक्ष्मदर्शकांचा वापर करून त्याची तपासणी केली, तेव्हा त्यांना वनस्पतीच्या पेशींमध्ये चमकणारे पाण्याचे लहान थेंब आढळले.

या पाण्यातील हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन समस्थानिकांचे प्रमाण आजच्या समुद्राच्या किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या प्रमाणाशी जुळत नाही. ते मंगळ किंवा धूमकेतूंवर सापडलेल्या बर्फाच्या नमुन्यांमध्ये आढळणाऱ्या प्रमाणासारखे आहे. हे पाणी त्या काळातील आहे. जेव्हा पृथ्वीच्या वातावरणात ऑक्सिजनचे प्रमाण खूप कमी आणि कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण खूप जास्त होते. हे एका टाइम कॅप्सूलसारखे आहे. तेव्हा पृथ्वी कशी दिसत होती हे उलगडण्यास देखील मदत होऊ शकते. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की या पाण्यात काही असे सूक्ष्मजीव किंवा प्रथिने असू शकतात, जे आजच्या जगातून पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. लाखो वर्षांपूर्वी वनस्पती कशा टिकून राहिल्या आणि त्यांनी स्वतःला आर्द्र कसे ठेवले असा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. 

पृथ्वीच्या निर्मीतीचे रहस्य उलगडणार?

पृथ्वीवर जीवनाची सुरुवात कशी झाली हे समजून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञ या पाण्याचा वापर करत आहेत. जर असे पाणी पृथ्वीवर सापडले, तर सूर्यमालेतील इतर ग्रहांवरील अशाच बंदिस्त थरांखाली जीवसृष्टी असण्याची शक्यता वाढू शकते. लाखो वर्षांमध्ये पृथ्वीचे तापमान आणि पर्यावरण कसे बदलले आहे, हे समजून घेण्यास हे पाणी आपल्याला मदत करेल.
शास्त्रज्ञांच्या मते हे पाणी पिण्यासाठी पूर्णपणे अयोग्य आहे. जरी हे पाणी स्वच्छ दिसत असले तरी, त्यात असे प्राचीन जीवाणू किंवा रसायने असू शकतात, ज्यांच्यासाठी आपले आधुनिक शरीर तयार नाही. हे पाणी केवळ संशोधनाच्या उद्देशाने आहे, तहान भागवण्यासाठी नाही. पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि शास्त्रज्ञांसाठी हा शोध म्हणजे एका खजिन्यापेक्षा कमी नाही. हे पाणी म्हणजे त्या काळातील परिसंस्थेचा एक छोटासा नमुना आहे, जो लाखो वर्षांपासून खडकांमध्ये जतन झालेला आहे. वनस्पतीत सापडलेले हे पाणी म्हणजे 40 कोटी वर्षांपूर्वी कैद झालेले रहस्य आहे.  

जीव सृष्टीचे रहस्य उलगडणार?

शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या पाण्याचे परीक्षण केल्याने साध्या सागरी जीवांनी पृथ्वीवरील हिरवळ कशी निर्माण केली हे समजण्यास मदत होईल. तसेच, मंगळ किंवा इतर ग्रहांवरील अशाच प्रकारच्या जीवाश्मांमध्ये पाणी असू शकते का, हे देखील यातून उघड होईल. या शोधामुळे आपल्याला आश्चर्य वाटते की, आपल्या पृथ्वीखाली अजून किती रहस्ये दडलेली आहेत, जी विज्ञानाची व्याख्याच बदलू शकतात.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Explainer Mysterious water foundwater in old treeAncient Water Discovery In Fossil Plantsscience newsजीवाश्म वनस्पती

