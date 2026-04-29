English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
  • Explainer: NASA चे आजपर्यंतचे सर्वात मोठे संशोधन! अंतराळात अशी जागा शोधली जिथे एक दोन नाही तर लाखो नवीन राहण्यायोग्य ग्रह निर्माण होतील; पृथ्वीवर पाणी येथूनच आले

Explainer: NASA चे आजपर्यंतचे सर्वात मोठे संशोधन! अंतराळात अशी जागा शोधली जिथे एक दोन नाही तर लाखो नवीन राहण्यायोग्य ग्रह निर्माण होतील; पृथ्वीवर पाणी येथूनच आले

NASA चे आजपर्यंतचे सर्वात मोठे संशोधन केले आहे. अंतराळात असे ठिकाण शोधले आहे जिथे लाखो नवीन राहण्यायोग्य ग्रह निर्माण होऊ शकतात.  पृथ्वीवर पाणी येथूनच आले असा दावा देखील संशोधकांनी केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 29, 2026, 09:19 PM IST
Explainer: NASA चे आजपर्यंतचे सर्वात मोठे संशोधन! अंतराळात अशी जागा शोधली जिथे एक दोन नाही तर लाखो नवीन राहण्यायोग्य ग्रह निर्माण होतील; पृथ्वीवर पाणी येथूनच आले

NASA SPHEREx : आकाशात अनेक ग्रह आहेत. यापैकी फक्त पृथ्वीवरच जीवसृष्टी आहे. अशातच चंद्र आणि मंगळवार मानवी वस्ती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच इतर ग्रहांचा देखील शोध घेतला जात आहे. अशातच आता NASA च्या संशोधकांनी   ब्रम्हांडात अशी जागा सोधली जिथे लाखो नवीन राहण्यायोग्य ग्रह निर्माण होऊ शकतात. विशेष म्हणजे जिथे नवीन ग्रहांची निर्मीती होऊ शकते तिथूनच पृथ्वीवर पहिल्यादा पाणी उपलब्ध झाल्याचा दावा केला जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रम्हांड हे अनेक रहस्यांनी भरलेले आहे. ब्रम्हांडाच्या  अंधाऱ्या पोकळीत अनेक रहस्य दडलेली आहेत. अमेरिकेची अंतराळ संस्था, नासाने, अलीकडेच एक जगाला अचंबित करणारे संशोधन केले आहे. आकाशगंगेत म्हणजेच मिल्की वेमध्ये, मोठ्या प्रमाणात गोठलेला बर्फ नासाच्या संशोधकांना सापडला आहे. या बर्फाचे पाणी, कार्बन डायऑक्साइड आणि कार्बन मोनोऑक्साइड यांचे एक जटिल मिश्रण आहे. हा बर्फ अवकाशातील धुळीच्या सूक्ष्म कणांवर जमा झालेला आहे. 

हे देखील वाचा... 2,00,00,00,000 लोकांचा जीव धोक्यात; जगावर महाभयानक संकट, भारतासाठीही धोक्याचा इशारा

ब्रम्हांडातील हा बर्फ भविष्यातील ग्रह आणि सूर्यमालांसाठी पाणी आणि जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या इतर घटकांचे 'भांडार' म्हणून काम करू शकतो असा शास्त्रज्ञांचा दावा आहे. अब्जावधी वर्षांपूर्वी पृथ्वीवरील पाण्याचा उगम अशाच प्रकारच्या थंड ढगांमधून झाला असावा असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. ग्रहांवर पाणी कुठून येते हा खगोलशास्त्रातील नेहमीच एक मोठा प्रश्न आहे. 

अंतराळातील पोकळीत वायू आणि धुळीचे थंड मिश्रण नेहमीच अस्तित्वात राहिले आहे. पण आता, नासाच्या माहितीने या रहस्याचा उलगडा केला आहे. अवकाशात शेकडो प्रकाशवर्षे पसरलेले प्रचंड ढग आहेत. याच दाट, थंड ढगांमध्ये नवीन ताऱ्यांचा जन्म होतो. पहिल्यांदाच, नासाच्या शास्त्रज्ञांनी या बर्फाळ प्रदेशांचा थ्री डी नकाशा तयार केला आहे. 
या नकाशामुळे आकाशगंगेचा आराखडा उलगडणार आहे.  जीवनाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले मूलभूत घटक अवकाशात कसे तयार होतात आणि ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कसे प्रवास करतात, हे या नकाशातून स्पष्ट होते.

शास्त्रज्ञांना त्या धुळीच्या ढगांमध्ये प्रत्यक्षात काय दिसले?

आकाशगंगेच्या विशाल आण्विक ढगांमध्ये दिसणारे दृश्य अगदी वेगळे असते. नासाच्या SPHEREx  दुर्बिणींनी तिथे मेणबत्तीच्या काजळीपेक्षाही लहान धुळीच्या कणांवर साचलेले बर्फाचे अतिशय जाड थर शोधून काढले आहेत. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की, विश्वातील बहुतेक पाणी या अत्यंत थंड आणि शांत वातावरणात तयार होते. नवीन माहितीनुसार, हे दाट ढग एका संरक्षक ढालीप्रमाणे काम करतात हे सिद्ध झाले आहे. हे ढग इतके दाट आहेत की बाह्य अवकाशातील धोकादायक अतिनील प्रकाशाला आत येऊ शकत नाहीत. यामुळे हा बर्फ सुरक्षित आहे. शास्त्रज्ञांनी सिग्नस-एक्स आणि उत्तर अमेरिकन नेब्युला यांसारख्या क्षेत्रांचे विश्लेषण केले आहे, जिथे इन्फ्रारेड व्हिजनशिवाय काहीही पाहणे अशक्य होते.

ग्रहांची निर्मिती कशा प्रकारे होते?

ग्रह निर्मितीची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे. जेव्हा एखाद्या ताऱ्याचा जन्म होतो, तेव्हा धूळ आणि वायूची एक चकती त्याच्याभोवती फिरू लागते. जर या धुळीवर बर्फाचे आवरण असेल, तर हे कण अधिक सहजपणे एकत्र चिकटतात. हळूहळू, या लहान कणांचे गोटे बनतात, मग खडक आणि शेवटी, एक पूर्ण विकसित ग्रह तयार होतो.  पुरेसा बर्फ असेल, तर तयार होणारा ग्रह पृथ्वीप्रमाणे एक जलमय ग्रह बनू शकतो. नासाने केलेल्या मॅपिंगमुळे ग्रहांची निर्मीती होऊ शकते  अशी ठिकाणे ओळखण्यास मदत होणार आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Explainer NASA SPHERExNew Habitable Planets Could Formscience newsनासानासाचे संशोधन

इतर बातम्या

कोण आहे हिमशिखा त्रिपाठी? गर्दीत क्रिकेटर अभिषेक शर्माचा ओढ...

स्पोर्ट्स