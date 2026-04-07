Explainer: 30,000 कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी कामावरुन काढले, एक महिलेला कामावर ठेवले; तिचा पगार 20,00,00,000 रुपये

Oracle New CFO Hilary Maxson : एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच IT सेक्टरमध्ये खळबळजनक घडामोड घडली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या आयटी आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ओरॅकलने 30,000 कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी कामावरुन काढले. कंपनीच्या या निर्णयामुळे IT सेक्टरला मोठा धक्का बसला आहे. 30,000 कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी कामावरुन काढल्यानतर हिलरी मॅक्सन यांची नव्या मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) म्हणून नियुक्ती केली आहे. हिलरी मॅक्सन इतका पगार दिलाय की पॅकेज पाहून डोळे गरगरतील
हिलरी मॅक्सन या ओरॅकल कंपनीत मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) म्हणून नियुक्त झाल्या आहेत. त्यांना एक अत्यंत आकर्षक वेतन पॅकेज देण्यात आले आहे. कंपनीने मोठी कर्मचारी कपात केली आहे. जगभरातील सुमारे 30,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. यात भारतातील सुमारे12,000 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कंपनी खर्च कमी करत असून वरिष्ठ पदांसाठी नवीन भरतीही करत असल्याने, या नियुक्तीची वेळ आणि पगाराचे मोठे पॅकेज चर्चेचा विषय बनला आहे.
ओरॅकलच्या अधिकृत माहितीनुसार, मॅक्सन यांना 950,000 डॉलर्स वार्षिक मूळ पगार मिळेल, जे भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे 7.8 कोटी रुपये इतका आहे. त्यांना कामगिरीवर आधारित बोनस ही मिळणार आहे. बोनसची रक्कम 20.75 कोटी इतकी आहे. हा बोनस काही विशिष्ट कामगिरीचे निकष पूर्ण करण्यावर अवलंबून असेल आणि चालू आर्थिक वर्षासाठी 31 मे 2026 रोजी संपणाऱ्या प्रमाणानुसार दिला जाईल. त्यामुळे, स्टॉक-आधारित प्रोत्साहन वगळता, त्याचा एकूण वार्षिक रोख पगार संभाव्यतः 3.45 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो, हिलरी मॅक्सन यांचा वार्षिक पागर 29 कोटींच्या आसपास असू शकतो.
मॅक्सनच्या पगाराचा एक मोठा भाग स्टॉक रिवॉर्ड म्हणून दिला जाणार आहे. ओरॅकलने त्यांना 26 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची इक्विटी दिली आहे, जी भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे 215 ते 216 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यापैकी, 20.8 दशलक्ष डॉलर्स अंदाजे 172 कोटी रुपये हे कालावधी-आधारित असतील, जे चार वर्षांत त्यांना दिले जाणार आहेत. उर्वरित 5.2 दशलक्ष डॉलर्स अंदाजे 34 कोटी रुपये हे कामगिरी-आधारित असतील, जे कंपनीची ध्येये आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी जोडलेले असतील.
कंपनीच्या निर्णयांवर अवलंबून, या इक्विटीमध्ये स्टॉक ऑप्शन्स आणि रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक युनिट्स (RSUs) यांचा समावेश असू शकतो. पगार आणि इक्विटी व्यतिरिक्त, मॅक्सनला स्थलांतरणासाठी मदत देखील मिळेल. ओरॅकलने 12 महिन्यांच्या कालावधीत स्थलांतरणाशी संबंधित खर्चासाठी $250,000 अंदाजे 2 कोटी) पर्यंतची परतफेड करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
हिलरी मॅक्सन यांचे पद 'ऐच्छिक' तत्त्वावर आहे, जे अमेरिकेतील कॉर्पोरेट नोकऱ्यांसाठी सामान्य आहे. याचा अर्थ असा की, कोणताही पक्ष हे पद कधीही संपुष्टात आणू शकतो. मॅक्सन यांनी 6 एप्रिल 2026 रोजी सीएफओ (CFO) पदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्या सीईओ (CEO) सफ्रा कॅट्झ यांना रोपोर्ट करणार आहेत. त्या ओरॅकलच्या जागतिक वित्त कार्याचे नेतृत्व अशा वेळी करतील, जेव्हा कंपनीला क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एआय-संबंधित सेवांसाठी लक्षणीय मागणी दिसून येत आहे.
मॅक्सन यांनी कॉर्नेल विद्यापीठातून पदवी आणि एमबीए केले आहे. त्या अँग्लो अमेरिकन पीएलसीमध्ये नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आणि लेखापरीक्षण समितीच्या अध्यक्षा म्हणूनही कार्यरत आहेत. ओरॅकलमध्ये सामील होण्यापूर्वी त्या chneider Electric मध्ये Executive Vice President आणि Group CFO म्हणून काम केले. ही कंपनी विद्युतीकरण, ऑटोमेशन आणि डिजिटल सिस्टीममधील कामासाठी जागतिक स्तरावर ओळखली जाते. या कंपनीचा वार्षिक महसूल 45 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त, म्हणजेच अंदाजे 3.7 लाख कोटी रुपये (अंदाजे 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स) आहे.
ओरॅकलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करण्यात आली. अहवालानुसार, कंपनीने गेल्या काही महिन्यांत जवळपास 30,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले आहे, त्यापैकी सुमारे 12,000 नोकऱ्या एकट्या भारतातच कमी झाल्या आहेत. ओरॅकलने आपल्या कामकाजाची पुनर्रचना करून क्लाउड आणि एआय-आधारित विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, ही कर्मचारी कपात व्यापक खर्च कपातीच्या उपायांचा एक भाग होती. तंत्रज्ञान उद्योगात अशी पुनर्रचना सामान्य असली तरी, मोठ्या प्रमाणावरील नोकरकपात आणि उच्च कार्यकारी पगार यांमधील विरोधाभास हा चर्चेचा विषय राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात, कंपन्या नेतृत्व आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व क्लाउड कंप्युटिंगसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत असताना कर्मचारी संख्या कमी करत आहेत. ओरॅकलचे हे पाऊल एका मोठ्या प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामध्ये कंपन्या भविष्यातील वाढीला चालना देण्यासाठी काही क्षेत्रांमध्ये खर्च कमी करत आहेत, तर इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत आहेत.