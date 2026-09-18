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Explainer: पृथ्वीच्या पोटात मोठी गडबड! महाभयानक गॉडझिला अल निनोचा 100 धोका, तापमान 0.02°C वाढले तर जगात... खळबळजनक इशारा

पृथ्वीच्या गर्भात मोठ्या हालचाली सुरु आहेत. समुद्राचे पाण्याचे तापमान वाढत आहे. यामुळे गॉडझिला अल निनोचा महाभयानक धोका वाढला आहे.  तापमान 0.02°C वाढले तर जगात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 18, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:35 PM IST
Explainer: पृथ्वीच्या पोटात मोठी गडबड! महाभयानक गॉडझिला अल निनोचा 100 धोका, तापमान 0.02°C वाढले तर जगात... खळबळजनक इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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