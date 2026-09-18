/Explainer: पृथ्वीच्या पोटात मोठी गडबड! महाभयानक गॉडझिला अल निनोचा 100 धोका, तापमान 0.02°C वाढले तर जगात... खळबळजनक इशारा

गॉडझिला अल निनो : अल निनोचा प्रभाव संपूर्ण जगावर दिसून येत आहे. अशातच आता पृथ्वीच्या गर्भात मोठे बदल होत असून यामुळे गॉडझिला अल निनोचा महाभयानक धोका निर्माण झाला आहे. उष्णकटिबंधीय पॅसिफिक महासागरातील एल निनोची घटना अत्यंत धोकादायक बनली आहे. आतापर्यंत नोंदवलेल्या सर्वात शक्तिशाली अल निनोपासून हे फक्त 0.02 अंश सेल्सिअसने दूर आहे. वर्षाच्या अखेरपर्यंत तो अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तो फेब्रुवारी 2027 पर्यंत टिकून राहण्याची शक्यता जवळपास 100 टक्के आहे.
अमेरिकेची हवामान संस्था NOAA ने जगाला अल निनोचा अलर्ट दिला आहे. 11 जून, 2026 रोजी अल निनो सक्रिय झाल्याची घोषणा करण्यात आली. लवकरच याचे 'सुपर अल निनो'मध्ये रूपांतर होऊ शकते. हवामानशास्त्रज्ञांनी जगाला पुन्हा एक मोठा इशारा दिला आहे. Science.com च्या एका अहवालानुसार, पॅसिफिक महासागरात अल निनो अत्यंत धोकादायक बनत आहे . आतापर्यंत नोंदवलेल्या सर्वात शक्तिशाली एल निनो (सुपर एल निनो) पासून तो फक्त 0.02 अंश सेल्सिअस दूर आहे. जर ही मर्यादा ओलांडली गेली, तर जागतिक हवामानाची स्थिती पूर्णपणे बिघडू शकते.
पॅसिफिक महासागरातील मुख्य निनो 3.4 निरीक्षण क्षेत्रात समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा जवळपास 3°C ने वाढले आहे. तापमान आणखी वाढले तर अल निनो आपले सर्वात धोकादायक रूप प्रकट करु शकते. उष्णता भयानक वाढून येत्या काही महिन्यांत जगभरातील पर्जन्यवृष्टी आणि तापमान चक्रात गंभीर व्यत्यय येईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अल निनो ही सर्वात धोकादायक हवामान प्रणाली आहे. हजारो किलोमीटर दूरूनही जगाच्या विविध भागांतील पर्जन्यवृष्टी, दुष्काळ, उष्णता आणि वादळांचे स्वरूप बदलू शकते. याला अल निनो म्हणतात. शास्त्रज्ञांचे लक्ष सध्या पॅसिफिक महासागरावर केंद्रित झाले आहे. महासागराच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे तापमान प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. याचा परिणामा हवामानवर होत आहे.
अर्थ सायन्सेस न्यूझीलंडच्या एका नवीन अभ्यासानुसार ऑक्टोबर-डिसेंबर 2026 पर्यंत अल निनो टिकून राहण्याची 100 टक्के शक्यता आहे. तसेच, 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत तो सुरू राहण्याचीही 100 टक्के शक्यता आहे. पॅसिफिक महासागरासारख्या विशाल जलाशयातील अशा तापमानवाढीमुळे संपूर्ण वातावरणीय संतुलन बिघडू शकते. अल निनोच्या काळात, मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा लक्षणीयरीत्या वाढते. या परिणामामुळे हवेचा दाब, सागरी वारे आणि ढगांची निर्मिती बदलते. परिणामी, जगाच्या विविध भागांमध्ये पर्जन्यमान आणि तापमानाचे स्वरूप बदलू शकते.
अल निनो समजून घेण्यासाठी केवळ समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानाचे निरीक्षण करणे पुरेसे नाही. पॅसिफिक महासागराच्या विषुववृत्तीय पट्ट्याखाली मोठ्या प्रमाणात उष्ण पाणी साठू शकते. हे उष्ण पाणी नंतर समुद्राच्या पृष्ठभागावर पोहोचते. याचा संपूर्ण हवामान प्रणालीवर परिणाम होतो. पूर्व विषुववृत्तीय पॅसिफिकमधील पाणी, पृष्ठभागापासून सुमारे 150 मीटर खोलीपर्यंत, सामान्यपेक्षा खूपच जास्त उष्ण आहे. अनेक भागांमध्ये तापमानातील तफावत ६ ते ८ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत आहे, तर काही ठिकाणी ती 9 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचली आहे. याव्यतिरिक्त, महासागरात साठलेली अतिरिक्त उष्णता देखील या प्रक्रियेला चालना देत आहे.
अल निनोचा भारताच्या हवामानावर विशेषत: मान्सूनवर अत्यंत गंभीर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. मान्सून अनके प्रकारच्या हवामान प्रणालीवर अलंबून असला तरी यंदा मात्र, याला अल निनोचा देखील फटका बसल्याचे दिसत आहे. भारतात सर्वत्र मान्सूनचा असमतोल पहायला मिळाला. अनेक ठिकाणी अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. यंदा एकूणच मान्सूनचे प्रमाण घटले आहे. आता अल निनोचा भारताच्या हवामानावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
अल निनोच्या प्रभावामुळे जगाच्या विविध भागांमध्ये हवामानाच्या स्वरूपात मोठे बदल दिसून आले आहेत. काही ठिकाणी पर्जन्यवृष्टी वाढू शकते, तर इतर ठिकाणी दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. काही भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटांचा धोका आहे. वणव्यांचा धोका वाढू शकतो. सध्याच्या अल निनोच्या काळात पॅसिफिक प्रदेशात असामान्य उष्णतेची नोंद आधीच होत आहे. अर्थ सायन्सेस न्यूझीलंडच्या एका अभ्यासानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 दरम्यान, विषुववृत्तीय पॅसिफिकमधील काही बेटांच्या प्रदेशात सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर मायक्रोनेशिया आणि इतर काही भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे.