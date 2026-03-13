Explainer: जगातील TOP 10 शक्तिशाली व्यक्ती ज्या इराण-इस्रायल युद्ध थांबवू शकतात? या यादीत भारतीय नेत्याचे नाव आहे का?

Who Can Stop Iran-Israel War : अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून इराणवर होत असलेले हल्ले सुरूच आहेत. दोन आठवड्यापांसून मध्यपूर्वमध्ये उडालेला भडका शमण्य़ाचं नाव घेत नाही. त्यातच प्रतिहल्ला करण्याची एकही संधी इराण सोडत नाही. इराण आणि अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे जग अणु विनाशाच्या उंबरठ्यावर पोहचले आहे. संपूर्ण जगात युद्ध थांबवण्याची मागणी होत आहे. जगात अशा 10 शक्तिशाली व्यक्ती आहेत ज्यांच्याकडे युद्ध थांबवण्याची ताकद आहे.
इराणने बिनशर्त आत्मसमर्पण करावे अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागणी आहे. इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी यांच्या नेतृत्वाखाली तेहरानने आपल्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड न करण्याची शपथ घेतली आहे. युद्धाच्या 11 व्या दिवशी जगात अशांतता आहे. इतरत्र लॉकडाऊनचे आवाहन केले जात आहे, तर गॅस आणि पेट्रोल-डिझेलच्या कमतरतेमुळे अर्थव्यवस्था विस्कळीत होत आहे. हे युद्ध कोण थांबवू शकते याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कयान यांनी अलीकडेच पुष्टी केली की "काही देशांनी" मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमध्ये केलेल्या कठोर भूमिकेमुळे, बिनशर्त आत्मसमर्पणाशिवाय कोणताही करार करू नये अशी मागणी केल्याने मार्ग कठीण होत आहे. दरम्यान, अयातुल्ला अली खमेनी यांचे पुत्र, मोज्तबा खमेनी, ज्यांनी खमेनी यांच्या मृत्यूनंतर सत्ता हाती घेतली, ते सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशातच AI वर एक यादी चर्चेत आली आहे. यात 10 व्यक्तींची नावे आहेत जे युद्ध थांबवू शकतात.
1 हैथम बिन तारिक सुलतान, ओमान
ओमान हे अनेक दशकांपासून वॉशिंग्टन आणि तेहरानमधील एक विश्वासार्ह बॅक-चॅनल आहे. सुलतान हैथमचे खामेनी कुटुंबाशी दीर्घकाळापासून विश्वासाचे नाते आहे. ट्रम्प प्रशासन गोपनीय संवादासाठी मस्कटवर अवलंबून आहे. त्यांचे परराष्ट्र मंत्री अलीकडेच तेहरानला भेटले.
2 शेख तमीम बिन हमद अल थानी – कतारचे अमीर
कतार अमेरिकेचा एक प्रमुख बिगर-नाटो मित्र आहे, परंतु त्याचे इराणशी जवळचे आर्थिक संबंध आहेत. कतारने यापूर्वी कैद्यांच्या देवाणघेवाणीत आणि आण्विक वाटाघाटींमध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावली आहे.
3 पोप लिओ चौदावा – कॅथोलिक धर्मगुरू
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आणि ख्रिश्चन मूल्यांचे समर्थक डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर व्हॅटिकनचा नैतिक प्रभाव आहे. पोपने अलिकडेच मोज्तबा खामेनी यांना एक पत्र लिहून मानवतावादी आधारावर युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले. पोपची निष्पक्षता दोन्ही बाजूंना मान्य असू शकते. यामुळे यांचे नाव देखील चर्चेत आहे
4 ग्रँड अयातुल्ला अली अल-सिस्तानी – शिया धर्मगुरू, इराक
शिया जगातील सर्वात आदरणीय धर्मगुरू सिस्तानी यांचा मोज्तबा खामेनींवर मोठा धार्मिक प्रभाव आहे. जर सिस्तानी यांनी युद्धबंदीसाठी फतवा किंवा सार्वजनिक आवाहन जारी केले तर तेहरानला ते नाकारणे अशक्य होईल. इराकमधील अमेरिकन सैन्याच्या सुरक्षेसाठी सिस्तानी किती महत्त्वाचे आहेत हे ट्रम्प यांना देखील माहिती आहे.
5 नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान, भारत
भारत हा अशा काही देशांपैकी एक आहे ज्यांचे इस्रायल, अमेरिका आणि इराणशी जवळचे, उच्चस्तरीय संबंध आहेत. ट्रम्प मोदींना "खरा मित्र" मानतात, तर भारताचे इराणशी धोरणात्मक हितसंबंध आहेत, जसे की चाबहार बंदर. इराणचे भारताशी असलेले दीर्घकालीन संबंध आणि मोदी एकाच फोन कॉलने युद्ध थांबवू शकतात असा दावा युएईच्या राजदूत यांनी केला होता.
6 स्टीव्ह विटकॉफ – अमेरिकेचे विशेष दूत
ट्रम्प यांचे सर्वात जवळचे सहकारी आणि सध्या इराणशी वाटाघाटींचे नेतृत्व करणारे विटकॉफ हे ट्रम्पच्या 'MAGA' अटी तेहरानसाठी लवचिक बनवू शकणारी व्यक्ती आहे.
7 एलोन मस्क – उद्योगपती आणि ट्रम्प यांचे माजी राजकीय सल्लागार
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि ट्रम्प यांचे धोरणात्मक सल्लागार मस्क यांनी इराणी अधिकाऱ्यांसोबत गुप्त बैठका घेतल्या आहेत. तंत्रज्ञान आणि उपग्रह संप्रेषणाच्या मुद्द्यांवर मस्क तेहरानसोबत अनौपचारिक पूल म्हणून काम करत आहेत
8 शेख मोहम्मद बिन झायेद, अध्यक्ष, युएई
युएईने अलीकडेच इराणशी संबंध सामान्य केले आहेत. एमबीझेडची ट्रम्पशी जवळची मैत्री आहे आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी धोका असल्याचे सांगून ते संघर्षात मध्यस्थी करण्यात सहभागी आहेत.
9 अली लारीजानी – इराणी धोरणात्मक सल्लागार
लारीजानी यांना इराणचा "राजनयिक चेहरा" मानले जाते. खामेनी यांचे निष्ठावंत अशी देखील त्यांची ओळख आहे. पाश्चात्य मानसिकतेचा त्यांना अचूक अंदाज आहे. युद्धामुळे राजवटीला होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाबद्दल ते मोज्तबा खामेनी यांना पटवून देण्यास सक्षम आहेत.
10 जेरेड कुशनर
जेरेड कुशनर हे ट्रम्प यांचे जावई आहेत. कुशनर यांनी अब्राहम कराराद्वारे अरब देश आणि इस्रायलला जवळ आणले. जरी त्यांच्याकडे औपचारिक पद नसले तरी, ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरण निर्णयात त्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे.