  • Explainer: जगातील TOP 10 सर्वात दुःखी देश! कुणालाच एक मिनिटही येथे राहायला आवडणार नाही

Explainer: जगातील TOP 10 सर्वात दुःखी देश! कुणालाच एक मिनिटही येथे राहायला आवडणार नाही

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' मध्ये जगातील दु:खी देशांची यादी जाहीर झाली आहे. या देशांची नावे येथील लोक दु:खी असण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 5, 2026, 10:46 PM IST
Explainer: जगातील TOP 10 सर्वात दुःखी देश! कुणालाच एक मिनिटही येथे राहायला आवडणार नाही

Ranked Top 10 Unhappiest Countries In The World 2026 : सुखाचा शोध घेत असताना दु:ख देखील आपला पाठलाग करत असते. जगात असे अनेक देश जेथील लोक खूप आनंदी जीव जगतात. तर, दुसरीकडे असे काही देश आहे जेथील नागरीक खूपच दु:खी आहेत. कुणालाच एक मिनिटही  येथे राहायला आवडणार नाही. 'द वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' ने जगातील सर्वात दुःखी देशांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. जाणून घेऊया जगातील TOP 10 सर्वात दुःखी देश कोणते? 

या यादीतील बहुतेक देशांमध्ये पकिस्थिती खूपत भयावह आहेय. हे देश युद्ध, राजकीय अस्थिरता आणि सशस्त्र संघर्ष यांसारख्या परिस्थितीशी दीर्घकाळापासून संघर्ष करत आहेत. या देशात फक्त पैसाच नाही, तर आर्थिक समस्येसह, सामाजिक आणि असुरक्षितता अशा विविध कारणांमुळे येथील लोक सर्वात दुःखी फिल करतात. 

2026 मधील जगातील १० सर्वात दुःखी देशांची यादी जाहीर झाली आहे. ही यादी 'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' मध्ये प्रकाशित झाली आहे. या देशांमधील दुःखाच्या मुख्य कारणांमध्ये युद्ध, तीव्र गरिबी, दुष्काळ, राजकीय अस्थिरता आणि मानवी आपत्ती यांचा समावेश आहे. या दुःखी देशांबद्दल जाणून घ्या.

1 अफगाणिस्तान

अफगाणिस्तान हा जगातील सर्वात दुःखी देश मानला जातो. 'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026'  नुसार अफगाणिस्तानला केवळ 1.446 गुण मिळाले आहेत. आर्थिक कोसळणे, राजकीय अनिश्चितता आणि मूलभूत सेवांच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे अफगाणिस्तानमधील सामान्य जीवन अत्यंत कठीण आहे. अफगाणिस्तान अनेक दशकांपासून युद्धाने उद्ध्वस्त झाला आहे. आजही तिथे जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकार नाही.

2 सिएरा लिओन

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' मध्ये सिएरा लिओन 146  व्या क्रमांकावर आहे. हा देश दीर्घकाळापासून गरिबी, गृहयुद्ध आणि राजकीय अस्थिरतेशी संघर्ष करत आहे. सार्वजनिक व्यवस्था, विशेषतः आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधा, अपुऱ्या आहेत. लोकांना आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

3 मलावी

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' मध्ये मलावी देश 145 व्या क्रमांकावर आहे. तीव्र अन्न असुरक्षितता, कॉलराचा प्रादुर्भाव आणि फ्रेडी चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मलावी सध्या एका गंभीर मानवी संकटाचा सामना करत आहे. देशाच्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे.

4 झिम्बाब्वे

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' मध्ये झिम्बाब्वे 144 व्या क्रमांकावर आहे. झिम्बाब्वे सध्या तीव्र आर्थिक संकट, अति चलनवाढ आणि दुष्काळासारख्या हवामानविषयक आपत्तींशी झुंज देत आहे. देशातील उच्च चलनवाढीच्या दरांमुळे लोकांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणे कठीण झाले आहे.

5 बोत्सवाना

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' रिपोर्टनुसार बोत्सवानाचा क्रमांक 143 वा आहे. देशात गुन्हेगारी, लैंगिक हिंसाचार आणि अन्नसुरक्षेचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. महिलांवरील गुन्हेगारीने विक्रमी पातळी गाठली आहे. सततच्या दुष्काळामुळे अन्नसुरक्षेचा अभाव आणि पाण्याची टंचाई अधिकच गंभीर झाली आहे. लिंग-आधारित हिंसाचार, वाढती एचआयव्ही/एड्स रुग्णसंख्या आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे बोत्सवानातील परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे.

6 येमेन

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' मध्ये येमेन 142 व्या क्रमांकावर आहे. येमेन हा हुथी बंडखोरांचा बालेकिल्ला असून, तिथे दीर्घकाळापासून युद्ध सुरू आहे. आजही देशाचा मोठा भाग हुथी बंडखोरांच्या नियंत्रणाखाली आहे, ज्यांना जग एक दहशतवादी संघटना मानते. अमेरिका, ब्रिटन आणि इस्रायलसह अनेक देश या देशावर हल्ले करत आहेत. याशिवाय, संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यांचेही येमेनमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.

7 लेबनॉन

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' मध्ये लेबनॉन 141 व्या क्रमांकावर आहे. हा देश फार पूर्वीपासून हिंसाचाराने ग्रासलेला आहे. बऱ्याच काळासाठी लेबनॉनवर हिजबुल्लाहचे राज्य होते. गेल्या वर्षी इस्रायली हल्ल्यांमध्ये हिजबुल्लाहच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा खात्मा होऊनही, हा देश अजूनही संघर्षात अडकलेला आहे. लेबनॉनवरील इस्रायली हल्ले सुरूच असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची जीवितहानी होत आहे.

8 डीआर काँगो

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' च्या यादीत डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो 140 व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या तीन दशकांपासून हा देश तीव्र हिंसाचार, अस्थिरता आणि मानवी संकटांनी ग्रासलेला आहे. एम२३ बंडखोर गट आणि इतर सशस्त्र गटांनी पूर्व काँगोवर केलेल्या ताब्यामुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत. कोबाल्ट आणि इतर खनिजांची लूट, सुशासनाचा अभाव आणि वांशिक संघर्षामुळे डीआर काँगो अत्यंत बिकट परिस्थितीत आहे.

9 इजिप्त

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026' मध्ये इजिप्त 139 व्या क्रमांकावर आहे. चलनाचे अवमूल्यन, उच्च महागाई आणि प्रचंड परकीय कर्जामुळे इजिप्त सध्या एका गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत. इजिप्तच्या महसुलाचा एक मोठा भाग कर्जफेड करण्यासाठी वळवला जात आहे.

10 टांझानिया

'वर्ल्ड हॅपीएस्ट रिपोर्ट 2026'  मध्ये टांझानिया 138 व्या क्रमांकावर आहे. सामिया सुलूहू हसन यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळानंतर निर्माण झालेल्या तणावामुळे टांझानिया गंभीर राजकीय अस्थिरता आणि हिंसक आंदोलनांनी ग्रासले आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

