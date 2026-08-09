/Explainer: IT, बँकिंग, मेडिकल सेक्टरमधील जगातील TOP 40 कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार; सर्वात मोठी कर्मचारी कपात

कर्मचारी कपात : IT, बँकिंग, मेडिकल, ऑटोमोबाईल, मॅन्युफॅक्चरिंगसह सर्व प्रमुख क्षेत्रांमध्ये खळबळ माजणार आहे. जगातील 40 मोठ्या कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार आहे. 2026 मधील ही सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असू शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. जगातील अनेक दिग्गज कंपन्यांनी आधीच मोठी कर्मचारी कपात केली आहे. तर, अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीची घोषणा केली असून त्या अनुषंगाने तयारी देखील केल्याची चर्चा आहे. लवकरच हा कर्मचारी कपाताची आकडा समोर येईल. जाणून घेऊया कर्मचारी कपात करणाऱ्या या 40 कंपन्या कोणत्या आहेत आणि त्यांनी कर्माचारी कपात करण्याचा निर्णय का घेतला आहे.
आयटीपासून बँकिंग, आरोग्यसेवा ते उत्पादन क्षेत्रापर्यंतच्या प्रमुख कंपन्यांनी या वर्षी कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. एका अहवालानुसार, या यादीत जगातील 40 हून अधिक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. ॲमेझॉन, मेटा, ओरॅकल, यूपीएस, वॉलमार्ट, सिटी, डेल, व्हिसा, नायकी आणि स्टँडर्ड चार्टर्ड यांसारख्या बड्या कंपन्यांची नावे या यादीत आहेत. या कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीसाठी एआय (AI) आणि खर्च कपात ही कारणे दिली आहेत.
एका अहवालानुसार 2026 पर्यंत कर्मचारी संख्या कमी करण्याची योजना आखणाऱ्या कंपन्यांची यादी मोठी आहे. यात आयटी, बँकिंग, रिटेल, उत्पादन आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील जवळपास 40 कंपन्यांचा यात समावेश आहे. प्रत्यक्षात मात्र, 40 पेक्षा जास्त कंपन्या असू शकतात. या सर्वांनी या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे.
अनेक कंपन्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI चा वापर सुरु केला आहे. हेच कारण देत कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीची घोषणा केल्याचे अहवालात म्हंटले आहे. ब्लॉकचेन, कॉइनबेस आणि स्टँडर्ड चार्टर्ड यांसारख्या कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीचे एक कारण एआय असल्याचे स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. कारण आता या कंपन्या कर्माचाऱ्यांकडून केली जाणारी कामे AI च्या माध्यमातून करत आहेत. पूर्वी कर्मचाऱ्यांकडून केली जाणारी कामे आता AI च्या माध्यामातून केली जात आहेत. अनेक कंपन्या व्यवसायाची पुनर्रचना आणि विशिष्ट क्षेत्रांमधील कमकुवत मागणी ही कारणे देत आहेत.
सर्वाधिक कर्मचारी कपात करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये UPS या अहवालात अग्रस्थानी आहे. कंपनीने नेटवर्क पुनर्रचना आणि खर्च कपातीचा भाग म्हणून 30,000 नोकऱ्या कमी करण्याची योजना जाहीर केली आहे. ओरॅकलने AI चा अवलंब केल्यामुळे अंदाजे 21,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. हा आकडा एकूण कर्मचारी संख्येच्या अंदाजे 13 टक्के आहे.
CITI ने आपल्या व्यवसायाच्या गरजेनुसार कर्मचारी संख्या आणि खर्च कमी करण्यासाठी अंदाजे 20,000 नोकऱ्या म्हणजेच आपल्या एकूण मनुष्यबळाच्या सुमारे 10 टक्के कपात करण्याची योजना आखली आहे.
अमेझॉनने आपल्या व्यवसायात सुधारणा करण्याच्या योजनेअंतर्गत जवळपास 16,000 नोकऱ्या कमी केल्या आहेत. डेलने पुनर्रचना योजनेचा भाग म्हणून सुमारे 11,000 कर्मचाऱ्यांना, म्हणजेच आपल्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना, कामावरून कमी केले आहे. एस्टी लॉडर आपल्या संघ पुनर्रचना कार्यक्रमाचा भाग म्हणून 10,000 पर्यंत नोकऱ्या कमी करण्याच्या तयारीत आहे. ज्यामध्ये किरकोळ क्षेत्रातील कर्मचारी कपातीचाही समावेश आहे.
ब्रिटिश अमेरिकन टोबॅको कंपनी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी सुमारे 9,000 कर्मचारी कमी कण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी हायनेकेन आपल्या 5,000 ते 6,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या तयारीत आहे.
व्हिसाने आपल्या एआय-आधारित व्यवसाय परिवर्तनाचा भाग म्हणून सुमारे 2,600 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे, तर वाईसटेकने सुमारे 2,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे.
अॅटलासियनने अंदाजे 1,600 नोकऱ्या कमी केल्या आहेत, तर नायकीने अंदाजे 1,400 नोकऱ्या कमी केल्या आहेत. क्लाउडफ्लेअरने एआयमुळे 1,100 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे, तर मार्क झुकरबर्गची कंपनी मेटाने एआयमधील गुंतवणूक आणि खर्च कपातीशी संबंधित मोठ्या कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे, मात्र कर्मचारी कपातीची संख्या जाहीर करण्यात आलेली नाही.
कर्मचारी कपात जाहीर करणाऱ्या इतर कंपन्यांमध्ये वॉलमार्ट, लिंक्डइन, टार्गेट, एक्सपिडिया, फ्रेशवर्क्स, कॉइनबेस, क्रिप्टो.कॉम, पिंटरेस्ट, वर्कडे, झिलो, ईबे, गोप्रो, ग्रुपॉन, टी-मोबाइल, व्हेरिझॉन, केनव्ह्यू, पापा जॉन्स, पॅट्रिऑन, सॅक्स ग्लोबल, स्प्राउट सोशल, विक्स आणि लुलुलेमन यांचा समावेश आहे.
100 हून अधिक कंपन्यांनी अहवालही तयार केले आहेत, जी आतापर्यंत जाहीर झालेल्या कर्मचारी कपातीच्या तुलनेत केवळ एक लहानशी संख्या आहे. अमेरिकेतील 100 हून अधिक कंपन्यांनी WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) सूचना दाखल केल्या आहेत, ज्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करण्यापूर्वी किंवा कामकाज बंद करण्यापूर्वी कंपन्यांना सादर करणे बंधनकारक आहे.
यापैकी काही सूचना पूर्वी जाहीर केलेल्या कर्मचारी कपातीशी संबंधित आहेत, तर इतर सूचना येत्या काही महिन्यांत अपेक्षित असलेल्या अतिरिक्त कपातीकडे निर्देश करतात. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका सर्वेक्षणानुसार, जगभरातील 41 टक्के कंपन्यांना अशी अपेक्षा आहे की केवळ एआयमुळे (AI) पुढील पाच वर्षांत त्यांच्या कर्मचारी संख्येत घट होईल.
ऑडी आणि पोर्शेसारख्या आलिशान गाड्या बनवणारी युरोपमधील सर्वात मोठी वाहन उत्पादक कंपनी फोक्सवॅगन या कंपनीने देखील मोठ्या कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. या कंपनीने 1 लाख कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची घोषणा केली आहे. कंपनी 4 उत्पादन युनीट बंद करण्याच्या तयारीत आहे.