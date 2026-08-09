Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /Explainer: IT, बँकिंग, मेडिकल सेक्टरमधील जगातील TOP 40 कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार; सर्वात मोठी कर्मचारी कपात

Explainer: IT, बँकिंग, मेडिकल सेक्टरमधील जगातील TOP 40 कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार; सर्वात मोठी कर्मचारी कपात

जगातील TOP 40 कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार आहे. ही 2026 मधील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असून,  IT, बकिंग, मेडिकल, ऑटोमबाईल सह सर्व सेक्टरमध्ये खळबळ माजणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 09, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:36 PM IST
Explainer: IT, बँकिंग, मेडिकल सेक्टरमधील जगातील TOP 40 कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार; सर्वात मोठी कर्मचारी कपात

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ऑपरेशन थिएटरमध्ये सोनू निगमने गायले गाणे; सर्जरीदरम्यानच्या व्हिडिओने जिंकली मनं
2
3
4
5