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Explainer: 100 टक्के टॅरिफ लावणार? अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे जगात खळबळ! सर्वात पहिला आणि सर्वात मोठा फटका भारतालाच बसणार?

अमेरिकेच्या संसदेत एक विधेयक मंजूर झाले आहे यामुळे जगात खळबळ माजली आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लागणार आहे. जाणून घेऊया भारतावर याचा काय परिणाम होईल. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 16, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:55 PM IST
Explainer: 100 टक्के टॅरिफ लावणार? अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे जगात खळबळ! सर्वात पहिला आणि सर्वात मोठा फटका भारतालाच बसणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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