/Explainer: 100 टक्के टॅरिफ लावणार? अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे जगात खळबळ! सर्वात पहिला आणि सर्वात मोठा फटका भारतालाच बसणार?

अमेरिका : अमेरिकेना पुन्हा एकदा जगावर टॅरिफ बॉम्ब टाकण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे जगात खळबळ माजली आहे. रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव टाकण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेने एक विधेयक संसदेत मंजूर केले आहे. रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे.
अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने मंगळवारी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६' (Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) या विधेयकाला 214-211 मतांनी मंजुरी दिली. या विधेयकावर बुधवारी अंतिम मतदान होणार आहे. सिनेटने हे विधेयक ऑगस्टमध्येच 86-11 अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर केले होते.
ट्रम्प यांनी यापूर्वीही भारतावर शुल्क लादले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास याचा मोठा फटका भारताला बसू शकतो
युक्रेन विरुद्धच्या युद्धावरून मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. हे विधेयक लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा म्हणूनही ओळखले जाते. या विधेयकाला अमेरिकेचे माजी सिनेटर लिंडसे ओ. ग्रॅहम यांचे नाव देण्यात आले आहे. दक्षिण कॅरोलिनाचे रिपब्लिकन असलेले ग्रॅहम हे रशियावर कठोर निर्बंध लादण्याचे खंदे समर्थक होते. मॉस्कोसोबत व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या भारतासह इतर देशांविरुद्ध उपाययोजना करण्याची त्यांनी वकिली केली होती. हा कायदा रशियाचे नेतृत्व, वित्तीय संस्था आणि ऊर्जा क्षेत्र, तसेच निर्बंध टाळण्यात गुंतलेल्या जहाजांना टार्गेट करतो. यामुळे इराणच्या ऊर्जा क्षेत्राला लागू होणाऱ्या इराण निर्बंध कायद्याची व्याप्तीही वाढेल. या सिनेटरचे काही महिन्यांपूर्वीच अचानक निधन झाले.
या विधेयकानुसार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या, किंवा निर्बंध टाळण्यास प्रमुख मदतनीस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळणार आहे. सिनेटने मंजूर केलेल्या या विधेयकात रशियाकडून तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या देशांचा उल्लेख आहे. सभागृहातील चर्चेदरम्यान, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधी स्टेनी होयर यांनी एक दुरुस्ती सादर केले. 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकणाऱ्या 10 देशांची नावे यात स्पष्टपणे नमूद केली होती. या देशांमध्ये भारतासह चीन, तुर्की, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कझाकस्तान आणि किर्गिझस्तान यांचा समावेश आहे.
2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर पाश्चात्य निर्बंधांनी जागतिक ऊर्जा व्यापाराचे स्वरूप बदलल्यापासून, भारत रशियन कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख खरेदीदार राहिला आहे. वॉशिंग्टनने रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव आणून मॉस्कोचा तेल आणि वायू महसूल कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महसुलातून युक्रेन युद्धाला निधी पुरवला जात असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. भारतासाठी, याचा अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. जर अमेरिकन प्रशासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर केला, तर 100 टक्के शुल्क आकारल्यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत येणाऱ्या भारतीय मालाची किंमत लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. यामुळे दुप्पट किंवा त्याहूनही अधिक पैसे खर्च करावे लागू शकतात. या परिस्थितीचा भारतीय बाजारपेठेवर निःसंशयपणे परिणाम होईल.
या विधेयकावरुन अमेरिकेतही अंतर्गत कहल पेटल्याचे चित्र दिसत आहे. काही अमेरिकी खासदारांनी रशियावर दबाव टाकण्याच्या उद्देशाला विरोध केलेला नाही, परंतु या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्षांना शुल्कासंबंधी किती व्यापक अधिकार मिळतील यावर त्यांचा आक्षेप आहे. प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे ज्येष्ठ सदस्य, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधी ग्रेगरी मीक्स यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. या कायद्यामुळे ट्रम्प यांना शुल्क लादण्यासाठी खूप जास्त अधिकार मिळतील. त्यांनी अशा दुरुस्तीला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे व्यापक दुय्यम शुल्क लावण्याची परवानगी देणारी तरतूद काढून टाकली जाईल. हे विधेयक राष्ट्रपतींना निर्बंध आणि शुल्क तरतुदींच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण स्वेच्छाधिकार देते. राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर काही उपाययोजना रोखून ठेवण्याच्या क्षमतेचा समावेश आहे. प्रतिनिधी सभागृहाने प्रक्रियेचा हा टप्पा पूर्ण केला आहे. बुधवारी विधेयकावर मतदान होणार आहे. जर प्रतिनिधी सभागृहाने या कायद्याला मंजुरी दिली, तर तो ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी व्हाईट हाऊसकडे पाठवला जाईल. तोपर्यंत भारताला या विधेयकाअंतर्गत अमेरिकेच्या स्वयंचलित 100 टक्के शुल्काचा सामना करावा लागणार नाही. सध्या, काँग्रेस अशा एका विधेयकावर विचार करत आहे, जे ट्रम्प यांना रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या भारत आणि इतर देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्यासाठी एक नवीन कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकेल.