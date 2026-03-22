  • Marathi News
  • Explainer: महिलेचा मृतदेह घेऊन विमानाचे 13 तास उड्डाण; मृतदेहाच्या दुर्गंधीमुळे प्रवासी अस्वस्थ; विमानात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास काय होते?

Explainer: महिलेचा मृतदेह घेऊन विमानाचे 13 तास उड्डाण; मृतदेहाच्या दुर्गंधीमुळे प्रवासी अस्वस्थ; विमानात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास काय होते?

महिलेचा मृतदेह घेऊन विमानाने 13 तास उड्डाण केले.  मृतदेहाच्या  दुर्गंधीमुळे प्रवासी अस्वस्थ झाले.  विमानात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास काय होते? नियम काय आहे जाणून घेऊया.  

वनिता कांबळे | Updated: Mar 22, 2026, 06:27 PM IST
Explainer: महिलेचा मृतदेह घेऊन विमानाचे 13 तास उड्डाण; मृतदेहाच्या दुर्गंधीमुळे प्रवासी अस्वस्थ; विमानात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास काय होते?

British Airways Woman Death : महिलेचा मृतदेह घेऊन विमानाने 13 तास उड्डाण केले. रविवारी ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानातून उड्डाण केल्यानंतर सुमारे एका तासाने एका महिला प्रवाशाचा मृत्यू झाला. तिचा मृतदेह 13 तास ​​विमानातच पडून होता. मृतदेह विमानाच्या मागील भागात ठेवण्यात आला होता. येथे उष्णता होती. यामुळे हळूहळू दुर्गंधी पसरली.  मृतदेहाच्या  दुर्गंधीमुळे प्रवासी अस्वस्थ झाले. याचा प्रवाशांना मोठा त्रास झाला. जाणून घेऊया या महिलाचा मृत्यू नेमका कसा झाला. 

हाँगकाँगहून लंडनला जाणाऱ्या विमानात ही घटना घडली आहे. मृत महिलेचे वय 60 च्या आसपास होते. नियमांनुसार अशा परिस्थितीला सामान्यतः आणीबाणी मानले जात नसल्यामुळे, पायलटने उड्डाण रद्द करण्याऐवजी किंवा मागे फिरण्याऐवजी लंडनपर्यंतचा प्रवास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला मृतदेह घोंगडीत गुंडाळून पेन्ट्रीच्या  दारात ठेवण्यात आला. सुरुवातीला क्रूने मृतदेह शौचालयात ठेवण्याचा विचार केला, पण नंतर तो एका ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून गॅलीमध्ये ठेवला. गॅली म्हणजे विमानाचा तो भाग जिथे फ्लाइट क्रू सदस्य अन्न आणि पेये तयार करतात व सामान ठेवतात. येथे प्रवाशांना अन्न, पाणी, चहा आणि कॉफी दिली जाते. सहसा, हे विमानाच्या पुढील किंवा मागील बाजूस असते. लंडनला पोहोचल्यावर, पोलिसांनी येऊन तपासणी केली आणि प्रवाशांना सुमारे 45 मिनिटे त्यांच्या जागेवर बसवून ठेवले. ब्रिटिश एअरवेज कंपनीने नेमकं काय घडले याची माहिती दिली. सर्व नियमांचे योग्यरित्या पालन करण्यात आले असून, त्यांची सहानुभूती त्या महिलेच्या कुटुंबीयांप्रति आहे.

विमानात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास काय होते?

विमान कंपन्या हवाई प्रवासादरम्यान प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यास काय करावे यासाठी काही नियमावलीचे पालन करतात, जे आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनेच्या (IATA) मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहेत. विमान कर्मचारी सर्वप्रथम प्रवाशाला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करतात. सीपीआर दिला जातो आणि विमानात डॉक्टर असल्यास त्यांची मदत घेतली जाते. त्यानंतर वैमानिकाला माहिती दिली जाते. त्यानंतर पायलट उड्डाण रद्द करायचे की सुरू ठेवायचे याचा निर्णय घेतो. सहसा उड्डाणे त्यांच्या गंतव्यस्थानापर्यंत सुरू ठेवली जातात, कारण प्रत्येक घटना ही आपत्कालीन मानली जात नाही. जर एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर मृतदेह ब्लँकेटने किंवा बॉडी बॅगने झाकला जातो. त्यानंतर तो एका रिकाम्या सीटवर किंवा मागच्या गॅलीमध्ये ठेवला जातो. जर सीट उपलब्ध नसेल, तर मृतदेह थेट सीटवरच ठेवला जाऊ शकतो. कर्मचारी उर्वरित प्रवाशांना शक्य तितका आराम मिळेल याची खात्री करतात. विमान उतरण्यापूर्वी विमानतळाला सूचित केले जाते, जेणेकरून वैद्यकीय पथके आणि पोलीस सज्ज राहतील. विमान उतरल्यावर, आवश्यक तपासण्या आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातात.

विमानात मृत्यू झाल्यास विमान कंपन्या भरपाई देतात का? 

विमान कंपन्या हवाई प्रवासादरम्यान प्रवाशाच्या मृत्यूबद्दल नेहमीच नुकसान भरपाई देत नाहीत. विमान कंपनीची चूक किंवा निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यासच नुकसान भरपाई दिली जाते. नियमांनुसार, प्रवाशाला तात्काळ मदत पुरवण्याची जबाबदारी एअरलाइनची आहे. यामध्ये वैद्यकीय मदत पुरवणे, सीपीआर करणे आणि आवश्यक असल्यास वैद्यकीय मदत मागवणे यांचा समावेश आहे. जर एअरलाइनने हे सर्व योग्यरित्या केले, तर तिला दोषी ठरवले जात नाही IATA नुसार, जर हृदयविकाराच्या झटक्यासारख्या नैसर्गिक कारणांमुळे प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी एअरलाइनची नाही. परंतु, जर हे सिद्ध झाले की एअरलाइनने वेळेवर मदत पुरवली नाही किंवा नियमांचे पालन केले नाही, तर तिला जबाबदार धरले जाऊ शकते आणि नुकसान भरपाई द्यावी लागू शकते.

विमानात आणीबाणीची परिस्थिती केव्हा मानली जाते?

हवाई प्रवासादरम्यान येणारी प्रत्येक समस्या आणीबाणी मानली जात नाही. विमान वाहतूक नियमांनुसार, जेव्हा विमान, प्रवासी किंवा कर्मचारी धोक्यात असतात, तेव्हाच आणीबाणी जाहीर केली जाते. फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) सारख्या विमानचालन प्राधिकरणांनुसार, अशा परिस्थितीत पायलट आपत्कालीन परिस्थितीबद्दल माहिती देण्यासाठी आणि पुढील निर्णय घेण्यासाठी "मेडे मेड" किंवा "पेन पेन" कॉल करतो. विमानाला आग लागणे, केबिनमधून धुर निघणे, किंवा एका मोठा तांत्रिक बिघाड दिसणे. केबिन धुराने भरणे ही सर्वात गंभीर परिस्थिती असते. अशा परिस्थितीत, जवळच्या विमानतळावर तात्काळ लँडिंग केले जाते. याव्यतिरिक्त, इंजिन निकामी होणे, केबिनमधील हवेचा दाब कमी होणे किंवा इंधन कमी होणे यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितींमध्येही त्वरित लँडिंग करणे आवश्यक असते. हृदयविकाराचा झटका किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यांसारख्या गंभीर वैद्यकीय परिस्थितीतही विमान वळवले जाऊ शकते, जेणेकरून प्रवाशाला तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळू शकेल. खराब हवामान किंवा सुरक्षेचा धोका (जसे की बॉम्बची धमकी) असल्यास, पायलट विमान जवळच्या विमानतळावर वळवू शकतो. तथापि, प्रत्येक वैद्यकीय समस्या किंवा घटनेसाठी तात्काळ विमान उतरवण्याची आवश्यकता नसते. किरकोळ आजार किंवा प्रवाशाचा मृत्यू यांसारख्या प्रकरणांमध्ये, विमान अनेकदा त्याच्या अंतिम गंतव्यस्थानापर्यंत पुढे नेले जाते.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

