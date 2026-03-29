Explainer: जगातील सर्वाधिक गॅस साठा असलेले TOP 10 देश कोणते? भारत कुठून गॅस खरेदी करतो

Top 10 Countries With Largest Gas Reserves : इराण-इस्रायल युद्धामुळे जगात तेल आणि वायू संकट निर्माण झाले आहे. भारतासाठी नैसर्गिक वायू आणि एलपीजी पुरवठा मोठी समस्या बनली आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी), कच्चे तेल आणि एलपीजी इतर देशांकडून आयात करतो. या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात तेल आणि नैसर्गिक वायूचे महत्त्व वाढत आहे. स्वच्छ इंधन म्हणून ओळखला जाणारा वायू, केवळ वीज निर्मितीसाठीच नव्हे तर औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठीही याचा वापर होतो. जगातील कोणत्या देशांमध्ये नैसर्गिक वायूचे सर्वात मोठे साठे आहेत आणि या यादीत भारताचे स्थान काय आहे जाणून घेऊया.
आकडेवारीनुसार, रशिया या यादीत अग्रस्थानी आहे. रशियाकडे 37 ट्रिलियन घनमीटरपेक्षा जास्त वायूसाठा आहे. ज्यामुळे ते जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचे एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. युरोप आणि आशियातील अनेक देश त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत.
अंदाजे 32 ट्रिलियन घनमीटर वायूसाठ्यासह इराण दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. इराणचे दक्षिण पार्स वायूक्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, ज्यामुळे त्याला ऊर्जा क्षेत्रात सामरिक फायदा मिळतो. तसेच, इराणमध्ये जगातील सर्वात स्वस्त पेट्रोल उपलब्ध आहे.
कतार देश तिसऱ्या स्थानावर आहे. कतारकडे अंदाजे 24 ट्रिलियन घनमीटर नैसर्गिक वायूचा साठा आहे. हा देश द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या (LNG) निर्यातीत जागतिक स्तरावर आघाडीवर असून, आशिया व युरोपमधील अनेक देशांना वायूचा पुरवठा करतो. कतार भारतालाही एलएनजीचा एक प्रमुख पुरवठादार असून, भारताच्या वायूच्या गरजेपैकी अंदाजे 40 ते 50 टक्के गरज पूर्ण करतो.
अमेरिकेकडे अंदाजे 13 ट्रिलियन घनमीटर वायूसाठा आहे. शेल गॅस क्रांतीनंतर, अमेरिकेने केवळ आपल्या ऊर्जेची गरजच भागवली नाही, तर एक निर्यातदार देश म्हणूनही उदयास आले आहे.
तुर्कमेनिस्तानकडे प्रचंड गॅस साठे आहेत, ज्यामुळे ते ऊर्जा क्षेत्रात एक प्रमुख देश आहे. 11,326 घन किलोमीटर गॅस साठ्यासह, तो केवळ स्वतःच्या देशालाच नव्हे, तर इतर देशांनाही गॅसचा पुरवठा करतो.
सौदी अरेबिया पारंपरिकरित्या तेल उत्पादनासाठी ओळखला जातो. परंतु गॅस क्षेत्रातही त्याची गुंतवणूक झपाट्याने वाढत आहे. गल्किनेश गॅस क्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठ्या गॅस साठ्यांपैकी एक मानले जाते. या आखाती देशाकडे 15, 910 घन किलोमीटर गॅस साठा आहे.
भारताचा शेजारी देश चीन सातव्या क्रमांकावर येतो. चीनकडे 6,654 घन किलोमीटर वायूसाठा आहे. तथापि, आपली वाढती औद्योगिक आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी, तो प्रामुख्याने रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि कतारकडून एलएनजी आणि पाइपलाइनद्वारे वायू खरेदी करतो.
नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांच्या बाबतीत, संयुक्त अरब अमिरातीकडे 6,088 घन किलोमीटर, नायजेरियाकडे 5,748 घन किलोमीटर आणि व्हेनेझुएलाकडे 5,663 घन किलोमीटर साठा आहे. भारताकडेही नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत, परंतु ते देशाच्या वापराच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. भारत प्रामुख्याने कृष्णा-गोदावरी खोरे, गुजरात, आसाम आणि राजस्थानमधून वायूचे उत्खनन करतो. भारत आपल्या वायूच्या गरजेपैकी सुमारे 50 टक्के वायू अमेरिका आणि कतारसारख्या देशांकडून आयात करतो.
दक्षिण पार्स ही इराणची जीवनरेखा आहे. पार्स हे पर्शियन आखातातील 9,700 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले जगातील सर्वात मोठे ज्ञात वायूक्षेत्र आहे. या क्षेत्रात अंदाजे 51 ट्रिलियन घनमीटर वायू असल्याचा अंदाज आहे. दक्षिण पार्स क्षेत्र, जे इराण आणि कतारमध्ये विभागलेले असून त्याचा मोठा भाग कतारच्या बाजूला आहे, त्याचा शोध सर्वप्रथम 1971 मध्ये लागला.