  • विश्व
  • Explainer:कोण आहेत मोहम्मद अली जाफरी? ज्यांच्या थ्योरीमुळे इराणने इस्त्रायल-अमेरिकेला फोडला घाम!

Explainer:कोण आहेत मोहम्मद अली जाफरी? ज्यांच्या थ्योरीमुळे इराणने इस्त्रायल-अमेरिकेला फोडला घाम!

Mohammad Ali Jafari: मोहम्मद अली जाफरी हे इराणचे एक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आहेत. इस्लामिक क्रांतीनंतर त्यांनी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) मध्ये आपली कारकीर्द सुरू केली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 13, 2026, 02:14 PM IST
Explainer:कोण आहेत मोहम्मद अली जाफरी? ज्यांच्या थ्योरीमुळे इराणने इस्त्रायल-अमेरिकेला फोडला घाम!
मोहम्मद अली जाफरी

Mohammad Ali Jafari: इराण विरुद्ध इस्त्रायल आणि अमेरिका असे युद्ध सुरु आहे. दोन्ही बाजूने कोणी मागे हटायला तयार नाहीय. या युद्धाचा परिणाम हळुहळू जगावर होताना दिसतोय. राष्ट्राध्यक्षाला मारल्यानंतर इराण बॅकफूटला जाईल, असा अमेरिकेला विश्वास होता पण त्याऊलट घडताना दिसतंय. इराण अमेरिका, इस्त्रायलच्या प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना दिसतोय. इराणला हे कसं शक्य झालंय? यावरुन जगभरात आश्चर्य व्यक्त होतंय. यामागे 'मोजेक डिफेन्स डॉक्ट्रिन' थ्योरी आहे. ज्यामुळे अमेरिका, इस्त्रायल इराणला अद्याप मात देऊ शकले नाहीयत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

मोहम्मद अली जाफरी हे इराणचे एक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आहेत. इस्लामिक क्रांतीनंतर त्यांनी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) मध्ये आपली कारकीर्द सुरू केली. मध्य पूर्वातील संघर्षात त्यांचे नाव चर्चेत आहे. जाफरी हे इराणच्या लष्करी रणनीतीचे शिल्पकार मानले जातात. त्यांनी तयार केलेल्या 'मोजेक डिफेन्स डॉक्ट्रिन' (Mosaic Defense Doctrine) मुळे इराण मोठ्या हल्ल्यांनंतरही लढत राहताना दिसतोय. या थ्योरीमुळे इराणचे लष्कराला विकेंद्रित होऊन स्वतंत्रपणे कारवाई करण्यास सक्षम बनले आहे. जाफरींच्या या रणनीतीमुळे कमी संसाधन असूनही इराण अमेरिका आणि इस्रायलला मात देत आहे. ही थ्योरी 2007 मध्ये IRGC कमांडर असताना यांनी विकसित केली.

जाफरींची लष्करी कारकीर्द

जाफरींचा जन्म 1957 मध्ये इराणमध्ये झाला. ते IRGC चे माजी कमांडर आहेत आणि 2007 ते 2019 पर्यंत त्यांनी ही जबाबदारी सांभाळली. इराण-इराक युद्धात ते सक्रिय होते आणि नंतर IRGC च्या बसरिज मिलिशियाचे प्रमुख झाले. त्यांनी इराणच्या संरक्षण प्रणालीला आधुनिक बनवले. आता ते इराणच्या सर्वोच्च नेते अली खामेनींच्या सल्लागार मंडळात आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात IRGC ने मध्य पूर्वात प्रॉक्सी गटांना मजबूत केले, जसे की हिजबुल्लाह आणि हमास. जाफरींच्या रणनीतीमुळे इराणचे लष्कर पारंपरिक युद्धापलीकडे जाऊन असिमेट्रिक युद्धात पारंगत झाले.

मोजेक डिफेन्स डॉक्ट्रिन म्हणजे काय?

ही थ्योरी इराणच्या संरक्षणाचे विकेंद्रित मॉडेल आहे. यात लष्करी युनिट्सना अर्ध-स्वायत्त कमांड्समध्ये विभागले जाते. केंद्रीय नेतृत्व नष्ट झाले तरी प्रत्येक युनिट स्वतंत्रपणे कारवाई करू शकते. हे 'मोजेक' सारखे आहे, ज्यात छोटे तुकडे एकत्र येऊन मोठी रचना बनते. या डॉक्ट्रिनमुळे इराणच्या लष्कराला दुश्मनाच्या मोठ्या हल्ल्यांनंतरही पुनरुज्जीवित होण्यास मदत होते. विशेषज्ञ सांगतात की, ही थ्योअरी अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांना सामोरे जाण्यासाठी तयार केली गेलीय. यात ड्रोन, मिसाइल आणि प्रॉक्सी फोर्सेसचा वापर केला जातो.

ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' ची सुरुवात

28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध 'एपिक फ्यूरी' नावाचा लष्करी अभियान सुरू केला. या अभियानाचा उद्देश इराणच्या वरिष्ठ लष्करी आणि राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करणे होता. फायटर जेट्स, ड्रोन आणि मिसाइल्सचा वापर करून हल्ले करण्यात आले. हे हल्ले इराणची कमांड सिस्टम तोडतील आणि देशाची लष्करी क्षमता कमकुवत होईल, असा विश्वास अमेरिकेला होता. हे युद्ध मध्य पूर्वातील वाढत्या तणावाचा भाग असून ज्यात अण्वस्त्र हल्ल्याची चिंतादेखील वर्तवली जात आहे.

हल्ल्यातील लक्ष्य

या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी, IRGC चे कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी मारले गेले. इराणच्या अणु सुविधा, लष्करी तळ आणि कमांड सेंटर्सना लक्ष्य करण्यात आले. अमेरिका आणि इस्रायलने हे हल्ले इराणच्या आक्रमक धोरणांना रोखण्यासाठी असल्याचे सांगितले. मात्र, इराणने या हल्ल्यांना 'युद्धाची घोषणा' म्हटले. हजारो नागरिकांचे नुकसान झाले आणि इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. तरीही, इराणची प्रतिक्रिया वेगवान होती.

इराणने दिलं प्रत्युत्तर  

हल्ल्यांच्या काही तासांतच इराणने मोठ्या प्रमाणात मिसाइल आणि ड्रोन हल्ले सुरू केले. अमेरिकन तळ आणि इस्रायली शहरांना लक्ष्य करण्यात आले. इराणच्या प्रॉक्सी गटांनी लेबनॉन आणि येमेनमधून हल्ले केले. हे दाखवते की, मोजेक डॉक्ट्रिनमुळे इराणचे लष्कर बिखरले नाही. बलिस्टिक मिसाइल्स आणि ड्रोनच्या मदतीने इराणने अमेरिकन जहाजे आणि तळांना धक्का दिला. हे हल्ले अजूनही सुरू आहेत, ज्यात हजारो मिसाइल्सचा वापर झाला.

मोजेक डॉक्ट्रिनचे यश

अमेरिका आणि इस्रायलला अपेक्षा होती की, वरिष्ठ नेत्यांच्या मृत्यूनंतर इराण कमकुवत होईल. पण मोजेक डॉक्ट्रिनमुळे प्रत्येक लष्करी युनिट स्वतंत्रपणे कार्यरत राहिले. हे सिद्धांत जाफरींनी वर्षांपूर्वी तयार केले, ज्यात विकेंद्रित कमांड आणि स्वायत्त कारवाईवर भर आहे. यामुळे इराणच्या लष्कराला दुश्मनाच्या रडारखाली राहून हल्ले करण्यास मदत होते. विशेषज्ञ सांगतात की, हे डॉक्ट्रिन इराणला पारंपरिक युद्धात कमजोर असूनही मजबूत बनवते.

भविष्यात परिणाम काय? 

सध्या मध्य पूर्वात युद्ध सुरू आहे. इराणच्या प्रतिक्रियेमुळे अमेरिका आणि इस्रायलला मोठे नुकसान झाले आहे. जाफरींच्या डॉक्ट्रिनमुळे इराण अजूनही लढत आहे. हे युद्ध जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करत आहे, ज्यात तेल किंमती वाढल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र आणि इतर देश शांतता चर्चेसाठी प्रयत्न करत आहेत. जाफरींचे योगदान इराणच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण राहील. स्ट्रॅटर्जिक प्लानिंग किती महत्वाचे असते हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

