  • Marathi News
  • Explainer: जगातील सर्व सोनं संपणार? 219,891 टन सोन्याचा साठा कोण काढणार?

Explainer: जगातील सर्व सोनं संपणार? 219,891 टन सोन्याचा साठा कोण काढणार?

सोनं हा गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम आणि सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जातो. जगभरात मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे साठे शोधले जात आहेत. अशातच पृथ्वीवरील सोन्याचे सर्व साठे संपणार असल्याचा दावा केला जात आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 14, 2026, 10:55 PM IST
Explainer: जगातील सर्व सोनं संपणार? 219,891 टन सोन्याचा साठा कोण काढणार?

Gold Shortage World : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध संघर्ष दिवसेंदिवस अधित तीव्र होत चालला आहे. या युद्धामुळे जगात आर्थिक तणाव निर्माण झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतींचा भडका उडाला आहे. तर, दुसरीकडे सोनं चांदीच्या दरावरही याचा परिणाम झाला आहे. अशातच चर्चा रंगली आहे की अनेक देश आपला सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. सोनच्या पुरवठा हा प्रामुख्याने सोन्याच्या उत्खननावर अवलंबून आहेत. अनेक देश मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे संशोधन करुन सोन्याचे उत्खनन करत आहेत. सध्या पृथ्वीवर 219,891 टन सोन्याचा साठा असल्याची आकडेवारी समोर येत आहे. लवकरच जगातील सोन्याचा   सर्व साठा संपणार असल्याचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात असे होवू शकते को? पृथ्वीवरील सोन्याचा सर्व साठा संपू शकतो का? जाणून घेऊया सविस्तरपणे. 

खाणकामातील सोन्याचे उत्पादन विक्रमी उच्चांकावर 

सोनं हा गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम आणि सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जातो. यामुळे सोन्यात मोठ्या प्रमामात गुंतवणूक केली जाते. तितक्याच मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे स्त्रोत शोधले जातात. 2025 मध्ये खाणकामातील सोन्याचे उत्पादन विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या 2025 च्या गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स अहवालानुसार, जगभरात खाण कंपन्यांनी 3,672 टन सोन्याचे उत्पादन केले. हे गेल्या वर्षीपेक्षा अंदाजे 1 टक्के जास्त आहे. उपलब्ध डेटामधील सर्वोच्च पातळी आहे. तथापि, अधिक डेटा उपलब्ध होताच हा आकडा सुधारित केला जाऊ शकतो. अहवालानुसार, 2026 मध्ये सोन्याच्या खाणीचे उत्पादन देखील किंचित वाढण्याची अपेक्षा आहे. जगात  दोन प्रमुख खाणी पुन्हा सुरू होणार आहेत.

भविष्यात पथ्वीवरील सर्व सोने संपणार का? 

भविष्यात पथ्वीवरील सर्व सोने संपणार असा दावा केला जात आहे. मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर शोधले असता याचे दोन पैलू आहेत. पहिला म्हणजे एकूण सोन्याचा पुरवठा आणि दुसरा म्हणजे खाणकामातून मिळणारे सोने. दोन्ही गोष्टींचा विचार केल्यास सोने संपण्याची शक्यता कमी आहे. पहिले कारण म्हणजे जगातील सोन्याचा पुरवठा केवळ खाणींवर अवलंबून नाही. सोन्याचा पुरवठा दोन मुख्य स्त्रोतांकडून होतो: खाणकामातून काढलेले सोने आणि पुनर्वापर केलेले सोने. खाणकामातून सोन्याचे उत्पादन हळूहळू स्थिर पातळीवर पोहोचत असले तरी, पुनर्वापर केलेले सोने विविध स्त्रोतांकडून बाजारात परत येत आहे.

पृथ्वीवर  219,891 टन सोन्याचा साठा 

पृथ्वीवर  219,891  टन  सोन्याचा साठा असल्याची माहिती समोर येत आहे. सोने हा जवळजवळ अविनाशी धातू आहे. त्यामुळे जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे उत्खनन होत आहे तेवढ्याच प्रमाणात जुन सोनं बाजारात परत येत आहे. जेव्हा सोन्याचे दर वाढतात तेव्हा लोक त्यांचे दागिने विकतात आणि औद्योगिक क्षेत्रात पुनर्वापर वाढतो. खाण उत्पादनापेक्षा किंमतीतील बदलांना ही प्रक्रिया अधिक जलद प्रतिसाद देते.

जगात  54,770 टन सोनं रिझर्व्ह

खाणींमध्ये सोन्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता देखील कमी आहे. मेटल्स फोकसचा अंदाज आहे की 2025 च्या अखेरीस जगाभरात विविध देशांचे मिळून  54,770  टन सोन्याचे साठे आहेत. दरम्यान, युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या डेटावरून असे सूचित होते की सोन्याचे साठे अंदाजे 64,000  टनांपर्यंत पोहोचू शकतात. शिवाय, भूगर्भीय अभ्यास आणि नमुन्यांनुसार अंदाजे 132,110 टन सोन्याचे संभाव्य स्त्रोत अंदाजे आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगती, चांगले भूगर्भीय मॉडेलिंग आणि भूगर्भात खोलवर उत्खनन करण्याची क्षमता यामुळे नवीन साठे शोधण्याची शक्यता वाढत आहे. सिद्धांतानुसार, सोने पृथ्वीच्या कवचाखाली आणि समुद्राच्या तळाखाली देखील असू शकते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

