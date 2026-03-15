Explainer: जगातील सर्वात श्रीमंत मुस्लिम देश PoK ला भारताचा भाग मानतो; 'या' देशाचे नाव आणि कारण जाणून चकित व्हाल

PoK As Indian Territory: PoK अर्थात पाकव्याप्त काश्मिर. या प्रदेशावरुन अद्याप विवाद सुरु आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह बहुतेक देश काश्मीरला "वादग्रस्त प्रदेश" मानतात. जागतिक नकाशांवर हा भाग वेगवेगळ्या प्रकारे दाखवला जातो. संपूर्ण जगात एक मुस्लिम देश असा आहे जो उघडपणे भारताच्या समर्थनात उभा आहे. हा मुस्लिम देश पीओकेला भारताचा अविभाज्य भाग मानतो.
22 एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम मोठा दहशतवादी हल्ला झाला . या हल्ल्यात 26 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. यात अनेक जण जखमी झाले. काश्मीरमधील या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष काश्मीरकडे लागले आहे. स्वातंत्र्यापासून काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील एक प्रमुख मुद्दा आहे. 1947 मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरचा एक भाग ताब्यात घेतला, जो आता पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तानमध्ये याला आझाद काश्मीर असे म्हणतात. भारत अजूनही काश्मीरच्या या भागाला आपला मानतो. तथापि, केवळ भारतच नाही तर जगातील एक प्रमुख मुस्लिम देश देखील पीओकेला भारताचा भाग मानतो.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरवरून दीर्घ काळापासून संघर्ष सुरू आहे. 1947 मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरचा एक भाग ताब्यात घेतला. भारत आता पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) म्हणतो. तर पाकिस्तानात याला आझाद काश्मीर म्हणून ओळखले जाते. भारतच नाही तर जगभरातील अनेक मुस्लिम देश देखील पीओकेला भारताचा भाग मानतात.
भारताला पीओकेचा भाग मानणारा हा देश दुसरा तिसरा तिसरा तिसरा कोणी नसून संयुक्त अरब अमिराती अर्थात UAE आहे. त्याला संयुक्त अरब अमिराती असेही म्हणतात. अनेक वेळा, युएईने पीओकेला भारताचा भाग म्हणून दाखवले आहे. गेल्या जी20 बैठकीत, युएईचे उपपंतप्रधान सैफ बिन झायेद अल नाह्यान यांनी शिखर परिषदेत एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यात भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) शी संबंधित नकाशा दाखवण्यात आला होता. या नकाशात पीओके भारताचा भाग म्हणून दाखवण्यात आला होता.
2019 मध्ये, जेव्हा भारत सरकारने काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केले, तेव्हा जगभरातील काही देशांनी या विषयावर भाष्य केले. तथापि, युएईने हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे घोषित केले. पाकिस्तानशी जवळचे संबंध असूनही, युएई अनेकदा काश्मीरवर चर्चा करणे टाळतो. सौदी अरेबियाने देखील अनेक प्रसंगी पीओकेचे वर्णन भारताचा भाग म्हणून केले आहे.
रशिया, जपान, इस्रायल आणि युएई भारताचे चार मित्र देश आहेत जे पीओकेला भारताचा भाग मानतात. रशियाने वारंवार पीओके भारताचा भाग असल्याचे दाखवणारे नकाशे प्रसिद्ध केले आहेत. जपान हा भारताचा धोरणात्मक भागीदार आहे. अनेक अहवालांमध्ये, जपान भारताचा अधिकृत नकाशा स्वीकारतो आणि त्याचे प्रतिबिंबित करतो.इस्रायलने अलिकडेच पीओके भारताचा भाग असल्याचे दाखवणारा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. दोन्ही देश दहशतवादाविरुद्ध एकत्र उभे आहेत.