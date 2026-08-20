/Explainer : जगातील TOP 10 बँकांपैकी पहिल्या 7 बँका एकाच देशाच्या; देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल! अमेरिका, युरोप मागे, 100 मध्ये एकही भारतीय बँक नाही

जगातील TOP 10 बँक : कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात बँकांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा असतो. देशाच्या आर्थिक स्थिती ही बँकेच्या रॅकिंगवरुन समजते. 'द बँकर' या प्रसिद्ध जागतिक बँकिंग मासिकाने जगातील 100 सर्वात मोठ्या बँकांची यादी तयार केली आहे. या यादीनुसार जगातील पहिल्या TOP 10 बँकांच्या यादीत पहिल्या सात बँका या एकाच देशाच्या आहेत. अमेरिका आणि युरोपसारख्या आर्थिक महासत्ता असलेल्या देशांच्या बँका या यादीत खालच्या स्थानवर आहेत. तर, 100 बँकांच्या यादीत भारतातील एकही बँक नाही.
'द बँकर' च्या यादी नुसार पहिल्या 10 मधील सात बँका एकट्या चीनमधील आहेत. इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना (ICBC), चायना कन्स्ट्रक्शन बँक, ॲग्रिकल्चरल बँक ऑफ चायना आणि बँक ऑफ चायना या बँका पहिल्या चार क्रमांकावर आहेत. 2019 पासून चीनी बँकांनी या क्रमावारीतील आपले स्थान कायम टिकवून ठेवले आहे.
चीनची 'पोस्टल सेव्हिंग्ज बँक ऑफ चायना' ही बँक पहिल्यांदाच TOP 10 बँकांच्या यादीत सामील झाली आहे. 2007 मध्ये पोस्ट ऑफिसमधील बचत खात्यांमधून ही बँक स्थापन करण्यात आली. पहिल्या 100 मध्ये 22 चिनी बँका आहेत. जेपीमॉर्गन चेस, बँक ऑफ अमेरिका आणि सिटीग्रुप, ज्या चीनच्या नाहीत, त्यादेखील या यादीत आहेत. पहिल्या 100 मध्ये भारतीय
चीनमधील सर्व प्रमुख बँका सरकारी मालकीच्या आहेत. या बँकाचा निधी व्यवसायापेक्षा परराष्ट्र धोरणासाठी अधिक वापरला जातो. या बँकांकडे इतका पैसा आहे की त्या श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या शेजारील देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देऊ शकतात.
चीनी बँका अनेक देशांना मोठ्या प्रणात कर्ज देतात. एखादा देश चीने बँकेचे कर्ज फेडण्यात अयशस्वी ठरला तर चीन त्यांची बंदरे किंवा भूभाग ताब्यात घेतो. याला 'मोत्यांची माळ' किंवा भारताला वेढा घालण्याची रणनीती म्हणून ओळखले जाते. 'मोत्यांची माळ' हा एक भू-राजकीय सिद्धांत म्हणून समजला जाऊ शकतो. चीन भारताला जमिनीवरून आणि समुद्रावरून कसा वेढा घालण्याची तयारी करत आहे हे यावरुन लक्षात येते.
आयसीबीसी (ICBC) ही चीनची सर्वात मोठी बँक आहे. ही बँक 7.6 ट्रिलियन डॉलर्सच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते. भारताचा संपूर्ण जीडीपी याच्या निम्मा आहे. भारताची सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), चीनच्या प्रमुख बँकांपेक्षा खूपच लहान आहे. या बँकेचे चीन आणि जगभरातील इतर 42 देश तसेच प्रदेशांमध्ये 70 कोटींहून अधिक वैयक्तिक ग्राहक आहेत. 94 94 लाख कॉर्पोरेट ग्राहकांना ही बँक सेवा देते. 1984 मध्ये ICBC ची स्थापना झाली. या बँकेचे मुख्यालय चीनमधील बीजिंग येथे आहे. या बँकेची मालकी चीन सरकार आणि सेंट्रल हुइजिन इन्व्हेस्टमेंट यांच्याकडे संयुक्तपणे आहे.
या बँकांच्या माध्यमातून, अमेरिकन डॉलरचा प्रभाव संपुष्टात आणण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक व्यापारात डॉलरची जागा युआनने घ्यावी, अशी चीनचे प्रयत्न सुरु आहेत. या बँकांकडे निधीची कमतरता नाही. यामुळेच भविष्यातील तंत्रज्ञानावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि ब्लॉकचेनसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. जर भविष्यात चिनी बँकांनी डिजिटल बँकिंग आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवेवर आपले वर्चस्व कायम ठेवले, तर ऑनलाइन सुरक्षा नियम आणि तंत्रज्ञान निश्चित करणारे तेच असतील, जे भारतासाठी एक मोठे आव्हान असेल अशी देखील चर्चा आहे.
जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी ही तिच्या एकूण मालमत्तेनुसार अमेरिकेतील सर्वात मोठी बँक आहे. मात्र, TOP 10 बँकांच्या यादीत ही बँक पाचव्या स्थानावर आहे. 2000 साली जेपी मॉर्गन आणि चेस मॅनहॅटन यांच्या विलीनीकरणातून या बँकेची स्थापना झाली. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे या बँकेचे मुख्यालय आहे. या बँकेच्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य अंदाजे 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आहे.
सर्वात मोठ्या 10 बँकांच्या यादीत एकाही भारतीय बँकेला स्थान नाही. भारतीय वित्तीय बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारत असताना, स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकूण मालमत्तेच्या मूल्यानुसार देशातील सर्वात मोठी बँक आहे. तथापि, एस अँड पी ग्लोबलच्या एप्रिलच्या संकलनानुसार, जागतिक स्तरावर ती 877 अब्ज डॉलर्ससह 45 व्या स्थानावर आहे. भारताची एचडीएफसी बँक 514 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण मालमत्तेसह जागतिक स्तरावर 76 व्या स्थानावर आहे.
|
रँक
|
बँकेचे नाव
|
मुख्यालय
|
एकूण मालमत्ता २०२६
|१.
|
इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना लिमिटेड (आयसीबीसी)
|
बीजिंग, चीन
|
७.६५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स
|२.
|
चीनची कृषी बँक लि.
|
बीजिंग, चीन
|
६.९८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स
|३.
|
चायना कन्स्ट्रक्शन बँक कॉर्पोरेशन
|
बीजिंग, चीन
|
६.२० ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स
|४.
|
बँक ऑफ चायना लिमिटेड
|
बीजिंग, चीन
|
५.२ ते ५.४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स
|५.
|
जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी
|
न्यूयॉर्क, युनायटेड स्टेट्स
|
४.४२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स
|६.
|
बँक ऑफ अमेरिका
|
शार्लोट, युनायटेड स्टेट्स
|
३.४१ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स
|७.
|
बीएनपी परिबास एसए
|
पॅरिस, फ्रान्स
|
३.२ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स
|८.
|
एचएसबीसी
|
लंडन, युनायटेड किंगडम
|
३.१५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स
|९.
|
क्रेडिट ॲग्रिकोल
|
पॅरिस, फ्रान्स
|
३.१ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स
|१०
|
चीनची पोस्टल बचत बँक
|
चीन
|
२.६ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स