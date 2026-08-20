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Explainer : जगातील TOP 10 बँकांपैकी पहिल्या 7 बँका एकाच देशाच्या; देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल! अमेरिका, युरोप मागे, 100 मध्ये एकही भारतीय बँक नाही

जगातील TOP 10 बँकांपैकी पहिल्या 7 बँका एकाच देशाच्या आहेत. TOP 10 च्या यादीत अमेरिका, युरोप मागे आहेत.  पहिल्या 100 मध्ये एकही भारतीय बँक  नाही.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 20, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:38 PM IST
Explainer : जगातील TOP 10 बँकांपैकी पहिल्या 7 बँका एकाच देशाच्या; देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल! अमेरिका, युरोप मागे, 100 मध्ये एकही भारतीय बँक नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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