बेडरूममध्ये प्रेयसीसोबत रोमान्स करताना अचानक बायको आली अन् मग...दहाव्या मजल्याच्या बाल्कनीतून 'ती'; पाहा Video

Viral Video : सोशल मीडियावर असंख्य व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. त्यातील एक व्हिडीओने सध्या नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. हा व्हिडीओ प्रेयसीसोबत रोमान्स करताना अचानक बायको घरी आल्यावर त्यांची कशी तारांबळ उडाली दाखवणारा आहे. पत्नी घरी नव्हती त्यामुळे पतीने या क्षणाचा फायदा घ्यायचा ठरवला. त्याने आपल्या प्रेयसीला घरी बोलवलं. दोघ बेडरुममध्ये रोमान्स करत असताना पत्नी आली आणि त्यानंतर गर्लफ्रेंडला लपवण्यासाठी त्याने 10 व्या मजल्यावरून त्याने ...हा धक्कादायक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये विवाहबाह्य संबंधाच्या प्रकरणात मोठी वाढ झाल्याच पाहिला मिळत आहे. तसंच हे प्रकरण आहे, बायको घराबाहेर गेली म्हणून त्याने आपल्या गर्लफ्रेंडला घरी बोलवलं. दोघेही बेडरूममध्ये रोमान्स करत असताना काही वेळानंतर अचानक दारावरील बेल वाजली. बघितलं तर पत्नी सांगितल्या वेळेआधीच घरी परतली होती. अशात गर्लफ्रेंडला त्याने पळून जा पळून जा माझी बायको आली आहे.
प्रेयसीदेखील घाबरली त्याच घर 10 व्या मजल्यावर होतं. या तरुणीची हिंमत बघा, तिने दहाव्या मजल्यावरील खिडकीतून खाली उतरण्याचा निर्णय घेतला. खिडकीतून खाली उतरून तिने पाईप्सच्या आधारे पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. 10 व्या मजल्यावरील खिडकीतून तीने शेजाऱ्याची खिडकी गाठली आणि तिथे एका तरुणाने तिला आत खेचून वाचवलं. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
ही घटना चीनमधली असून हा व्हिडीओ पाहून अंगावर काटा येतो. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. कोणी त्या तरुणीचं हिंम्मतीचे कौतुक करत आहेत, काही जण तिच्यावर टीका करत आहे. ही घटना महिलेकरता अतिशय लज्जास्पद कृत्य असल्याचे म्हटलं आहे. त्यासोबत काहींना हा धोकादायक मार्गाने पळून जाण्याचा प्रयत्नला मुर्खपणा म्हटला आहे.