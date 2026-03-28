'या' ठिकाणी सूर्यास्त कधीच होत नाही, 11 तासांचा एक वर्ष, अंतराळात सापडलेल्या या ग्रहामुळे संशोधकांची झोप उडाली

शास्त्रज्ञांनी अवकाशात एका अद्वितीय आणि रहस्यमय ग्रहाचा शोध लावला आहे, ज्याला "सुपर अर्थ" असे नाव देण्यात आले आहे. या ग्रहाचे नाव TOI-561 b आहे आणि त्याचा सर्वात आश्चर्यकारक शोध म्हणजे, येथे लाव्हाचे विशाल महासागर आहेत, ज्यातील काही भाग नेहमी सूर्यप्रकाशात असतो. हा ग्रह पृथ्वीपासून सुमारे 560 प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या एका आकाशगंगेत आहे.
या ग्रहाचे तापमान सुमारे 1800 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे त्याचा पृष्ठभाग पूर्णपणे वितळलेल्या खडकाने, म्हणजेच लाव्हाने, झाकलेला आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, येथे "मॅग्माचे महासागर" तयार झाले आहेत. एवढी उष्णता असूनही, या ग्रहावरील दाट वातावरणाचे अस्तित्व शास्त्रज्ञांसाठी एक गूढ आहे, कारण पूर्वी असे मानले जात होते की इतके उष्ण ग्रह आपले वातावरण टिकवून ठेवू शकत नाहीत.
TOI-561 b हा ग्रह त्याच्या ताऱ्याच्या खूप जवळ आहे, त्यामुळे तो त्याच्याभोवती खूप वेगाने प्रदक्षिणा घालतो. येथील एक वर्ष फक्त ११ तासांचे असते. त्याची एक बाजू नेहमी सूर्यासमोर असते, त्यामुळे तिथे कधीही रात्र नसते. तथापि, शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की त्याचे वातावरण दुसऱ्या बाजूला देखील उष्णता प्रसारित करते.
जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपच्या माहितीनुसार, या ग्रहाच्या वातावरणात पाणी, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइडसारखे वायू असू शकतात. हा शोध विशेष आहे कारण पूर्वी हे शक्य मानले जात नव्हते. या ग्रहाचा शोध 2021 मध्ये TESS मोहिमेद्वारे लागला. नंतर, शास्त्रज्ञांनी जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपच्या मदतीने त्याचा अधिक सखोल अभ्यास केला. सायन्स डेलीनुसार, शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की या ग्रहावर लाव्हा आणि वातावरण यांच्यात संतुलन आहे, जिथे वायू बाहेर टाकले जातात आणि नंतर पुन्हा वातावरणात प्रवेश करतात.
हा ग्रह सुमारे 10 अब्ज वर्षे जुना असल्याचे मानले जाते, जो आपल्या सूर्यापेक्षा जवळजवळ दुप्पट जुना आहे. त्याच्या अस्तित्वावरून हे दिसून येते की विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातच खडकाळ ग्रहांची निर्मिती सुरू झाली होती. या शोधाने शास्त्रज्ञांच्या दीर्घकाळापासूनच्या समजुतींना आव्हान दिले आहे आणि हे सिद्ध केले आहे की अवकाशाबद्दल अजूनही बरेच काही समजून घ्यायचे आहे.