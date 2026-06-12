/जगभरात Instagram आणि Facebook क्रॅश, अचानक सगळं Log Out झालं

Instagram And Facebook Down: फोनवर इन्स्टाग्राम रील्स तसेच फेसबुक फीड रिफ्रेश होत नसल्याने लाखो युजर्स संतापले. अनेकांना फोनमध्ये किंवा इंटरनेटमध्ये काही तरी बिघाड झाल्यासारखे वाटले. मात्र, हा फोन किंना इंटरनेटचा प्रॉब्लेम नसून टेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटाचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम, जगभरात क्रॅश झाले आहेत. अचानक सगळं Log Out झालं. Instagram आणि Facebook ठप्पा झाल्यांनतर मीम्सचा वर्षाव झाला.
12 जून रोजी संध्याकाळी सातच्या सुमारास अचानक तांत्रिक बिघाडामुळे लाखो वापरकर्त्यांना मोठी गैरसोय झाली. डाउनडिटेक्टर या लोकप्रिय आउटेज ट्रॅकिंग वेबसाइटनुसार, शुक्रवारी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास फेसबुक आणि इंस्टाग्राम डाऊन असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. हजारो लोकांनी ॲप्स काम करत नसल्याची तक्रार केली. भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये एकाच वेळी फेसबुक आणि इंस्टाग्राम डाऊन झाले.
फेसबुक आणि इंस्टाग्राम डाऊन झाल्यामुळे ॲप उघडत नव्हते. नवीन पोस्ट किंवा रील्स लोड होत नव्हते. काही वापरकर्ते अचानक त्यांच्या खात्यातून लॉग आउट झाले आहेत. पुन्हा लॉग इन करता येत नाव्हते. फेसबुक आणि इंस्टाग्राम, तसेच फेसबुक मेसेंजरवर मेसेज सेंड होत नव्हते.
फेसबुक आणि इंस्टाग्राम बंद पडल्याने युजर्स नेमकं झालय हे जाणून घेण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X कडे धाव वळले. काही मिनिटांतच, #FacebookDown आणि #InstagramDown सारखे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले. लोकांनी मीम्स शेअर केले आणि एकमेकांना विचारले की खरंच सगळ्यांचे सोशल मीडिया बंद पडले आहे काय़ फेसबुक आणि इंस्टाग्राम डाऊन झाल्याबाबत मेटाने अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा स्पष्टीकरण दिलेले नाही. कंपनीने अद्याप या समस्येचे कारण किंवा ती कधी दुरुस्त केली जाईल हे सांगितले नाही. 9 वाजताच्या आसपास फेसबुक आणि इंस्टाग्राम हळू हळू स्टार्ट होऊ लागले.