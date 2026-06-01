/Fact Check : सोशल मिडियावर व्हायरल झालेला गोलू-मोलू हत्ती खरा आहे की खोटा? नेटकरींना लावला आहे वेड

Fact Check : सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल किंवा काय नवीन ट्रेंड येईल हे सांगणं कठीण आहे. पण सध्या सोशल मीडियावर एका क्यूट हत्तीने नेटकऱ्यांना वेड लावलंय. हा गोलमटोल छोटू हत्ती त्यांचं मनं जिंकत आहे. लोक या हत्तीचं नाव ठेवण्यासाठीही उत्सुक आहे. पाहता क्षणी प्रेमात पडेल असं त्या हत्तीचं गोंडस रुप आहे. नेटकऱ्यांनी त्याला अनेक नावही दिली आहेत. पण या AI च्या जगात खरं काय आणि खोटं काय हे समजणं तेवढंच कठीण झालं. कोणी दावा करतेय की, हा हत्ती खरा आहे. तर काही लोकांनी हा AI ने तयार केला हत्ती आहे असं म्हणतात आहे. गोलू-मोलू हत्ती खरा आहे की खोटा आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
सोशल मीडियावर एक छोट्या, गोलमटोल आणि खेळण्यासारख्या दिसणाऱ्या हत्तीचा फोटो प्रचंड व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी हा जगातील सर्वात लहान Bornean Elephant असल्याचा दावा केला. पण या फोटोबद्दल Fact Check करण्यात आल्यावर हा फोटो खरा नसून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या मदतीने तयार करण्यात आल्याच समोर आलंय. हा फोटो मूळतः डिजिटल आर्ट म्हणून तयार करण्यात आला होता. पण अनेकांनी कोणतीही पडताळणी न करता तो खरा समजून शेअर करायला सुरु केली. मग काय काही क्षणात सोशल मीडियावर या गोलमटोल हत्तीचा फोटो व्हायरल झाला.
खरंतर प्रत्यक्षात अशी एक हत्तीची जात आहे, या फोटोमधील हत्ती सारखा आहे. बोर्नियो पिग्मी हत्ती हे आशियाई हत्तींमधील सर्वात लहान प्रकार मानला जातो. वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, सध्या जगात या प्रजातीचे केवळ 1000 ते 1500 बोर्नियो पिग्मी हत्ती उरले आहेत. त्यामुळे एआय-निर्मित फोटोंवर आंधळा विश्वास ठेवण्याऐवजी दुर्मिळ वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी जागरूकता वाढवणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त अनेकांनी व्यक्त केलंय.
तज्ज्ञांच्या मते सुमारे 3 लाख वर्षांपूर्वी इतर हत्तींपासून वेगळे झाल्यामुळे या हत्तींची उत्क्रांती झाली. त्यामुळे त्यांना हे वेगळं रुप आणि इतरांच्या तुलनेत अत्यंत शांत स्वभाव मिळाला आहे. हे हत्ती मुख्यत्वे बोर्नियो बेटावरील सखल भागात आणि नदीकाठच्या सदाहरित वर्षावनांमध्ये राहतात. बोर्नियो पिग्मी हत्ती (Borneo Pygmy Elephant) प्रामुख्याने मलेशिया (सबाह) आणि इंडोनेशियाच्या जंगलात आढळतो. पण मलेशियाच्या 'सबाह' राज्यातील किनाबाटांगन नदी (Kinabatangan) हे त्यांना नैसर्गिक अधिवासात पाहण्यासाठी सर्वात प्रमुख ठिकाण मानलं जातं. हा प्राणी त्याच्या लहान आकारामुळे, गोल-मटोल शरीरामुळे आणि बाळ हत्तीसारख्या गोंडस चेहऱ्यामुळे ओळखला जातो.
या हत्तीचं वैशिष्ट्य म्हणजे याचा आकार हा इतर आशियाई हत्तींपेक्षा ते सुमारे 30% लहान असतात. पूर्ण वाढ झालेल्या नराची उंची 1.7 ते 2.6 मीटर (5.5 ते 8.5 फूट) असते. तर त्यांची शरीर रचना सांगायची झाली तर त्यांचे कान मोठे, पोट गोलसर आणि शेपटी इतकी लांब असते की चालताना ती जमिनीला स्पर्श करते. हे हत्ती इतर हत्तींच्या तुलनेत अधिक शांत आणि सौम्य स्वभावाचे असतात. तर त्यांच्या सोंडेचे सुळे सामान्यतः लहान आणि सरळ असतात.