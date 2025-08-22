English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
200 रुपयांचं पेमेंट फेल झालं अन् उघड झालं पतीचं अफेअर; पत्नीने घेतला घटस्फोट

औषध विक्रेत्यांनी पैसे वसूल करण्यासाठी सदस्यता कार्डशी जोडलेल्या फोन नंबरवर कॉल केला अन् पतीचे विवाहबाह्य संबंध उघड झाले.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 22, 2025, 09:17 PM IST
200 रुपयांचं पेमेंट फेल झालं अन् उघड झालं पतीचं अफेअर; पत्नीने घेतला घटस्फोट

एका पुरूषाने गुप्तपणे गर्भनिरोधक गोळ्या खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याचे विवाहबाह्य संबंध उघड झाले. त्याचं पेमेंट अयशस्वी झाल्याने पत्नीला विवाहबाह्य संबंधाची माहिती मिळाली. अनवधानाने त्याच्याकडून आपल्या विवाहबाह्य संबंधाबाबत पत्नीला कळालं. चीनमध्ये ही घटना घडली आहे. 

ग्वांगडोंग प्रांतातील यांगजियांग येथील एका फार्मसीमध्ये तो पुरूष गेला आणि त्याने त्याच्या मोबाईल पेमेंट कोडचा वापर करून गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी 15.8 युआन (अंदाजे २०० रुपये) दिले . 'द साउथ चायना मॉर्निं'ग पोस्टच्या वृत्तानुसार, "सिस्टम एरर" मुळे व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही आणि त्यांना पैसे मिळाले नाहीत. 

फार्मसी कर्मचाऱ्यांनी पैसे मिळवण्यासाठी त्याच्या सदस्यता कार्डशी जोडलेल्या फोन नंबरवर कॉल केला. पण चुकून हा कॉल त्याच्या पत्नीकडे गेला. फोन आल्यानंतर तिने काय खरेदी केलं याची चौकशी केली. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी गर्भनिरोधक गोळ्या खरेदी केल्याचं सांगितलं आणि त्याच क्षणी त्या पुरूषाचे प्रेमसंबंध उघड झाले.

दरम्यान आपलं अफेअर उघड झाल्यानंतर पतीने दोन कुटुंबं उद्ध्वस्त झाल्याचं सांगत फार्मसी कंपनीलाच जबाबदार धरलं. त्याने औषधाची पावती आणि यांगजियांग पब्लिक सिक्युरिटी ब्युरोच्या गाओक्सिन शाखेअंतर्गत येणाऱ्या पिंगगांग पोलिस स्टेशनने 12 ऑगस्ट रोजी जारी केलेला पोलिस अहवाल सादर केला.

हेनान झेजिन लॉ फर्मचे संचालक फू जियान यांनी एलिफंट न्यूजला सांगितले की, तो पती कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, परंतु त्यात फार अडचणी आहेत.

"पती पत्नीप्रती निष्ठावंत नव्हता हेच त्याचं कुटुंब तुटण्याचं मुख्य कारण आहे आणि त्याने त्याच्या कृतीची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. दुसरीकडे, जर फार्मसीने त्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केले असेल, तर तेदेखील कायदेशीररित्या जबाबदार धरलं पाहिजे," असं फू म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, "त्या पुरूषाना फार्मसीने केलेल्या माहितीचा खुलासा आणि त्याचे लग्न मोडणं यांच्यातील थेट संबंध दर्शविणारे पुरेसे पुरावे द्यावे लागतील". फोन कॉल वैध असल्याचं दिसत असून माहिती लीक करण्याचा हेतू नव्हता. त्यामुळे पतीला त्याच्या हक्कांचं उल्लंघन झाल्याचा दावा करणं अत्यंत कठीण झालं आहे असंही ते म्हणाले आहेत.

यापूर्वी, एका चिनी महिलेने तिच्या पतीच्या भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये एक छुपा कॅमेरा बसवला होता, जिथे तो त्याच्या प्रेयसीसोबत राहत होता आणि त्यांचे प्रेमसंबंध उघड करणारे व्हिडिओ ऑनलाइन पोस्ट केले होते. न्यायालयाने तिला व्हिडीओ हटवण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान भरपाई देण्याची किंवा माफी मागण्याची प्रेयसीची विनंती नाकारली होती

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

viral news

