English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • 262 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई... भारतीय कुटुंबाला अमेरिकी पोलीस का देणार इतका पैसा? समोर आलं हादरवणारं कारण

262 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई... भारतीय कुटुंबाला अमेरिकी पोलीस का देणार इतका पैसा? समोर आलं हादरवणारं कारण

Indian student jahanvi kundla killed by US Police officer: 2023 साली अमेरिकेत अशी घटना घडली की ज्यामुळे एक भारतीय कुटुंबाने त्यांची मुलगी गमावली.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 12, 2026, 03:11 PM IST
262 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई... भारतीय कुटुंबाला अमेरिकी पोलीस का देणार इतका पैसा? समोर आलं हादरवणारं कारण

Indian student jahanvi kundla killed by US Police officer: अमेरिकेतील सिएटल येथे 2023 मध्ये घडलेल्या अपघातात भारतीय विद्यार्थिनी जाह्नवी कंडुला हिचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात तिच्या कुटुंबाला सुमारे 262 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये ही रक्कम अमेरिकेच्या इतिहासातील मोठ्या नुकसानभरपाईंमध्ये गणली जात आहे. 23 वर्षीय जाह्नवी भारतातून उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेली होती. ती सिएटलमधील नॉर्थईस्टर्न युनिव्हर्सिटीमध्ये इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्समध्ये मास्टर्स करत होती. तिथेच तिचा मृत्यु झाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं?

जानेवारी 2023 मध्ये ही घटना घडली. सिएटल पोलिस विभागातील अधिकारी केविन डेव हे ड्रग ओव्हरडोज संदर्भातील आपत्कालीन कॉलला प्रतिसाद देण्यासाठी जात होते. ज्या परिसरात वेगमर्यादा 25 मैल प्रतितास होती, त्या ठिकाणी ते सुमारे 74 मैल प्रतितास (अंदाजे 119 किमी/तास) वेगाने वाहन चालवत होते. गाडीवरील इमर्जन्सी लाईट्स सुरू होत्या आणि सायरनही वाजत होता, तरीही क्रॉसवॉकवरून रस्ता ओलांडणाऱ्या जाह्नवीला वाचवता आले नाही.या प्रकरणानंतर अधिकाऱ्यावर निष्काळजी वाहनचालकतेबद्दल 5,000 डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला आणि त्यांची नोकरीही काढण्यात आली. मात्र, किंग काउंटीच्या अभियोजकांनी गंभीर फौजदारी गुन्हा दाखल केला नाही, कारण जाणूनबुजून सुरक्षेची पायमल्ली केल्याचे ठोस पुरावे आढळले नाहीत.

बॉडी कॅमेरा व्हिडीओमुळे संताप

प्रकरण अधिक वादग्रस्त ठरले ते दुसऱ्या अधिकारी डॅनियल ऑडरर यांच्या बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंगमुळे. त्या व्हिडीओमध्ये ते हसत-हसत जाह्नवीच्या आयुष्याची ‘मर्यादित किंमत’ असल्याचे म्हणताना ऐकू येतात आणि “फक्त एक चेक लिहून द्या” असं बोलताना ऐकायला येते. या वक्तव्यामुळे मोठा संताप व्यक्त झाला. भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. शहरातील नागरी देखरेख समितीने म्हटले की, अशा वक्तव्यांमुळे पोलिस विभागाची प्रतिमा मलिन झाली आणि जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला.

न्यायालयात तडजोड प्रस्ताव

गेल्या शुक्रवारी किंग काउंटी सुपीरियर कोर्टात नुकसानभरपाईसंदर्भातील तडजोड प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. स्थानिक माध्यमांनी ही बातमी प्रथम प्रसिद्ध केली. कुटुंबाच्या वकिलांनी अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. शहराच्या अटर्नी एरिका इव्हान्स यांनी म्हटले की, “जाह्नवी कंडुला यांचा मृत्यू अत्यंत वेदनादायक होता. हा आर्थिक समझोता कुटुंबाला काही प्रमाणात दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे.”

ही घटना केवळ एका कुटुंबासाठीच नव्हे, तर पोलिस जबाबदारी आणि सार्वजनिक विश्वास या व्यापक मुद्द्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Jahanvi Kundla CaseUS Police officer

इतर बातम्या

'आपला शब्द पाळला नाही म्हणून...' राजपाल यादववर उच...

मनोरंजन