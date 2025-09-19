English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूड हादरलं! Scuba Diving करताना प्रसिद्ध भारतीय गायकाचा सिंगापूरमध्ये मृत्यू; वय अवघं...

Indian Singer Dies In Scuba Diving: स्कूबा डायव्हिंग करताना झालेल्या विचित्र अपघातामध्ये या अभिनेत्याने आपले प्राण गमावले आहे. या वृत्ताला केंद्रीय मंत्र्याने दुजोरा दिला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 19, 2025, 05:01 PM IST
रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं पण तिथे त्याचा मृत्यू झाला (स्कूबा डायविंगचा फोटो प्रातिनिधिक)

Indian Singer Dies In Scuba Diving: प्रसिद्ध गायक झुबिन गर्ग यांचे आकस्मिक निधन झालं आहे. 'या अली' गाण्याने देशातील घरोघरात पोहोचलेल्या झुबिनच्या मृत्यूने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. वयाच्या अवघ्या 52 व्या वर्षी झुबिन गर्गने जगाचा निरोप घेतला. शुक्रवारी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना झालेल्या अपघातात झुबिनचं निधन झालं. झुबिनच्या अशा आकस्मिक निधनामुळे अनेकांना प्रसिद्ध गायक के. के.च्या मृत्यूची आठवण झाली आहे. 

कॅबिनेट मंत्र्याने केला खुलासा

अभिनेता इम्रान हाश्मीची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'गँगस्टर' या बॉलीवूड चित्रपटातील 'या अली' या सुपरहिट गाण्याने गर्गने देशभरात लोकप्रियता मिळाली होती. आसामचे कॅबिनेट मंत्री अशोक सिंघल यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये झुबिनच्या मृत्यूचा दुजोरा दिला आहे.

सिंगापूरमध्ये अपघात कसा झाला?

वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, अपघात झाला तेव्हा झुबिन गर्ग स्कूबा डायव्हिंग करत होता. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. पोलिसांनी त्यााला ताबडतोब समुद्राच्या पाण्यातून बाहेर काढले. गर्गला समुद्रातून बाहेर काढून वाचवण्यात आले आणि सीपीआर देण्यात आला. तातडीने त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं. डॉक्टरांनी त्यांचा प्राण वाचवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु त्यांना यश आलं नाही. सिंगापूर जनरल हॉस्पिटलमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. जुबिन गर्ग सिंगापूर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिव्हलमधील एका शोमध्ये सहभागी होणार होता. परंतु त्यापूर्वीच एक दुर्दैवी घटना घडली. भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी अडीच वाजता गर्गचा मृत्यू झाला. झुबिन अवघ्या 52 वर्षांचा होता.

काय म्हणालेत कॅबिनेट मंत्री?

"आमच्या लाडक्या झुबिन गर्गच्या अकाली निधनाने खूप दुःख झाले आहे. आसामने केवळ एक आवाजच नाही तर आपल्या हृदयाचे ठोकेही गमावले आहेत. झुबिनदा केवळ एक गायक नव्हता तो आसाम आणि राष्ट्राचे अभिमान होता. त्याच्या गाण्यांनी आपली संस्कृती जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवली. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती, मित्रांप्रती आणि असंख्य चाहत्यांप्रती मी अगदी मनापासून सहानुभूती व्यक्त करतो. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो आणि त्यांचा वारसा इतरांना प्रेरणा देत राहो. ओम शांती," असं अशोक सिंघल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

शुन्यातून सुरुवात

झुबिन गर्गचा जन्म 18 नोव्हेंबर 1972 रोजी मेघालयातील तुरा येथे एका आसामी ब्राह्मण कुटुंबात झाला होता. त्याचे नाव प्रसिद्ध संगीतकार झुबिन मेहता यांच्या सन्मानार्थ ठेवण्यात आले होते. वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून त्याने गायनाला सुरुवात केली. त्याची आईच त्याच्या पहिल्या गुरू होत्या. त्याने आईकडूनच संगीताचं प्राथमिक शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्याने पंडित रॉबिन बॅनर्जी यांच्याकडून 11 वर्षे तबल्याचं शिक्षण घेतलं. गुरू रमणी राय यांच्याकडून आसामी लोकसंगीताचं प्रशिक्षण घेतलं. शालेय जीवनातच तो गाणी रचत आणि इतरांना गायला लावायचा. त्यांची धाकटी बहीण प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि गायिका जोंगकी बोरठाकूर हिचं 2002 मध्ये कार अपघातात निधन झाले होते. तिच्या स्मरणार्थ झुबिनने 'शिशु' हा अल्बम काढला होता.

40 भाषांमध्ये काम

झुबिन गर्गने आसामी चित्रपटसृष्टीतून करिअरला सुरुवात केली आणि हळूहळू हिंदी, बंगाली, कन्नड, तमिळ, तेलुगु, पंजाबी, नेपाळी, मराठी, मल्याळम यासह 40 हून अधिक भाषांमध्ये गाणी गायली. तो गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता आणि लेखक म्हणून कार्यरत होता.  त्याच्या अचानक निधनाने केवळ त्यांच्या चाहत्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण आसामी समुदायाला आणि भारतीय संगीत जगताला खूप दुःख झाले आहे.

