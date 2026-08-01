/189 दिवसांमध्ये 14 शिखर सर करणारा प्रसिद्ध गिर्यारोहक निर्मलचा मृत्यू, ब्रॉड पीकवर विनाशकारी हिमस्खलनात घेतला अखेरचा श्वास

जगातील प्रसिद्ध पर्वतवीर आज नि:शब्द झालाय. पण त्यांचं शौर्य कायम प्रत्येक शिखर कायम सांगत राहिल. नेपाळचे प्रख्यात आणि प्रसिद्ध गिर्यारोहक निर्मल पुर्जा यांचं निधन झालंय. 30 जुलै पाकिस्तानव्याप्त गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील ब्रॉड पीकवर झालेल्या धोकादायक आणि विनाशकारी हिमस्खलनानंतर ते बेपत्ता झाले होते, तेव्हाच सगळ्यांच्या मनात धस्स झालं होतं. या हिमस्खलनात त्यांच्यासह इतर नऊ गिर्यारोहकांचाही मृत्यू झाला.
जगभरातील लोक निर्मल पुर्जा यांना प्रेमाने 'निम्स दाई' म्हणून हाक मारत होते. अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान (ACP) नुसार, काराकोरम प्रदेशातील 8,051 मीटर उंच ब्रॉड पीक सर करत असताना, सुमारे 7000 मीटर उंचीवर ही दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेनंतर बचावकार्य राबवण्यात आलं तेव्हा सर्व गिर्यारोहकांचे मृतदेह एकेक करून बाहेर काढण्यात आलंय.
BREAKING: Renowned Nepali mountaineer Nirmal “Nimsdai” Purja has officially been declared dead following the devastating avalanche on Broad Peak (8,047 m) in Pakistan’s Karakoram. Further details to follow.— Everest Today (@EverestToday) August 1, 2026
निर्मल पुर्जा हे गिर्यारोहणाच्या जगात एक सुप्रसिद्ध नाव असून त्यांच्य जन्म 25 जुलै 1983 रोजी नेपाळमध्ये झाला होता. ते 2003 मध्ये ब्रिटिश सैन्यात दाखल झाल्यानंतर त्यांनी गुरखा ब्रिगेड आणि स्पेशल बोट सर्व्हिस (एसबीएस) मध्ये सैनिक म्हणून सेवा बजावली. त्यानंतर 2009 मध्ये, ते रॉयल मरीन स्पेशल फोर्सेस या उच्चभ्रू दलात सामील झाले. नंतर त्यांनी सैन्य सोडण्याचा निर्णय घेताल आणि त्यांचं पुढील आयुष्य पूर्णपणे पर्वतांना समर्पित केलं. सैन्यानंतर त्यांनी गिर्यारोहक म्हणून कारकीर्द घडवली.
2019 मध्ये, निर्मल पुर्जाने 'प्रोजेक्ट पॉसिबल'चा भाग म्हणून केवळ सहा महिन्यांत 8000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीची सर्व 14 शिखरे सर करून एक ऐतिहासिक विक्रम केला. हा विक्रम यापूर्वी जवळपास आठ वर्षे अबाधित होता. नेटफ्लिक्सने त्याच्या या आश्चर्यकारक पराक्रमावर '4 Peaks: Nothing Is Impossible' नावाचा एक माहितीपटही तयार केलाय.
The world mourns the demise of legendary Nimsdai, aka Nirmal Purja may his soul rest in the mountains.— ☆ (@Literarium24) August 1, 2026
The man who climbed all 14 eight-thousanders in record 7 months.
It was my dream to meet this man one day, but sometimes a dream remains just a dream. pic.twitter.com/bvQG4FJTpd