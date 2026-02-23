शेतमजूर, पोलीस ते जगातील सर्वात खतरनाक ड्रग माफिया; मोस्ट वाँटेड EL Mencho गोळीबारात ठार

गेल्या काही दिवसांपासून मेक्सिकोमधील ड्रग्ज तस्करांमुळे अमेरिका आणि मेक्सिकोत तणाव निर्माण झाला होता. ड्रग्ज तस्करांवर कारवाई नाही केली तर अमेरिका मेक्सिकोत सैन्य पाठवेल अशी धमकी ट्रम्पनी दिली होती. त्यानंतर मेक्सिकन लष्कराने कंबर कसली आणि ड्रग्ज कार्टेलविरोधात कारवाईला सुरुवात केली. पण सैन्याच्या तुल्यबळ असलेल्या ड्रग्ज कार्टेलविरोधातल्या कारवाईमुळे प्रचंड अनागोंदी माजलीये. मेक्सिकोतल्या रस्त्यांवर आता लष्कर आणि ड्रग्ज कार्टेल यांच्यात रक्तरंजीत संघर्षाला सुरुवात झालीये.
जागोजागी धुराचे लोट.. गोळीबाराचे आवाज..... लष्करासोबतची धुमश्चक्री.... रस्त्यावर जाळपोळ.... सैन्याच्या वेगवान हालचाली... ही दृष्य कुठल्या देशासोबतच्या युद्धाची नाहीये तर मेक्सिकोतल्या एका ड्रग्ज कार्टेलसोबतच्या संघर्षाची आहे...
ड्रग्ज म्हटलं की एक नाव आपल्याला आठवतं ते म्हणजे पाब्लो एस्कोबार.... गुन्हेगारी विश्वातलं सर्वात मोठं नाव... जगातला सर्वात कुप्रसिद्ध गुन्हेगार.... कोकेनचा सर्वात मोठा तस्कर... ड्रग्जच्या तस्करीतून प्रचंड मोठी माया त्याने जमवली पण एका गुन्हेगाराचा जसा शेवट होतो तसाच त्याचाही ३३ वर्षांपुर्वी शेवट झाला. पाब्लोच्या मृत्यूनंतर त्याच्याच पवालावर पाऊल ठेवत आणखी एका ड्रग लॉर्डने स्वतःचं साम्राज्य उभं केलं.. त्याचं नाव एल मेंचो... मेक्सिकोत न्यु जनरेशन कार्टेल त्याने उभं केलं.... पण याच साम्राज्याला आज मेक्सिकन सैन्याने नख लावलंय. अतिशय क्रुर आणि मोस्ट वाँटेड ड्रग्ज माफियाचा एन्काऊंटर करण्यात आलाय. पण ही कारवाई सोपी नव्हती कारण एखाद्या देशासोबत युद्धासाठी जी तयारी करावी लागते त्याहून अधिक तयारी या कारवाईसाठी मेक्सिकन सैन्याला करावी लागली . कारण जलिस्को न्यु जनरेशनल कार्टेल काय साधं सुधं नाहीये.
त्यामुळे या कार्टेलला हात लावण्याची सराकरचीही हिंमत होत नव्हती. पण ट्रम्प यांच्याकडून यासाठी मेक्सिकोवर प्रचंड दबाव होता. अमेरिकेने एल मेंचोवर १३६ कोटींचं बक्षिस जाहिर केलं होतं. शेवटी मेक्सिकन सैन्य आणि फेडरल एजन्सीने मिळून ही कारवाई करण्याचं ठरवलं सर या लष्करी कारवाई नंतर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उफाळला. जलिस्को राज्यातल्या टापालपा भागात एका चकमकीत एल मेंचो मारला गेला. आणि त्यानंतर कार्टेलच्या सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरु केला. पाच राज्यांमध्ये रस्ते अडवून बस, दुकानं पेटवून देण्यात आलीये. जागोजागी गोळीबाराचे आवाज कानावर येतायत. अनेक रस्त्यांवर कार्टेलचे सदस्य हातात बंदुका घेऊन धुडगुस घालतायत. त्यामुळे मेक्सिकोतली स्थिती तणावपूर्ण बनलीये.
या हिंसाचारानंतर विमानसेवा बंद करण्यात आलीये. भारतीय दुतावासानेही अलर्ट जारी केलाय. तसच सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचं आवाहन केलंय. मेक्सिकोत फोफावलेल्या ड्रग्ज तस्करांमुळे दरवर्षी लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागत होता. अनेक जण अमली पदार्थांमुळे उध्वस्त होत होते. अनेक कार्टेल्स तर शॅडो गव्हर्नमेंट प्रमाणे काही भाग चालवत होते. त्यामुळेच ही कारवाई गरजेची होती. आता तरी मेक्सिकोतल्या ड्रग्ज तस्करांचं कंबरडं मोडतं का आणि तस्करीला लगाम लागतो का हे बघावं लागेल.