Fast Promotion Trick: 5 वर्षात 4 प्रमोशन, मायक्रोसॉफ्टमधील भारतीय वंशाच्या इंजिनीअर तरुणीने सांगितले सिक्रेट!

Marathi News
Fast Promotion Secret:   भारतीय वंशाच्या इंजिनिअर रित्विका नागुला यांनी 5 वर्षांत 4 प्रमोशन मिळवून एक नवा आदर्श प्रस्थापित केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 17, 2025, 05:23 PM IST
प्रमोशनचं सिक्रेट

Fast Promotion Secret:  जागभरात टेक उद्योग झपाट्याने बदलत चालला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची जागा घेताना दिसतंय. कपातीच्या भीतीने अनेक कर्मचारी चिंतेत आहेत. अशा आव्हानात्मक वातावरणात मायक्रोसॉफ्टमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय वंशाच्या इंजिनिअर रित्विका नागुला यांनी 5 वर्षांत 4 प्रमोशन मिळवून एक नवा आदर्श प्रस्थापित केलाय. त्यांच्या यशाचे रहस्य काय आहे? जाणून घेऊया. 

करिअरला कशी झाली सुरुवात?

रित्विकाने 2019 मध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या अझुरे विभागात आपल्या करिअरला सुरुवात केली. चांगले काम केल्यास बढती आपोआप मिळेल, असे पहिल्या वर्षी तिला वाटले. पण तिची ही समजूत चुकीची ठरली. आपल्या महत्त्वाकांक्षा स्पष्टपणे मांडल्या नाहीत तर त्या गृहीत धरल्या जात नाहीत, असे तिच्या लक्षात आले. यानंतर तिने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला आणि करिअर वृद्धीवर लक्ष केंद्रित केले.

नियमित संवाद आणि नियोजन कसे केले?

दुसऱ्या वर्षापासून रित्विकाने आपल्या मॅनेजरशी दरमहा एक-एक संवाद सत्र आयोजित केले. या भेटींमध्ये ती आपल्या कामातील प्रगती, सुधारणेची गरज आणि उपेक्षित बाबींवर चर्चा करत असे. प्रत्येक 18 ते 24 महिन्यांत बढती मिळवण्याचे उद्दिष्ट तिने ठरवले. मायक्रोसॉफ्टच्या अंतर्गत भूमिका संग्रहाचा वापर करून तिने प्रत्येक स्तरावर अपेक्षित कामगिरी समजून घेतली आणि त्या दिशेने प्रयत्न केले.

आलेला फिडबॅक स्वीकारला

रित्विकाने आपल्या कामाबाबत सातत्याने फिडबॅक घेतला. केवळ व्यवस्थापकांकडूनच नव्हे तर सहकाऱ्यांकडूनही ती सल्ला घेत राहिली. यामुळे तिला आपल्या कामातील कमतरता आणि सुधारणेच्या संधी समजल्या. तिने या फिडबॅकवर आधारित स्वतःच्या कार्यक्षमतेत वाढ केली.

प्रोजेक्ट्सची निवड आणि नेतृत्व

रित्विकाने अशा प्रोजेक्टवर लक्ष केंद्रित केले जे कंपनीच्या प्राधान्यांशी जुळणारे आणि प्रभावी ठरणारे होते. जेव्हा सीनियर रोलसाठी संधी उपलब्ध झाली, तेव्हा त्या त्या संधीची वाट न पाहता स्वतःहून पुढाकार घेत असे. तिने प्रोजेक्टचे नेतृत्व करून आपली जबाबदारी सिद्ध केली. ज्यामुळे व्यवस्थापकांना तिची क्षमता पटली.

महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन:

बढतीसाठी केवळ चांगले काम पुरेसे नाही, तर आपली तयारी आणि इच्छा दाखवावी लागते. तिने स्वतःला नेहमी आव्हानात्मक प्रकल्पांसाठी तयार ठेवले आणि कंपनीच्या उद्दिष्टांशी आपले योगदान जोडले. यामुळे तिला पाच वर्षांत चार बढत्या मिळाल्या.रित्विकाची ही यशोगाथा टेक उद्योगातील तरुणांना प्रेरणा देणारी आहे. कठोर परिश्रम, नियोजन आणि सातत्यपूर्ण संवाद यांच्या जोरावर तिने स्पर्धात्मक क्षेत्रात यश मिळवले.

FAQ 

१. रित्विका नागुला यांनी मायक्रोसॉफ्टमध्ये पाच वर्षांत चार बढत्या कशा मिळवल्या?

उत्तर: रित्विका नागुला यांनी २०१९ मध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या अझुरे विभागात काम सुरू केले. पहिल्या वर्षी त्यांना केवळ चांगले काम पुरेसे नसल्याचे समजले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या व्यवस्थापकाशी दरमहा संवाद साधला, १८-२४ महिन्यांत बढतीचे उद्दिष्ट ठरवले आणि मायक्रोसॉफ्टच्या अंतर्गत भूमिका संग्रहाचा वापर करून प्रत्येक स्तरावरील अपेक्षा समजून घेतल्या. प्रतिक्रिया घेऊन आणि प्रभावी प्रकल्पांचे नेतृत्व करून त्यांनी चार बढत्या मिळवल्या.

२. रित्विका यांनी त्यांच्या करिअर वृद्धीसाठी कोणत्या रणनीती अवलंबल्या?

उत्तर: रित्विका यांनी नियमितपणे आपल्या व्यवस्थापकाशी एक-एक संवाद सत्र आयोजित केले, ज्यामध्ये त्या आपल्या कामातील प्रगती, सुधारणा आणि कमतरतांवर चर्चा करत. त्यांनी सहकाऱ्यांकडूनही सातत्याने प्रतिक्रिया घेतल्या. त्या कंपनीच्या प्राधान्यांशी जुळणाऱ्या प्रभावी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आणि सीनियर भूमिकांसाठी स्वतःहून पुढाकार घेत असे, ज्यामुळे त्यांना यश मिळाले.

३. रित्विका यांच्या यशाचा मुख्य संदेश काय आहे?

उत्तर: रित्विका यांचे यश हे कठोर परिश्रम, नियोजन आणि स्पष्ट महत्त्वाकांक्षांचा परिणाम आहे. त्यांनी सांगितले की, केवळ चांगले काम पुरेसे नाही; आपल्या उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करणे, प्रतिक्रिया स्वीकारणे आणि कंपनीच्या प्राधान्यांशी जोडले जाणारे प्रकल्प निवडणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या या दृष्टिकोनामुळे त्या टेक उद्योगातील स्पर्धात्मक वातावरणात पाच वर्षांत चार बढत्या मिळवू शकल्या.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

