Fast Promotion Trick: 5 वर्षात 4 प्रमोशन, मायक्रोसॉफ्टमधील भारतीय वंशाच्या इंजिनीअर तरुणीने सांगितले सिक्रेट!

Fast Promotion Secret: जागभरात टेक उद्योग झपाट्याने बदलत चालला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची जागा घेताना दिसतंय. कपातीच्या भीतीने अनेक कर्मचारी चिंतेत आहेत. अशा आव्हानात्मक वातावरणात मायक्रोसॉफ्टमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय वंशाच्या इंजिनिअर रित्विका नागुला यांनी 5 वर्षांत 4 प्रमोशन मिळवून एक नवा आदर्श प्रस्थापित केलाय. त्यांच्या यशाचे रहस्य काय आहे? जाणून घेऊया.
रित्विकाने 2019 मध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या अझुरे विभागात आपल्या करिअरला सुरुवात केली. चांगले काम केल्यास बढती आपोआप मिळेल, असे पहिल्या वर्षी तिला वाटले. पण तिची ही समजूत चुकीची ठरली. आपल्या महत्त्वाकांक्षा स्पष्टपणे मांडल्या नाहीत तर त्या गृहीत धरल्या जात नाहीत, असे तिच्या लक्षात आले. यानंतर तिने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला आणि करिअर वृद्धीवर लक्ष केंद्रित केले.
दुसऱ्या वर्षापासून रित्विकाने आपल्या मॅनेजरशी दरमहा एक-एक संवाद सत्र आयोजित केले. या भेटींमध्ये ती आपल्या कामातील प्रगती, सुधारणेची गरज आणि उपेक्षित बाबींवर चर्चा करत असे. प्रत्येक 18 ते 24 महिन्यांत बढती मिळवण्याचे उद्दिष्ट तिने ठरवले. मायक्रोसॉफ्टच्या अंतर्गत भूमिका संग्रहाचा वापर करून तिने प्रत्येक स्तरावर अपेक्षित कामगिरी समजून घेतली आणि त्या दिशेने प्रयत्न केले.
रित्विकाने आपल्या कामाबाबत सातत्याने फिडबॅक घेतला. केवळ व्यवस्थापकांकडूनच नव्हे तर सहकाऱ्यांकडूनही ती सल्ला घेत राहिली. यामुळे तिला आपल्या कामातील कमतरता आणि सुधारणेच्या संधी समजल्या. तिने या फिडबॅकवर आधारित स्वतःच्या कार्यक्षमतेत वाढ केली.
रित्विकाने अशा प्रोजेक्टवर लक्ष केंद्रित केले जे कंपनीच्या प्राधान्यांशी जुळणारे आणि प्रभावी ठरणारे होते. जेव्हा सीनियर रोलसाठी संधी उपलब्ध झाली, तेव्हा त्या त्या संधीची वाट न पाहता स्वतःहून पुढाकार घेत असे. तिने प्रोजेक्टचे नेतृत्व करून आपली जबाबदारी सिद्ध केली. ज्यामुळे व्यवस्थापकांना तिची क्षमता पटली.
बढतीसाठी केवळ चांगले काम पुरेसे नाही, तर आपली तयारी आणि इच्छा दाखवावी लागते. तिने स्वतःला नेहमी आव्हानात्मक प्रकल्पांसाठी तयार ठेवले आणि कंपनीच्या उद्दिष्टांशी आपले योगदान जोडले. यामुळे तिला पाच वर्षांत चार बढत्या मिळाल्या.रित्विकाची ही यशोगाथा टेक उद्योगातील तरुणांना प्रेरणा देणारी आहे. कठोर परिश्रम, नियोजन आणि सातत्यपूर्ण संवाद यांच्या जोरावर तिने स्पर्धात्मक क्षेत्रात यश मिळवले.
