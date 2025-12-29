English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • विश्व
  • अखेर रशिया-युक्रेन युद्ध थांबण्याचे संकेत... ट्रम्प- झेलेन्स्की भेटीत काय घडलं? कोणते दोन मुद्दे ऐतिहासिक निर्णयाच्या आड?

ट्रम्प–झेलेन्स्की यांच्या भेटीनंतर युक्रेन युद्ध थांबण्याची आशा वाढली असून शांतता करारावर निर्णायक चर्चा सुरू आहे. पण, 'हे' दोन मुद्दे या ऐतिहासिक निर्णयात अडथळा बनत आहेत. सविस्तर जाणून घ्या.

Updated: Dec 29, 2025, 09:54 AM IST
Trump Zelensky Meeting: फ्लोरिडातील मार-आ-लागो येथे झालेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्या भेटीने जागतिक राजकारणाचे लक्ष वेधले आहे. युक्रेनमधील युद्ध समाप्तीच्या दिशेने शांतता करार जवळ आल्याचे संकेत या चर्चेतून मिळाले आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांची फ्लोरिडा येथील ‘मार-आ-लागो’ निवासस्थानी झालेली भेट ही युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्ध समाप्तीच्या प्रयत्नांसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. ही बैठक महत्त्वाची असल्याचं मोठ करण म्हणजे या कराराचा जगभरतील सुरक्षा आणि अर्थ व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.  या बैठकीनंतर दोन्ही नेत्यांनी सांगितले की शांतता कराराचा तोडगा पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आला आहे, मात्र काही अत्यंत गुंतागुंतीचे मुद्दे अजूनही निकाली निघायचे आहेत. 

ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “शांतता कराराच्या दिशेने आपण आतापर्यंतच्या सर्वात जवळ पोहोचलो आहोत. आम्ही दोघे मिळून शांतात प्रस्थापित करण्यसाठी  प्रयत्नशील आहेत.” परंतु त्यांनी याच वेळी स्पष्ट केले की भूभागाशी संबंधित प्रश्न, विशेषतः पूर्व युक्रेनमधील डॉनबास परिसरावरील नियंत्रण, हा अजूनही सर्वात मोठा अडथळा आहे. “एक-दोन खडतर आणि महत्त्वाचे प्रश्न उरलेले आहेत. पुढील काही आठवड्यांत स्थिती अधिक स्पष्ट होईल,” असे ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांचे कौतुक करत त्यांना “धैर्यवान” नेता संबोधले. तसेच रशियालाही युक्रेन यशस्वी व्हावा, अशी इच्छा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. झेलेन्स्की यांनीही चर्चांबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की सुरक्षा हमी आणि '20-डॉट' शांतता प्रस्तावातील अनेक मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे, मात्र भूभाग आणि दीर्घकालीन सुरक्षाव्यवस्थेचे प्रश्न अजूनही चर्चा टप्प्यात आहेत.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाच्या आक्रमणानंतर युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे लोकजीवन. नागरी विस्थापन आणि जागतिक स्तरावर आर्थिक-राजनैतिक परिणाम झाले. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प–झेलेन्स्की भेट आणि शांतता चर्चांना मिळालेला वेग आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधीमंडळे पुढील काही आठवड्यांत पुन्हा चर्चा करणार असून त्या बैठकीत शांतता कराराच्या आराखड्याचा शेवट करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

