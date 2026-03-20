English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
₹62,969 हूनही महाग विमान तिकीट; भारतापासून 15 तासांचा प्रवास... कुठंय जगातील सर्वात आनंदी देश?

World Happiness Report 2026 : कोणत्या निकषांवर हा ठरला जगातील सर्वात आनंदी देश? भारतातून इथं पर्यटनासाठी जाता येतं का? आनंदी देशांच्या यादीत भारत कितव्या स्थानावर? जाणून घ्या रंजक माहिती....   

सायली पाटील | Updated: Mar 20, 2026, 02:15 PM IST
Finland Ranked Happiest For 9th Year Nordic Nations Top World Happiness Report 2026 travel

World Happiness Report 2026 : आनंद हा केवळ आरोग्यासाठीच उत्तम नसतो, तर मानसिक स्थैर्यासाठीसुद्धा आनंदाची भावना प्रचंड महत्त्वाची असते. ज्यामुळं 'लाईफस्टाईल गुरू' असो, समुपदेशक असो, मार्गदर्शक असो किंवा अनुभवी माणसं असोत ही मंडळी कायमच लहानमोठ्या गोष्टींमध्ये आपला आनंद शोधा आणि प्रत्येक क्षण मनसोक्त जगा असाच संदेश देत असतात. पण, हा आनंद असा सहजासहजी सापडतो का? कदाचित या प्रश्नाचं उत्तर कोणला ठाऊक असे किंवा नसेलही. पण, एक बाब आहे, आनंद सापडो न सापडो, आनंदी देश मात्र शोधून सापडतो आणि तिथं पोहोचतासुद्धा येतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणता देश आहे सर्वाधिक आनंदी? 

आनंदाविषयी अधिक जवळून माहिती घेत नुकतीच जगातील सर्वात आनंदी देशांची एक यादी जारी करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये सलग नवव्यांना एका अशा देशाचं नाव अग्रस्थानी आहे ज्या देशात भारतातून जायचं म्हटलं तर विमान प्रवासाठी 14 ते 15 तासांचा कालावधी लागतो. राहिला विमान तिकीटाचा खर्च तर, इंटरनेटवर first Search केलं असता एकमार्गी विमानतिकीट ₹62,969 रुपये किंवा त्याहून जास्त असल्याचं सांगण्यात येतं. इथं दरवर्षी अनेक भारतीय नागरिकही पर्यटनासाठी जातात. हा देश म्हणजे फिनलँड. 

युरोपातील फिनलँड हा देश सलग नवव्या वर्षी जगातील सर्वांत आनंदी देश ठरला आहे. नुकतंच ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या 'वेलबीइंग रिसर्च सेंटर'नं याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार आइसलँड, डेन्मार्क, स्वीडन आणि नॉर्वे यांसारखे देश पहिल्या 10 देशांमध्ये आहेत. दरवर्षी 'इंटरनॅशनल हॅप्पीनेस डे'च्या दरम्यानच दरवर्षी ही यादी जारी केली जाते. यामध्ये नागरिकांच्या जीवनशैलीच्या स्तराला अनुसरून 140 हून अधिक देशांचं मूल्यांकन केलं जातं. यामध्ये जीवनशैलीच्या अपेक्षा, व्यक्तीगत स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचाराची धारणा या आणि अशा निकषांचा आधार घेतला जातो. 

भारत कितव्या स्थानी? 

यंदा या यादीत भारताने दोन अंकांनी सुधारणा करत 116 वं स्थान पटकावलं आहे. गेल्या वर्षी भारत या यादीमध्ये 118 व्या स्थानी होता. गेल्या दशकात अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील 25 वर्षांखालील तरुणांच्या जीवन मूल्यांकनात लक्षणीय घट झाली असून सोशल मीडियावर बराच वेळ घालवणं हे या प्रवृत्तीमागील एक प्रमुख कारण असल्याचं अहवालातात अधोरेखित करण्यात आलं. विशेषतः इंग्रजी भाषिक देश आणि पश्चिम युरोपमधील किशोरवयीन मुलींमध्ये ही चिंताजनक बाब ठरत आहे. 

पहिले 10 आनंदी देश कोणते? 

  • फिनलँड
  • आइसलँड
  • डेनमार्क
  • कोस्टा रिका
  • स्वीडन
  • नॉर्वे
  • नीदरलँड्स
  • इजराइल
  • लक्जमबर्ग
  • स्विट्जरलँड

सलग दुसऱ्या वर्षी पहिल्या 10 देशांच्या यादीत इंग्रजी भाषिक देशांपैकी एकाही देशाचा समावेश झालेला नाही. या यादीत अमेरिका 23 व्या, कॅनडा 25 व्या आणि ब्रिटन 29 व्या स्थानी आहे. 

सर्वात दु:खी देश कोणता? 

जगभरातील देशांच्या यादीत अफगाणिस्तान सर्वात दुःखी ठरत असून, मागोमाग आफ्रिकेतील सिएरा लिओन आणि मलावी यांचा क्रमांक लागतो. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Happiest countryHappiest country 2026World Happiness Report 2026Finland happiest countryNordic countries

