/तेलाच्या टँकरचा भीषण स्फोट, आकाशात उठला आगीचा गोळा; आसपासची शहरंही हादरली; 2000 नागरिकांचं तात्काळ स्थलांतर, पाहा VIDEO

Tanker Blast in Mexico: मेक्सिकोमध्ये तेलाच्या टँकरचा भीषण स्फोट झाला आहे. या टँकरमधून कथितपणे चोरलेलं तेल वाहून नेलं जात होतं. पुएब्ला (Puebla) राज्यात गुरुवारी सकाळी हा स्फोट झाला. स्फोट इतका भीषण होता की, आगीचा प्रचंड लोळ उसळला. स्फोटाच्या आवाजानंतर नागरिकांची एकच धावपळ सुरु झाली होती. या घटनेमुळे परिसरातील रहिवासी, रुग्णालयातील रुग्ण आणि शाळकरी मुलं अशा एकूण 2000 जणांना मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले.
टँकरचा स्फोट झाल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडीओत पुएब्लापासून पूर्वेकडे सुमारे 35 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या टेपियाका (Tepeaca) या छोट्या शहराजवळ टँकर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याचा क्षण दिसून येत आहे.
वर्दळीच्या रस्यावरुन काढलेल्या एका व्हिडीओत टँकरचा स्फोट होताना आणि आगीचा एक मोठा लोळ उठताना स्पष्ट दिसत आहे. तसंच आकाशात काळा धूर पसरलेलाही दिसत आहे. दुसऱ्या एका व्हिडीओत घाबरलेले लोक रस्त्यावरुन धावताना दिसत आहेत.
#Mexico: A powerful explosion ripped through an illegal gas storage site in the San Juan Negrete neighborhood on Thursday morning, injuring at least three people and forcing the emergency evacuation of nearly 1,800 students.The incident triggered a massive mobilization of… pic.twitter.com/GXjNJt0w4Z— Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 4, 2026
सकाळी 10 च्या सुमारास हा स्फोट झाला, नागरी संरक्षण प्राधिकरणाने खबरदारीचा उपाय म्हणून अंदाजे 2,000 लोकांना हॉस्पिटल, शाळा आणि जवळपासच्या घरांमधून बाहेर काढण्यात आलं असल्याची माहिती दिली आहे.
'स्टेट सिव्हिल प्रोटेक्शन'ने दिलेल्या माहितीनुसार, लिक्विफाइड पेट्रोलियम (LP) गॅसच्या टाक्या साठवल्या जाणाऱ्या एका ठिकाणी स्फोट झाल्याची माहिती मिळताच सकाळी 10 वाजता आपत्कालीन यंत्रणेने घटनास्थळी धाव घेतली. प्राथमिक अहवालांनुसार, एका एलपी गॅस टँकरला आग लागली आणि त्यानंतर झालेल्या साखळी स्फोटात किमान तीन टँकर ट्रकचा स्फोट झाला. या स्फोटाची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, त्याची लाट हराच्या विविध भागांत जाणवली.
धोका टाळण्यासाठी पोलीस, अग्निशमन दल आणि नौदल सचिवालयाचे (SEMAR) जवान यांनी त्वरित तो परिसर सील केला. या स्फोटामुळे परिसरात घबराट पसरली आणि जवळच राहणाऱ्या नागरिकांनी आपली घरे सोडून सुरक्षित स्थळी धाव घेतली.