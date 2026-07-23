/बॉसला किडनी दिली तरीही कंपनीने नोकरीवरून काढलं, नेमकं काय घडलं?

आज जगात रक्ताच्या नात्यातही काही करण्यासाठी दहा वेळा विचार करतात. आई-वडील असो किंवा नातेवाईक यांना पैशांची मदत असो किंवा त्यांना किडनी द्यायची वेळ असो इथे तोंडातून चक्क नकार येतो. पण एका महिलेने नोकरीच्या ठिकाणी माणुसकी जपली आहे. तिने आपल्या बॉसला किडनी दान केली. पण त्यानंतरही तिला कंपनीने नोकरीवरून काढून टाकलं आहे.
अमेरिकेतली डेबी स्टीव्हन्स या महिलेची ही वेदनादायी कहाणी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या महिलेने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला ज्यात सांगितलं की, तिचे बॉस जॅकी ब्रुसिया यांना स्वत:च्या खुशीने किडनी दान केली.
न्यूयॉर्क पोस्टच्या वृत्ताने या महिलेची कहाणी सांगितली आहे. त्यात असं सांगण्यात आलंय की, डेबी आणि जॅकी यांची किडनी नातेसंबंध नसल्याने थेट जुळणार नव्हती असं आरोग्य तज्ज्ञांनी सांगितलं. पण तेही डेबीने पुढाकार घेतला आणि ती तिच्या निर्णयावर ठाम होती. त्यानंतर पेअर्ड किडनी एक्सचेंज प्रोग्रामचा वापर करुन त्यांनी ही किडनी दान केली. पेअर्ड किडनी एक्सचेंज प्रोग्राम हा असा प्रकार आहे, जिथे एका गरजू रुग्णाला डेबीची किडनी दान केली. तर मग जॅकी यांना योग्य दात्याकडून किडनी देण्यात आली. यामुळे जॅकीचे प्राण वाचले. डेबीच्या या कृत्यामुळे तिचे देशभरात कौतुक झालं.
पण शस्त्रक्रिया वाटते तेवढी सोपी नव्हती. तिला अनेक अडचणींचा म्हणजे वेदना, आरोग्याची समस्या असं बरंच काही. पण या सगळ्यात तिला कंपनीकडून हवं तसं सहकार्य मिळालं नाही, असं डेबीने आरोप केला होता. डॉक्टरांनी तिला आराम करण्यासाठी सु्ट्टी घेण्याचा सल्ला दिला. पण कंपनीने या सुट्टीसंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. तिला निर्णयात आणि आरोग्य समस्येत कंपनीकडून आधाराची गरज होती. त्यावेळी कंपनीकडून तिला उलटा प्रतिसाद मिळाला. तिच्यासाठी हे अतिशय धक्कादायक होतं.
तिने सुट्टी मिळत नाही, म्हणून तक्रार दाखल केली. हा तेवढाच तिचा गुन्हा होता आणि काय तिला कंपनीने नोकरीवरून काढून टाकलं. तिने पुढे कायदेशीर लढाई करण्यास सुरुवात केली खरी गोपनीय तडजोडीत हे प्रकरण संपुष्टात आलं. 2011 मध्ये घडलेली ही घटनेला 2014 मध्ये निकाली लागली. पुन्हा एकदा व्हायरल झालेल्या या कहाणीमुळे सोशल मीडियावर विविध मतप्रवाह व्यक्त होत आहेत. काही लोक डेबीचं कौतुक करत आहे, तर काही लोक त्या तडजोड जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत.