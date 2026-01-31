2026 मधील पहिली सर्वात मोठी दुर्घटना, एकाचवेळी 227 जणांचा मृत्यू; एका कारणामुळे जग चिंतेत

Eastern Congo Coltan Mine Collapse : पूर्व आफ्रिकन देश काँगोमध्ये एका खाणीत मोठी दुर्घटना घडली आहे. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (डीआरसी) च्या उत्तर किवू प्रांतातील रुबाया कोल्टन खाणीत झालेल्या मोठ्या भूस्खलनात 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. मृतांमध्ये खाण कामगार, मुले आणि स्थानिक बाजारात काम करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे. ही दुर्घटना बुधवारी घडली, परंतु ढिगाऱ्यातून मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम शुक्रवारपर्यंत सुरू होते. स्थानिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रत्यक्ष मृतांचा आकडा खूप जास्त असू शकतो, कारण बरेच लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.
प्रांतीय प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुमारे 20 जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. दुर्गम भूभाग आणि कमकुवत सुरक्षा परिस्थितीमुळे अत्यंत कठीण परिस्थितीत मदत आणि बचाव कार्य केले जात आहे. रुबाया खाण राजधानी गोमापासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर आहे. ही खाण अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते कारण त्यातून तयार होणारे कोल्टन जगभरात वापरले जाते. कोल्टन टॅंटलम नावाचा धातू तयार करते, जो मोबाईल फोन, संगणक, एरोस्पेस उपकरणे आणि गॅस टर्बाइनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानात वापरला जातो.
आकडेवारीनुसार, रुबाया खाण ही जगातील कोल्टन पुरवठ्यापैकी सर्वात मोठी खाण आहे. या खाणीतून अंदाजे 15 टक्के पुरवठा होतो. त्यामुळे, या अपघाताचा परिणाम केवळ काँगोपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक लोक या खाणीत अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत काम करतात. कामगारांना दिवसाला फक्त काही डॉलर्स मजुरी मिळते आणि त्यांना जवळजवळ कोणतेही सुरक्षा उपाय मिळत नाहीत. मुसळधार पावसानंतर भूस्खलनाची भीती आधीच होती, परंतु काम थांबवण्यात आले नाही.