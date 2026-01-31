English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • 2026 मधील पहिली सर्वात मोठी दुर्घटना, एकाचवेळी 227 जणांचा मृत्यू; एका कारणामुळे जग चिंतेत

2026 मधील पहिली सर्वात मोठी दुर्घटना, एकाचवेळी 227 जणांचा मृत्यू; एका कारणामुळे जग चिंतेत

पूर्व डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (डीआरसी) मधील रुबाया कोल्टन खाणीत झालेल्या मोठ्या भूस्खलनामुळे संपूर्ण परिसर उद्ध्वस्त झाला आहे. या दुर्दैवी अपघातात 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मते, अपघात झाला तेव्हा शेकडो लोक खाणीत काम करत होते.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 31, 2026, 04:07 PM IST
2026 मधील पहिली सर्वात मोठी दुर्घटना, एकाचवेळी 227 जणांचा मृत्यू; एका कारणामुळे जग चिंतेत

Eastern Congo Coltan Mine Collapse : पूर्व आफ्रिकन देश काँगोमध्ये एका खाणीत मोठी दुर्घटना घडली आहे. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (डीआरसी) च्या उत्तर किवू प्रांतातील रुबाया कोल्टन खाणीत झालेल्या मोठ्या भूस्खलनात 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. मृतांमध्ये खाण कामगार, मुले आणि स्थानिक बाजारात काम करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे. ही दुर्घटना बुधवारी घडली, परंतु ढिगाऱ्यातून मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम शुक्रवारपर्यंत सुरू होते. स्थानिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रत्यक्ष मृतांचा आकडा खूप जास्त असू शकतो, कारण बरेच लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या खाणीत अपघात झाला?

प्रांतीय प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुमारे 20 जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. दुर्गम भूभाग आणि कमकुवत सुरक्षा परिस्थितीमुळे अत्यंत कठीण परिस्थितीत मदत आणि बचाव कार्य केले जात आहे. रुबाया खाण राजधानी गोमापासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर आहे. ही खाण अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते कारण त्यातून तयार होणारे कोल्टन जगभरात वापरले जाते. कोल्टन टॅंटलम नावाचा धातू तयार करते, जो मोबाईल फोन, संगणक, एरोस्पेस उपकरणे आणि गॅस टर्बाइनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानात वापरला जातो.

जगावर काय परिणाम होणार?

आकडेवारीनुसार, रुबाया खाण ही जगातील कोल्टन पुरवठ्यापैकी सर्वात मोठी खाण आहे. या खाणीतून अंदाजे 15 टक्के पुरवठा होतो. त्यामुळे, या अपघाताचा परिणाम केवळ काँगोपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक लोक या खाणीत अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत काम करतात. कामगारांना दिवसाला फक्त काही डॉलर्स मजुरी मिळते आणि त्यांना जवळजवळ कोणतेही सुरक्षा उपाय मिळत नाहीत. मुसळधार पावसानंतर भूस्खलनाची भीती आधीच होती, परंतु काम थांबवण्यात आले नाही.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Eastern Congo Coltan Mine Collapsefirst major disaster in 2026 Morethan 200 killed in mine collapse in eastern DR Congworld newsकाँगो

इतर बातम्या

Preity Zinta Birthday: हा प्रीती झिंटाचा पुर्नजन्मच! चक्क द...

मनोरंजन