'त्याने चाकूने माझ्यावर अनेकदा...', कॅप्टन स्मित मच्छार यांचा पहिला व्हिडीओ आला समोर, 'छाती आणि पोटावर...'

बुधवारी 'फ्लायदुबई'च्या FZ1073 या विमानात कॉकपिटमध्ये सह-वैमानिकाने केलेल्या हल्ल्यात जखमी झालेले कॅप्टन स्मित मच्छार यांना सौदी अरेबियातील तबुक येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. 39 वर्षीय स्मित यांची प्रकृती आता स्थिर असून त्यात हळूहळू सुधारणा होत आहे. या हल्ल्यात त्यांच्या छातीला आणि पोटाला गंभीर दुखापत झाली होती. हल्ल्यानंतर त्यांचा मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला, रक्तदाब प्रचंड खालावला आणि काही काळासाठी ते बेशुद्धही पडले होते. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, त्यांची प्रकृती आता स्थिर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
गंभीर दुखापत होऊनही कॅप्टन स्मित यांनी आपला संयम आणि जिद्द कायम ठेवली होती. स्वतःचा जीव धोक्यात असतानाही त्यांनी विमानातून सुमारे 180 प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यास मदत केली. रुग्णालयातील डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत.
बुधवारी दुबईहून तेल अवीवकडे जाणाऱ्या 'फ्लायदुबई'च्या FZ1073 या विमानातील कॉकपिटमध्ये, भारतीय पायलट स्मित मच्छार यांच्यावर त्यांच्याच सह-पायलटने (को-पायलट) चाकूने हल्ला केला. हा सह-पायलट ओमानचा नागरिक होता. त्याने स्मित यांच्या छातीच्या डाव्या बाजूला आणि किडनीजवळ चाकूने वार केले, जेणेकरुन जास्त नुकसान व्हावे. स्मित यांचा जखमी अवस्थेतील पहिला व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत स्मित यांना विमानातून रुग्णालयात नेले जात असताना दिसत आहे. या व्हिडीओत ते रक्तबंबाळ अवस्थेत दिसत आहेत. त्यांच्या छातीवर आणि पोटावर पट्टी लावण्यात आली असून, त्यांना रुग्णालयात नेले जात आहे.
@narendramodi First Visual of Captain Smit Machchhar! The Hero who saved the World...!!! #SmitMachchhar #Flydubai #IndianPilot #IndianPride #IndianHeroes #Aviation #AviationSafety #Courage #India #BreakingNews @narendramodi @PMOIndia @IsraeliPM @flydubai https://t.co/Ut9gfifWnV— SOUVIK CHONGDER (@chongder_s51958) October 1, 2026
चाकूच्या सहाय्याने झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या भूतकाळातील घटना पाहता, सहसा मानेला मुख्य लक्ष्य केले जाते. स्मित यांनी सह-पायलटशी झटापट केल्यामुळे हल्लेखोराला कदाचित मानेवर वार करण्याची संधी मिळाली नसावी. तरीही, त्यानंतर त्याने छातीच्या डाव्या बाजूला केलेला वार स्मित यांचा जीव घेण्याच्या पूर्व-नियोजित प्रयत्नाचा स्पष्ट पुरावा देतो. दुसरा वार मूत्रपिंडाच्या भागावर करण्यात आला होता. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, प्रशिक्षणादरम्यान दहशतवाद्यांना शरीराच्या अशा संवेदनशील भागांवरच वार करण्याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.