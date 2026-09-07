/मोठी दुर्घटना! लँड होताच विमान क्रॅश होऊन उडाला आगीचा भडका; 5 जणांचा मृत्यू, कॅमेऱ्यात LIVE व्हिडीओ कैद

ॲमेझॉनचे मालवाहू विमान धावपट्टीवरून घसरून बाजूला उभ्या असलेल्या वाहनांवर आदळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. वाहनांना धडकल्यानंतर विमानाला आग लागली आणि विमानतळावर एकच धावपळ सुरु झाली. या दुर्घटनेत किमान पाच जण ठार झाले, तर अन्य तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घडलेली ही दुर्घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. अधिकाऱ्यांनी, मृत व्यक्ती विमानात होत्या की विमानाने धडक दिलेल्या वाहनांमध्ये होत्या, हे सांगणं खूप घाईचे ठरेल असं म्हटलं आहे.
व्हिडिओमध्ये, निळ्या आणि पांढऱ्या रंगाचे 'बोईंग 767' विमान लँडिंगदरम्यान धावपट्टीवरून पुढे गेल्याचे आणि विमानतळाच्या परिसरातील गोदामांचे कर्मचारी व इतर व्यावसायिकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या बाजूच्या रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांवर जाऊन आदळल्याचे (आणि उलटल्याचे) दिसून येत आहे
'प्राइम एअर फ्लाईट 7598' म्हणून कार्यरत असलेले हे विमान वाहनांवर आदळताच त्याला आग लागली. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये विमानांतून धूर बाहेर पडताना आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळाकडे वेगाने धावताना दिसत आहेत.
BREAKING: New video shows the Amazon Prime Air 767 OVERRUNNING Runway 30 in Miami, jumping a road, and coming to a stop before catching fire— Nick Sortor (@nicksortor) September 6, 2026
MANY more lives would have been lost if Miami didn’t have an Arresting System (EMAS) at the end of the runway.
Thank GOD for that.… pic.twitter.com/WixKhY8o1I
"विमानाची काही वाहनांशी धडक झाली, ज्यामुळे काही लोक त्या वाहनांमध्येच अडकून पडले," अशी माहिती मियामी-डेड काउंटीचे अग्निशमन प्रमुख रे जदाल्लाह यांनी पत्रकारांना दिली. त्यांनी सांगितले की, या घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला असून इतर पाच जण जखमी झाले आहेत; त्यापैकी तिघांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांनी ट्रॉमा सेंटर्समध्ये हलवण्यात आलं आहे.
ही दुर्घटना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 2 च्या सुमारास घडली, जेव्हा हे विमान पोर्तो रिकोमधील सॅन जुआन येथून येत होते.
NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
Heavy black smoke visible from across the city.
The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI
जदाल्लाह यांच्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेमुळे वैमानिक आणि सह-वैमानिक कॉकपिटमध्ये, तर काही प्रवासी कारमध्ये अडकले होते. बचाव पथकाला एका व्यक्तीला वाहनाखाली अडकलेल्या अवस्थेतून बाहेर काढावे लागले, असेही संबंधित यंत्रणेने सांगितले. वैमानिक वाचले आहेत की नाही, किंवा विमान धडकले तेव्हा मृत झालेले सर्वजण वाहनांमध्येच होते का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
या दुर्घटनेमुळे विमानतळावरील विमानसेवा बराच वेळ ठप्प झाली होती. विमानतळ प्रशासनाने सर्व धावपट्ट्या (runways) आणि टॅक्सीवेज बंद केले आणि प्रवाशांना विमानतळावर येण्यापूर्वी थेट त्यांच्या संबंधित विमान कंपनीशी संपर्क साधून माहिती घेण्यास सांगितले.
"शोध, बचाव आणि आग विझवण्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी 'मियामी-डेड फायर रेस्क्यू'चे 60 अग्निशमन वाहने आणि जवळपास 200 कर्मचारी (पुरुष व महिला) घटनास्थळी दाखल झाले," असे जदाल्ला यांनी सांगितले. "या घटनेचे नेमके कारण 'एफएए' (FAA) आणि 'एनटीएसबी' (NTSB) द्वारे निश्चित केले जाईल," असेही त्यांनी नमूद केले. NTSB ने अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाला रवाना केल्याचं सांगितलं आहे.
ॲमेझॉनने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, "विमान लँडिंगचा प्रयत्न करत असताना त्याला एका दुर्घटनेचा सामना करावा लागला." या घटनेत कोणी जखमी झाले किंवा कोणाचा मृत्यू झाला, याबद्दल त्यात काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही.
काय घडले हे समजून घेण्यासाठी आम्ही स्थानिक प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांशी मिळून काम करत आहोत असे ॲमेझॉनच्या प्रवक्त्या केली नँटेल यांनी निवेदनात म्हटले आहे.