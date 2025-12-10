...अन् धावत्या टोयोटा कारवर उतरले विमान, इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे आपत्कालीन लँडिंग! थरारक दृश्याचा Video Viral

Plane crash-lands on top of Toyota : अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यात सोमवारी संध्याकाळी असा प्रसंग घडला की काही क्षणांसाठी संपूर्ण हायवेवरील वाहतूक जणू थबकली. मेरिट आयलंड परिसरातील अतिशय वर्दळीच्या I-95 हायवेवर एक छोटं खासगी विमान अचानक उतरलं आणि उतरतानाच तेथून जात असलेल्या टोयोटा कॅमरी कारवर कोसळलं. हा प्रसंग चित्रपटातील एखाद्या थरारक दृश्यापेक्षा कमी नव्हता. लोकांनी अवाक होऊन ही घटना पाहिली आणि काहींनी हे दृश्य एका क्षणात मोबाईलमध्ये कैद केलं.
Beechcraft 55 श्रेणीचे हे विमान नियमित उड्डाण करत असताना अचानक त्याच्या दोन्ही इंजिन्सने एकाचवेळी शक्ती गमावली. फ्लोरिडा हायवे पेट्रोलच्या माहितीनुसार, विमानाच्या पायलटला हे कळताच त्याला कळलं की विमान काही मिनिटांत खाली येणारच आहे आणि त्या परिस्थितीत खुल्या जागेशिवाय दुसरा पर्याय नाही. उंचावरून दिसणारा सर्वात जवळचा सरळ, रुंद आणि सपाट मार्ग म्हणजे I-95 हायवे होता. त्या क्षणी पायलटने एक सेकंदही न दवडता आपत्कालीन लँडिंगचा निर्णय घेतला. विमानात 27 वर्षांचा पायलट आणि त्याचा सहकारी होता. दोघेही परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं जाणून पूर्ण शांततेनं उतराईची तयारी करत होते.
संध्याकाळची वेळ असल्याने हायवेवर मोठ्या प्रमाणात वर्दळ होती. कार, ट्रक, SUV सतत वेगानं धावत होत्या. अशा वेळी विमान खाली येताना पाहून चालकांमध्ये घबराट पसरली. विमानानं खाली उतरताना जबरदस्त प्रयत्न केले. परंतु उतराईचा वेग कमी होताच ते थेट 2023 मॉडेल टोयोटा कॅमरी कारवर आदळलं. धडक इतकी जोरदार होती की कार काही फुटांपर्यंत ढकलली गेली.
कार चालवत असलेल्या 57 वर्षीय महिला गंभीररीत्या घाबरल्या. त्यांच्या हाताला आणि कपाळावर किरकोळ जखमा झाल्या. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुदैवानं त्या सुरक्षित आहेत ही मोठी दिलासा देणारी गोष्ट ठरली. या संपूर्ण अपघातात विमानातील दोघेही प्रवासी सुरक्षित बाहेर पडले, ज्याला पायलटच्या कौशल्याचं मोठं उदाहरण मानलं जात आहे.
विमान रस्त्यावर अडकल्यानंतर लोक ओरडू लागले, आजूबाजूला धावपळ सुरू झाली. फायर ब्रिगेड, पोलीस, मेडिकल टीम काही मिनिटांत घटनास्थळी धावून आल्या. I-95 चा दक्षिणेकडील भाग पूर्णपणे बंद करण्यात आला. 201 माईल मार्करपासून वाहतूक दुसरीकडे वळवण्यात आली. विमानात इंधन गळत असल्याने अग्निशमन दलाने जागा पूर्ण सुरक्षित केली. रात्री उशिरापर्यंत तपास, मोजमाप, अवशेष हटवण्याचे काम सुरू. अखेर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 9 वाजता हायवे पुन्हा सुरू करण्यात आला.
या थरारक घटनेच्या काही तासांनंतर, फ्लोरिडात पुन्हा एका विमानाची आपत्कालीन लँडिंग झाली. ऑर्लॅंडोपासून 46 मैलांवर असलेल्या DeLand परिसरात Cessna 172 विमानानेही तांत्रिक त्रुटींमुळे जमीन गाठली. या विमानातील दोघांना दुखापत झाली, पण त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. हा विलक्षण योगायोग असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
Terrifying Video : Plane crash-lands on top of Toyota on Florida freeway following engine trouble.#planecrash #florida #America #SEAGAMES2025 pic.twitter.com/iF7zKssVzr
— CSE Aspirants (@cse_aspirantss) December 10, 2025
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) आणि पोलिसांनी सांगितले की, “जर पायलटनं सेकंदाचा उशीर केला असता तर हायवेवर मोठा साखळी अपघात होऊ शकला असता.” या प्रकारातील सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, अशा गंभीर एअर-हायवे अपघातात कुणीही गंभीर जखमी नाही.