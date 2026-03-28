CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • 10 डोंगर, डोंगरांमध्ये 64 गुहा, गुहेत उडणारे साप,10 लाख वटवाघळे, आणि... 20,000 चौरस KM पसरलेला रहस्यमयी प्रदेश सापडला, वैज्ञानिक अचंबित

10 डोंगर, डोंगरांमध्ये 64 गुहा, गुहेत उडणारे साप,10 लाख वटवाघळे, आणि... 20,000 चौरस KM पसरलेला रहस्यमयी प्रदेश सापडला, वैज्ञानिक अचंबित

20,000 चौरस KM पसरलेला रहस्यमयी प्रदेश सापडला आहे. येथे 10 डोंगर, डोंगरांमध्ये 64 गुहा, गुहेत उडणारे साप,10 लाख वटवाघळे आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 28, 2026, 10:52 PM IST
Flying Snake and Pit viper in Caves: पृथ्वीवरील अनेक रहस्य उलगडलेली नाहीत. अशातच  20,000 चौरस KM पसरलेला रहस्यमयी प्रदेश सापडला सापडला आहे. येथे 10 डोंगरांमध्ये 64 गुहा, गुहेत उडणारे साप,10 लाख वटवाघळे सरडे आणि गोगलगायी आढळून आल्या आहेत. या रहस्यमयी प्रजाती पाहून  वैज्ञानिक अचंबित झाले आहेत. 

हे देखील वाचा... पुण्यातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी रेंटल डील! 2,63,00,00,000 रुपये भाडं, मोठ्या इंटरनॅशनल कंपनीने पुण्यात पूर्ण इमारत भाड्याने घेतली

कंबोडियामध्ये अलीकडेच शेकडो किलोमीटर लांबीच्या गुहा सापडल्या आहेत. या गुहा चुनखडीच्या बनलेल्या आहेत. जेव्हा शास्त्रज्ञांनी या गुहांची पाहणी केली, तेव्हा जगाला यापूर्वी अज्ञात असलेले जीव आढळ आहेत. या गुहांमध्ये धोकादायक साप, सरडे आणि गोगलगायी आढळून आल्या आहेत. या सापांमध्ये, उडू शकणारी एक प्रजातीदेखील आढळली आहे.

10 टेकड्यांमध्ये 64 गुहा सापडल्या

 नोव्हेंबर 2023 ते जुलै 2025 दरम्यान कंबोडियातील 10 टेकड्यांमध्ये 64 मोठ्या गुहा सापडल्या आहेत. या गुहांमध्ये उडणारे साप आढळले आहेत. कंबोडियामधील या चुनखडीच्या कार्स्ट रचना कंबोडियाच्या एकूण भूभागाच्या सुमारे 9 टक्के , म्हणजेच 20,000  चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापतात. हा विशाल प्रदेश आतापर्यंत विज्ञानापासून अस्पर्शित राहिला आहे.

उडणाऱ्या सापांचे वैशिष्ट्य काय आहे?

हे साप एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडतात. त्यांचा पाठीचा कणा सपाट असतो, त्यामुळेच  हे साप उडू शकतात. हवेत उडी मारताना हे रिबिन्ससारखे होतात, ज्यामुळे उडणे सोपे होते. त्यांच्या नामशेष होण्याचा धोका आहे. त्यांच्या भडक रंगामुळे त्यांचा अवैध व्यापार केला जातो. कंबोडियातील गुहांमध्ये पिट वायपर सापांच्या अकरा नवीन प्रजातींचा शोध लागला आहे. त्यांच्या डोक्यात उष्णता-संवेदनशील अवयव असल्यामुळे त्यांना हे नाव मिळाले आहे.या अवयवामुळे ते आपल्या भक्ष्याला ओळखू आणि त्याचा मागोवा घेऊ शकतात. फॉना आणि फ्लोराच्या मते, त्याच्या मदतीने ते उष्ण रक्ताच्या प्राण्यांची शिकार करतात.

प्रत्येक गुहा म्हणजे एखाद्या बेटावरील प्रयोगशाळाच

युके-स्थित 'फ्लोरा अँड फॉना कॉन्झर्व्हेशन' या धर्मादाय संस्थेच्या अहवालानुसार, कंबोडियातील ह्या गुहा खडकांच्या विघटनाने तयार झालेल्या कार्स्ट भूदृश्याचा भाग आहेत. त्या अद्वितीय असून, त्यातील प्रत्येक गुहा एका द्वीप प्रयोगशाळेप्रमाणे काम करते, जी विविध प्रकारच्या जीवसृष्टीचे निवासस्थान आहे. या धर्मादाय संस्थेने, कंबोडियाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या सहकार्याने, ह्या गुहांचे सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणादरम्यान या प्रदेशात सुंदा पँगोलिन, हिरवा मोर, लांब शेपटीचे माकड आणि उत्तरी डुकराच्या शेपटीचे माकड यांसारख्या जागतिक स्तरावर धोक्यात असलेल्या प्रजाती देखील आढळून आल्या. ज्या गुहांमध्ये उडणारे साप आणि विषारी साप आढळले, त्या कंबोडियातील बत्तामबांग प्रांताच्या बानान जिल्ह्यात आहेत.

एका गुहेत दहा लाख वटवाघळे राहतात

काही गुहा देखील सापडल्या, ज्यांपैकी प्रत्येकामध्ये दहा लाखांपर्यंत वटवाघळे होती . तथापि, आत असलेल्या वटवाघळांच्या मोठ्या वसाहतींमुळे, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकल्या असत्या, संशोधक पथकाला या गुहांमध्ये प्रवेश करता आला नाही.

हे देखील वाचा... संपूर्ण जगात तेल संकट असताना भारताने बांगलादेशला पाठवले 5,000 टन डिझेल; बांगलादेशची पुढच्या 6 महिन्यांची चिंता मिटली

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Flying Snake and Pit viper in Cavesmysterious region discovered in Cambodiascience newsकंबोडियारहस्यमयी गुहा

इतर बातम्या

अमेरिका इराणशी युद्धात व्यस्त असताना खरा ठरतोय तैवानचा संशय...

विश्व