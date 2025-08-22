कोळंबी खाऊ नका! प्रशासनाकडून एकाएकी फतवा जारी; यामागचं नेमकं कारण काय?

Prawns Shrimp recalls : कोळंबी... 'मासे खायला आवडतात मात्र काटे असणार मासे खाता येत नाहीत', 'मासे खायला आवडतात मात्र बनवता येत नाहीत' अशा आणि सरसकट मत्स्याहारावर ताव मारणाऱ्या अनेकांच्याच आवडीचा विषय म्हणजे कोळंबी. टायगर प्रॉन्सपासून ते अगदी काळपट अशा खाडीच्या कोळंबीपर्यंत बहुविध प्रकारच्या कोळंब्यांवर ताव मारणारे असंख्य खवय्ये तुमच्या ओळखीत असतील. फक्त भारतातच नव्हे, तर जगभरात विविध देशांमध्ये कोळंबी अगदी चवीनं आणि विविध पद्धतींनी खाल्ली जाते. मात्र आता हीच कोळंबी खाऊ नका, अशा स्पष्ट सूचनाच किंबहुना असा फतवात प्रशासनाकडून जारी करण्यात आल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावत आहेत.
अमेरिकेत Food and Drug Administration (FDA) कडून नुकताच कोळंबीचा एक मोठा आयात केलेला साठा विक्रीसाठी प्रतिबंधित करण्यात आला असून, प्राथमिक माहितीनुसार ही कोळंबी किंवा frozen shrimp एका इंडोनेशियन कंपनीकडून मागवण्यात आली असून, त्यात Cesium-137 चा किरणोत्सर्ग झाल्यानं तातडीनं नागरिकांनासुद्धा कोळंबी न खाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
'द गार्डियन'च्या वृत्तानुसार सदर प्रशासकीय यंत्रणेनं वॉलमार्टमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या कोळंबीचा साठा विक्रीसाठी उपलब्ध न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. Bahari Makmur Sejati कंपनीकडून अमेरिकेत पाठवण्यात आलेल्या या कोळंबीला घातक किरणोत्सर्ग झाल्याची भीती असल्याची शंका होताच यंत्रणांना खडबडून जाग आली.
'ग्राहकांनी, कुणीही AL, AR, FL, GA, KY, LA, MO, MS, OH, OK, PA, TX, आणि WV मध्ये असणाऱ्या वॉलमार्टमध्ये विक्रीसाठी असणारी कोळंबी खाऊ नये, खरेदी करु नये', अशा स्पष्ट सूचना एफडीएनं त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या आहेत. Cesium-137 च्या किरणोत्सर्गामुळं कर्करोगाचा मोठा (Cancer) धोका असल्या कारणानं यंत्रणांनी नागरिकांचं हित लक्षात घेता तातडीनं हा निर्णय घेतला आहे. Cesium-137 हा एक किरणोत्सारी घटक (radioactive isotope) असून तो अणुभट्ट्या, अणुचाचण्या केंद्र किंवा वैद्यकीय उपकरणांमधून तयार होतो
जुलै महिन्यात Chetak LLC Group नं फ्रोजन स्वरुपातील मोड आलेल्या कडधान्यांचा साठा Salmonella संसर्गामुळं परत मागवल्याची बाब एफडीएनं यावेळी प्रकाशात आणली. थोडक्यात अमेरिकेमध्ये नागरिकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या अन्नपदार्थांमध्ये आढळलेल्या या घटकाची अर्थात कोळंबीतील किरणोत्सर्गाची सध्या जगभरात चर्चा सुरू असून तेथील नागरिकांना तूर्तास कोळंबीला मुकावं लागणार हेच खरं.
अमेरिकेत कोळंबीवर बंदी का घालण्यात आली आहे?
अमेरिकेच्या Food and Drug Administration (FDA) ने इंडोनेशियातील PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) कंपनीकडून आयात केलेल्या फ्रोजन कोळंबीच्या साठ्यात Cesium-137 या किरणोत्सारी पदार्थाची (radioactive isotope) शक्यता आढळल्याने खबरदारी म्हणून ही बंदी घालण्यात आली आहे.
कोणत्या कोळंबीवर बंदी आहे?
वॉलमार्टच्या ‘Great Value’ ब्रँडअंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या फ्रोजन कच्च्या कोळंबीवर (raw frozen shrimp) ही बंदी आहे.
Cesium-137 म्हणजे काय आणि त्याचा धोका काय आहे?
Cesium-137 हा एक किरणोत्सारी पदार्थ (radioactive isotope) आहे, जो अणुभट्ट्या, अणुचाचण्या किंवा वैद्यकीय उपकरणांमधून तयार होतो. याचा दीर्घकाळ संपर्क झाल्यास डीएनए नुकसान होऊन कर्करोगाचा धोका वाढतो.