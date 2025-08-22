English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोळंबी खाऊ नका! प्रशासनाकडून एकाएकी फतवा जारी; यामागचं नेमकं कारण काय?

Prawns Shrimp recalls : कोळंबी खाऊ नका; खाद्य सुरक्षा विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना, नेमकं कारण काय?   

सायली पाटील | Updated: Aug 22, 2025, 12:35 PM IST
कोळंबी खाऊ नका! प्रशासनाकडून एकाएकी फतवा जारी; यामागचं नेमकं कारण काय?
food FDA recalls frozen shrimp prawns citing radioactive contamination know details

Prawns Shrimp recalls : कोळंबी... 'मासे खायला आवडतात मात्र काटे असणार मासे खाता येत नाहीत', 'मासे खायला आवडतात मात्र बनवता येत नाहीत' अशा आणि सरसकट मत्स्याहारावर ताव मारणाऱ्या अनेकांच्याच आवडीचा विषय म्हणजे कोळंबी. टायगर प्रॉन्सपासून ते अगदी काळपट अशा खाडीच्या कोळंबीपर्यंत बहुविध प्रकारच्या कोळंब्यांवर ताव मारणारे असंख्य खवय्ये तुमच्या ओळखीत असतील. फक्त भारतातच नव्हे, तर जगभरात विविध देशांमध्ये कोळंबी अगदी चवीनं आणि विविध पद्धतींनी खाल्ली जाते. मात्र आता हीच कोळंबी खाऊ नका, अशा स्पष्ट सूचनाच किंबहुना असा फतवात प्रशासनाकडून जारी करण्यात आल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावत आहेत. 

कोळंबी खाऊ नका, या आदेशामागचं नेमकं कारण काय? 

अमेरिकेत Food and Drug Administration (FDA) कडून नुकताच कोळंबीचा एक मोठा आयात केलेला साठा विक्रीसाठी प्रतिबंधित करण्यात आला असून, प्राथमिक माहितीनुसार ही कोळंबी किंवा frozen shrimp एका इंडोनेशियन कंपनीकडून मागवण्यात आली असून, त्यात Cesium-137 चा किरणोत्सर्ग झाल्यानं तातडीनं नागरिकांनासुद्धा कोळंबी न खाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

'द गार्डियन'च्या वृत्तानुसार सदर प्रशासकीय यंत्रणेनं वॉलमार्टमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या कोळंबीचा साठा विक्रीसाठी उपलब्ध न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. Bahari Makmur Sejati कंपनीकडून अमेरिकेत पाठवण्यात आलेल्या या कोळंबीला घातक किरणोत्सर्ग झाल्याची भीती असल्याची शंका होताच यंत्रणांना खडबडून जाग आली. 

'ग्राहकांनी, कुणीही AL, AR, FL, GA, KY, LA, MO, MS, OH, OK, PA, TX, आणि WV मध्ये असणाऱ्या वॉलमार्टमध्ये विक्रीसाठी असणारी कोळंबी खाऊ नये, खरेदी करु नये', अशा स्पष्ट सूचना एफडीएनं त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या आहेत. Cesium-137 च्या किरणोत्सर्गामुळं कर्करोगाचा मोठा (Cancer) धोका असल्या कारणानं यंत्रणांनी नागरिकांचं हित लक्षात घेता तातडीनं हा निर्णय घेतला आहे. Cesium-137 हा एक किरणोत्सारी घटक (radioactive isotope) असून तो अणुभट्ट्या, अणुचाचण्या केंद्र किंवा वैद्यकीय उपकरणांमधून तयार होतो

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CNN (@cnn)

जुलै महिन्यात Chetak LLC Group नं फ्रोजन स्वरुपातील मोड आलेल्या कडधान्यांचा साठा Salmonella संसर्गामुळं परत मागवल्याची बाब एफडीएनं यावेळी प्रकाशात आणली. थोडक्यात अमेरिकेमध्ये नागरिकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या अन्नपदार्थांमध्ये आढळलेल्या या घटकाची अर्थात कोळंबीतील किरणोत्सर्गाची सध्या जगभरात चर्चा सुरू असून तेथील नागरिकांना तूर्तास कोळंबीला मुकावं लागणार हेच खरं. 

FAQ

अमेरिकेत कोळंबीवर बंदी का घालण्यात आली आहे?
अमेरिकेच्या Food and Drug Administration (FDA) ने इंडोनेशियातील PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) कंपनीकडून आयात केलेल्या फ्रोजन कोळंबीच्या साठ्यात Cesium-137 या किरणोत्सारी पदार्थाची (radioactive isotope) शक्यता आढळल्याने खबरदारी म्हणून ही बंदी घालण्यात आली आहे.

कोणत्या कोळंबीवर बंदी आहे?
वॉलमार्टच्या ‘Great Value’ ब्रँडअंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या फ्रोजन कच्च्या कोळंबीवर (raw frozen shrimp) ही बंदी आहे.

Cesium-137 म्हणजे काय आणि त्याचा धोका काय आहे?
Cesium-137 हा एक किरणोत्सारी पदार्थ (radioactive isotope) आहे, जो अणुभट्ट्या, अणुचाचण्या किंवा वैद्यकीय उपकरणांमधून तयार होतो. याचा दीर्घकाळ संपर्क झाल्यास डीएनए नुकसान होऊन कर्करोगाचा धोका वाढतो. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
world newsnewsPrawnsFDA recallfrozen shrimp

इतर बातम्या

Kokilaben Ambani: मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी…आई कोकिलाबेन...

मुंबई बातम्या