Epstein Files मध्ये पहिल्यांदाच एका भारतीय महिलेचे नाव; धक्कादायक खुलाशांमुळे जगात खळबळ

Epstein Files: एपस्टीन फाइल्समधील खुलाशांमुळे अमेरिकेपासून ते भारतापर्यंत खळबळ माजली आहे. अमेरिकन व्यापारी आणि गुन्हेगार जे जेफ्री एपस्टीनच्या फाइल्समध्ये पहिल्यांदाच एका भारतीय महिलेचे नाव पीडित म्हणून नोंदवण्यात आले आहे. जेफ्री एपस्टीनने एका भारतीय मुलीला लक्ष्य केले होते असे यावरुन स्पष्ट होत आहे. ही माहिती अमेरिकेच्या न्याय विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या फाइल्समधून समोर आली आहे. या फाइल्समध्ये अमेरिकन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांमधील ईमेल संभाषणाचा समावेश आहे. पीडित भारतीय महिलेला शोधून तिला न्याय आणि भरपाई देण्याची चर्चा सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एका मेलमध्ये हा भारतीय महिलेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 13 जानेवारी 2020 चा हा मेल आहे. पीडितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एडवर्ड्स पॉटिंगर एलएलसी या कायदा फर्मच्या वकील ब्रिटनी हेंडरसन यांनी अमेरिकन अधिकाऱ्यांना ईमेल पाठवला आहे. काही पीडित महिला उपचार घेत आहेत. तिने फ्लोरिडा आणि न्यू यॉर्कमधील काही पीडितांची नावे देखील अमेरिकन अधिकाऱ्यांना दिली आहेत. याच ईमेलमध्ये, सध्या भारतात असलेल्या एका मानसिक आघातग्रस्त भारतीय लहिलेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अमेरिकन प्रशासन तिला काही मदत करू शकेल का? ती सहा मोफत थेरपी सत्रे घेऊ शकते का असे देखील विचारते. तिला जाणून घ्यायचे आहे की या सेवा तिच्यासाठी भारतात उपलब्ध आहेत का
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेले एपस्टाईन फाइल्सच्या ब्रिटनी हेंडरसनच्या या ईमेलला उत्तर म्हणून, अमेरिकन अधिकारी जेफ्री एपस्टाईनच्या बळी पडलेल्या मुलींना भरपाई देण्याबद्दल आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी थेरपिस्टची व्यवस्था करण्याबद्दल बोलत आहेत. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की पीडित मुलींना भरपाई दिली जाईल. अमेरिकेत , ही सुविधा न्यू यॉर्कमधील बळी सेवा कार्यालयामार्फत दिली जाते. शिवाय, एक आपत्कालीन बळी सहाय्य निधी आहे, जो बळींना आरोग्य सहाय्य प्रदान करतो. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, अमेरिकन अधिकारी भारतीय पीडित मुलीबद्दल माहिती गोळा करत आहेत.
एपस्टाईनच्या जाळ्यात सापडलेल्या या मुलीची ओळख अद्याप अज्ञात असली तरी, तिच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी तिचे नाव ईमेलमधून गुप्त ठेवण्यात आले आहे. गुन्ह्यांच्या बळींच्या बाबतीत, त्यांची ओळख जपण्यासाठी नेहमीच असेच घडते. तथापि, तिच्या माजी प्रेयसीबद्दल विविध अटकळ बांधली जात आहेत.
एपस्टाईन फाइल्स ही अमेरिकन फायनान्सर, हाय-प्रोफाइल गुन्हेगार आणि बाल लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईन यांच्याशी संबंधित लाखो कागदपत्रे, ईमेल, फ्लाइट लॉग, छायाचित्रे आणि व्हिडिओंचा संग्रह आहे. या फायली त्याच्या लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी आणि शक्तिशाली व्यक्तींशी असलेल्या संबंधांच्या चौकशीशी संबंधित आहेत. २०२५ मध्ये, अमेरिकन काँग्रेसने एपस्टाईन फाइल्स पारदर्शकता कायदा मंजूर केला, ज्यावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली होती. या कायद्याअंतर्गत, अमेरिकन न्याय विभागाने डिसेंबर २०२५ मध्ये काही फायली प्रसिद्ध केल्या, परंतु त्या लपवण्यात आल्या.
जानेवारी 2026 मध्ये या फाईल सावर्वजनिक करण्यात आल्या. 30 लाख पानांची ही फाईल आहे. 2000 व्हिडिओ आणि 1,80,000 फोटो होचे. अमेरिकेचा न्याय विभाग अत्यंत सावधगिरीने या फायली प्रकाशित करत आहे.