/इम्रान खान तुरुंगात असताना EX पत्नीने केले दुसरे लग्न; अब्जावधी उद्योगपतीसोबत बांधली लग्नगाठ

पाकिस्तानचे माजी कर्णधार आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची पूर्वाश्रमीची पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ हिने पुन्हा एकदा लग्नगाठ बांधली आहे. जेमिमा हिचे पती आयरिश-ऑस्ट्रेलियन फायनान्सर कॅमेरॉन ओरायली यांच्यासोबत दुसरं लग्न केलं आहे. दोघेही सुमारे वर्षभरापासून रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यानंतर त्यांनी आत्ता लग्नगाठ बांधली आहे.
62 वर्षीय कॅमेरॉन ओ'रायली हे दिवंगत मीडिया उद्योगपती आणि माजी आंतरराष्ट्रीय रग्बीपटू सर अँथनी ओ'रायली यांचे पुत्र आहेत. तर, जेमिमा ही दिवंगत राजकुमारी डायना यांची जवळची मैत्रीण मानली जाते. कॅमेरॉन हे एक श्रीमंत व्यावसायिक असून सॉफ्टवेअर क्षेत्रात त्याची मोठी गुंतवणूक आहे. 2003 मध्ये, त्याने 'बेयार्ड कॅपिटल' या प्रायव्हेट इक्विटी फंडाची स्थापना केली आणि स्विस मीटरिंग कंपनी 'लँडिस+गिर' विकत घेतली. 2011 मध्ये ही कंपनी तोशिबाला 2.3 अब्ज डॉलर्समध्ये विकेपर्यंत ते तिचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.
'द मेल ऑन संडे'ने दिलेल्या माहितीनुसार, वर्षभराच्या रिलेशिनशिपनंतर जेमिमा आणि कॅमेरॉन यांचा साखरपुडा झाला होता. अनेक माहितीपट आणि चित्रपटांवर कार्यकारी निर्माते म्हणून काम करत असताना जेमिमा आणि कॅमेरॉन यांची भेट झाली. जेमिमाचा भाऊ, बेन गोल्डस्मिथ याने या जोडप्याच्या लग्नाला दुजोरा दिला. तसंच, जेमिमानेही सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं होतं की किती आनंदाचा दिवस आहे.
जेमिमा गोल्डस्मिथचे यापूर्वी 1995 मध्ये क्रिकेटपटू इम्रान खानसोबत लग्न झाले होते. नऊ वर्षांचा हा संसार 2004मध्ये घटस्फोटाने संपुष्टात आला होता. त्यानंतर जेमिमाचे नाव अभिनेता ह्यू ग्रँट, कॉमेडियन रसेल ब्रँड आणि 'द क्राउन'चे पटकथा लेखक पीटर मॉर्गन यांच्यासोबतही जोडले गेले होते. जेमिमा आणि इम्रान खान यांना दोन मुलं आहेत. कासिम आणि सुलेमान अशी त्यांची नावे असून ते इम्रान खानच्या तुरुंगातून सुटकेसाठी मोहीम चालवत आहेत. इम्रान हे पाकिस्तानचे माजी क्रिकेट कर्णधार आणि माजी पंतप्रधान आहेत.
इम्रान खान यांना २०२३ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्यात आले होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, त्यांना अतिरिक्त प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली. ते अजूनही तुरुंगातच आहेत. गेल्या महिन्यात वकिलांनी सांगितले की, तुरुंगातील "क्रूर" परिस्थितीमुळे खान यांची प्रकृती खालावली होती. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि त्यांना एका खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. तथापि, लवकरच त्यांची सरकारी रुग्णालयातून सुटका करण्यात आली. वृत्तानुसार, रक्ताच्या गुठळीमुळे त्यांच्या उजव्या डोळ्याची 85% दृष्टी गेली होती.