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इम्रान खान तुरुंगात असताना EX पत्नीने केले दुसरे लग्न; अब्जावधी उद्योगपतीसोबत बांधली लग्नगाठ

पाकिस्तानचे माजी कर्णधार आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पत्नीने पुन्हा एकदा लग्न केले आहे. कोण आहेत तिचे पती जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 14, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:21 PM IST
इम्रान खान तुरुंगात असताना EX पत्नीने केले दुसरे लग्न; अब्जावधी उद्योगपतीसोबत बांधली लग्नगाठ
Image Credit: Imran Khan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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