रशियामध्ये चार भारतीय विद्यार्थ्यांवर हल्ला, कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये घुसून… धक्कादायक प्रकरण समोर

शनिवारी रशियन रिपब्लिक ऑफ बाशकोर्तोस्तानमधील एका विद्यापीठाच्या वसतिगृहात चाकूहल्ल्यात चार भारतीय विद्यार्थ्यांसह किमान सहा जण जखमी झाले. ही घटना उफा येथील स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या वसतिगृहात घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, एका किशोरवयीन मुलाने चाकू घेऊन वसतिगृहात प्रवेश केला आणि तिथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला. रशियन गृह मंत्रालयाने वृत्त दिले आहे की हल्लेखोराला अटक करण्याचा प्रयत्न करताना त्याने दोन पोलिस अधिकाऱ्यांवर चाकूहल्ला केला. शिवाय, आरोपीने स्वतःलाही गंभीर जखमी केले. भारतीय दूतावासाने ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगून जखमींमध्ये चार भारतीय विद्यार्थी असल्याची पुष्टी केली. दूतावासाने सांगितले की ते स्थानिक प्रशासनाशी संपर्कात आहेत आणि जखमी विद्यार्थ्यांना आवश्यक मदत देण्यासाठी कझानमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाचे अधिकारी उफा येथे रवाना झाले आहेत.
गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मेजर जनरल इरिना वोल्क यांच्या मते, आरोपीने अटकेला विरोध केला आणि हिंसक झाला. १५ वर्षीय हल्लेखोराला गंभीर अवस्थेत स्थानिक बाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
#BREAKING#Russia के बश्कोर्तोस्तान के उफा शहर की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में चाकू से हमला हुआ, जिसमें 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल हो गए. भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी छात्रों का इलाज चल रहा है और अधिकारियों को मदद के लिए उफा भेजा गया है.
भारत… pic.twitter.com/GUCiDK6QgL
— Madhurendra kumar मधुरेन्द्र कुमार (@Madhurendra13) February 8, 2026
रशियन संघीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, हल्ल्यात जखमी झालेल्या चार जणांवर उपचार सुरू आहेत, त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे आणि तिघांची प्रकृती मध्यम आहे. उफा प्रशासनाने या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान, टेलिग्राम चॅनेल "बाझा" ने दावा केला आहे की आरोपी बंदी घातलेल्या नव-नाझी संघटनेशी संबंधित होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या हवाल्याने मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे वृत्त आहे की घटनास्थळी रक्ताचे सांडपाणी पडले होते आणि जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे रुग्णालयात नेण्यात आले.