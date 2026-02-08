English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रशियामध्ये चार भारतीय विद्यार्थ्यांवर हल्ला, कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये घुसून… धक्कादायक प्रकरण समोर

Russia Attack : रशियन रिपब्लिक ऑफ बाशकोर्तोस्तानची राजधानी उफा येथील स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या वसतिगृहात चाकूहल्ल्याच्या गंभीर घटनेची घटना घडली आहे. या हल्ल्यात चार भारतीय विद्यार्थ्यांसह किमान सहा जण जखमी झाले आहेत. हल्लेखोर, एक 15 वर्षांचा मुलगा, चाकू घेऊन वसतिगृहात घुसला आणि विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 8, 2026, 11:38 AM IST
शनिवारी रशियन रिपब्लिक ऑफ बाशकोर्तोस्तानमधील एका विद्यापीठाच्या वसतिगृहात चाकूहल्ल्यात चार भारतीय विद्यार्थ्यांसह किमान सहा जण जखमी झाले. ही घटना उफा येथील स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या वसतिगृहात घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, एका किशोरवयीन मुलाने चाकू घेऊन वसतिगृहात प्रवेश केला आणि तिथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला. रशियन गृह मंत्रालयाने वृत्त दिले आहे की हल्लेखोराला अटक करण्याचा प्रयत्न करताना त्याने दोन पोलिस अधिकाऱ्यांवर चाकूहल्ला केला. शिवाय, आरोपीने स्वतःलाही गंभीर जखमी केले. भारतीय दूतावासाने ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगून जखमींमध्ये चार भारतीय विद्यार्थी असल्याची पुष्टी केली. दूतावासाने सांगितले की ते स्थानिक प्रशासनाशी संपर्कात आहेत आणि जखमी विद्यार्थ्यांना आवश्यक मदत देण्यासाठी कझानमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाचे अधिकारी उफा येथे रवाना झाले आहेत.

आरोपीने स्वतःलाही केले जखमी

गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मेजर जनरल इरिना वोल्क यांच्या मते, आरोपीने अटकेला विरोध केला आणि हिंसक झाला. १५ वर्षीय हल्लेखोराला गंभीर अवस्थेत स्थानिक बाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

बंदी घातलेल्या नव-नाझी संघटनेचा आरोपी सदस्य

रशियन संघीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, हल्ल्यात जखमी झालेल्या चार जणांवर उपचार सुरू आहेत, त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे आणि तिघांची प्रकृती मध्यम आहे. उफा प्रशासनाने या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान, टेलिग्राम चॅनेल "बाझा" ने दावा केला आहे की आरोपी बंदी घातलेल्या नव-नाझी संघटनेशी संबंधित होता. प्रत्यक्षदर्शींच्या हवाल्याने मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे वृत्त आहे की घटनास्थळी रक्ताचे सांडपाणी पडले होते आणि जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे रुग्णालयात नेण्यात आले.

