/म्युझिक फेस्टीव्हलमध्ये सिरींज टोचून बलात्कार... 240+ आरोपींना अटक; CCTV च्या मदतीने शोध सुरु

फ्रान्समध्ये एक हादरवून टाकणारा प्रकार समोर आला आहे. या देशातील देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक उत्सवांपैकी एक असलेल्या 'फेट दे ला म्युझिक फेस्टीव्हल'मध्ये (Fête de la Musique) हिंसाचार, कथित लैंगिक अत्याचार आणि सार्वजनिक हिंसाचाराचे प्रकार घडले आहेत. फ्रान्समधील या जगप्रसिद्ध स्ट्रीट म्युझिक फेस्टीव्हलमध्ये सहभागी होऊन महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या आणि गुन्हे करणाऱ्या 240 हून अधिक जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे.
दरवर्षी जगभरातील लाखो सहभागींना आकर्षित करणाऱ्या 'फेट दे ला म्युझिक फेस्टीव्हल'दरम्यान संपूर्ण फ्रान्समध्ये कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. या फेस्टीव्हलदरम्यान चाकू हल्ल्यापासून ते लुटमारीपर्यंतचे प्रकार समोर आले आहेत. एवढेच नाही तर या सोहळ्यासाठी आलेल्या माहिलांवर कथित बलात्कार आणि सिरींज अटॅकच्याही घटना घडल्यात. या संदर्भातील माहिती मिळताच फ्रान्स पोलिसांनी कठोर कारवाई केल्याची माहिती 'डेली मेल'ने दिली आहे. समोर आलेल्या वृत्तानुसार, सोमवारी पहाटे तुलूझ परिसरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये एका 40 वर्षीय पुरुषावर आणि एका महिलेवर चाकू हल्ला करण्यात आला. पुरुष पीडितावर तुलूझमध्ये मध्यरात्रीच्या सुमारास हल्ला झाला. त्यानंतर तेथून जवळच असलेल्या कोलोमियर्समध्ये महिलेवर चाकू हल्ला झाला. दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्यांना ओळखण्याच्या प्रयत्नात तपास अधिकाऱ्यांनी महोत्सवाच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे.
"लोकांवर चाकूने हल्ला करणाऱ्यांना शोधण्यासाठी 'फेट दे ला म्युझिक'मधील कॅमेरा फुटेजचा अभ्यास केला जात आहे," असे एका तपास अधिकाऱ्यांच्या सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितलं आहे. पोलिसांनी देशभरात 243 जणांना अटक केली आहे. ज्यात एकट्या पॅरिसमधील 148 जणांचा समावेश असल्याचं 'डेली मेल'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. पॅरिसमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालण्याच्या अनेक घटना घडल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. गर्दीच्या ठिकाणी हाणामारी, वाहनांची तोडफोड आणि चोरीच्या घटनांमध्ये या मोहोत्सवादरम्यान वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. रात्री 11 वाजतानंतर नोट्रे डेम कॅथेड्रलजवळील शॅटलेट जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात हौदोस घालण्यात आल्याची पहिली घटना नोंदवण्यात आली. तरुणांच्या एका गटामध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीने दिली.
या उत्सवाशी संबंधित दोन कथित बलात्काराच्या घटना घडल्याचं वृत्त असून लैंगिक अत्याचाराच्या अनेक तक्रारी पोलिसांकडे नोंदवण्यात आल्या आहेत. पोलीस सध्या या प्रकरणांचा तपास करत आहेत. एका घटनेत, पॅरिसच्या नाईंथ अराँडिसमेंटमधील एका तरुणीने, मला सिरींज टोचण्यात आली आणि त्यानंतर त्याच संध्याकाळी माझ्यावर बलात्कार करण्यात आला, अशी तक्रार केली आहे.
पॅरिसच्या ईशान्येकडील गॅग्नी उपनगरामध्ये, एका 12 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या संशयावरून एका 48 वर्षीय व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. अन्य एका घटनेत, नोजेंट-सुर-मार्ने येथील एका 15 वर्षीय मुलीने संगीत कार्यक्रमाला हजेरी लावल्यानंतर तिच्यावर बलात्कार झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली. याचबरोबर अज्ञात पदार्थ असलेल्या सिरींजने महिलांवर हल्ला झाल्याच्या 10 हून अधिक तक्रारींची अधिकाऱ्यांनी नोंद केली आहे. या प्रकरणांमध्ये वापरलेल्या पदार्थांचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी तपास सुरू आहे. पॅरिसमध्ये एका व्यक्ती कमरेच्या पट्ट्याला सुई बांधलेल्या अवस्थेत दिसल्यानंतर पोलिसांनी काही काळासाठी त्याला ताब्यात घेतले होते, मात्र नंतर तो फरार झाला.
एकट्या पॅरिसमध्येच 20 लाखांहून अधिक लोकांनी कार्यक्रमांना हजेरी लावली, तर इतर शहरांमध्ये हजारो पोलीस अधिकारी तैनात करण्यात आले होते. सेंट-जर्मेन-दे-प्रे जिल्ह्यात झालेल्या गोंधळानंतर सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला. या कार्यक्रमाच्या आधी, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी जनतेला उत्सवात सहभागी होताना सतर्क राहण्याचे आणि सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आवाहन केले होते. या कार्यक्रमाच्या आधीच्या पर्वांमध्येही अशाच प्रकारच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनी महोत्सवातील महत्त्वाच्या ठिकाणी महिला आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सुरक्षित जागा देखील तयार केल्या होत्या.
दरवर्षी हा म्युझिक फेस्टीव्हल विनामूल्य आयोजित केला जातो. मागील चार दशकांहून अधिक काळापासून आयोजित होणारा हा फेस्टीव्हल रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी होतो. ओपन स्टेज परफॉर्मन्ससाठी हा म्युझिक फेस्टीव्हल ओळखला जातो. तथापि, अलिकडच्या काही वर्षांत गर्दीचे व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा आणि लैंगिक हिंसाचाराबद्दलच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे.