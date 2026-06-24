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म्युझिक फेस्टीव्हलमध्ये सिरींज टोचून बलात्कार... 240+ आरोपींना अटक; CCTV च्या मदतीने शोध सुरु

जगातील सर्वाधिक नावाजलेल्या म्युझिक फेस्टीव्हलपैकी एक असलेल्या या कार्यक्रमामध्ये रिकामा जागांवरच ओपन स्टेज फरफॉर्मन्स दिले जातात. मात्र या सोहळ्यासंदर्भातील धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 24, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:27 AM IST
म्युझिक फेस्टीव्हलमध्ये सिरींज टोचून बलात्कार... 240+ आरोपींना अटक; CCTV च्या मदतीने शोध सुरु

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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म्युझिक फेस्टीव्हलमध्ये सिरींज टोचून बलात्कार... 240+ आरोपींना अटक
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