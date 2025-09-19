English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गेल्या 18 वर्षांपासून पत्नी समजून पुरुषासोबतच संसार करतायेत हे राष्ट्रपती? दाव्याने खळबळ

Relationship News : माझी पत्नी पुरूष नव्हे, स्त्रीच! का सुरुये या प्रकरणाची इतकी चर्चा? न्यायालयापर्यंत पोहोचलं एका बहुचर्चित जोडप्याचं नातं. कारण काय? Q  

सायली पाटील | Updated: Sep 19, 2025, 04:22 PM IST
गेल्या 18 वर्षांपासून पत्नी समजून पुरुषासोबतच संसार करतायेत हे राष्ट्रपती? दाव्याने खळबळ
France President Emmanuel Macron To Offer Scientific Evidence will Prove His Wife Is A Woman know details

Relationship News : पती आणि पत्नीच्या नात्यामध्ये येणाऱ्या मतभेदांमुळं अनेकदा तत्सम प्रकरणं न्यायालयापर्यंत पोहोचतात हे अनेकदा पाहण्यास मिळालं आहे. पण, सध्या एक असं प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचलं आहे, जिथं खुद्द राष्ट्रपतींचच लग्न आणि त्यांच्या पत्नीसंदर्भात केले जाणारे दावे चर्चेचा विषय ठरत आहेत. 

राष्ट्राध्यक्षांची पत्नी ही जन्मत: पुरुष आहे आणि मी त्यासाठी माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीवरही पैज लावायला तयार आहे, असं सातत्यानं वक्तव्यांतून निदर्शनास आणणाऱ्या एका महिलेनं संपूर्ण जगाच्या नजरा वळवल्या आहेत. फ्रान्सचे बहुचर्चित राष्ट्राध्यक्ष (Emmanuel Macron) एमॅन्युअल मॅक्रोन आणि त्यांची पत्नी ब्रिगिटी (Brigitte) यांच्या नात्यानं सध्या सर्वांच्या नजरा वळवल्या असून, त्यांच्या नात्यासंदर्भात आणि प्रामुख्यानं ब्रिगिटी यांच्याविषयी खळबळनक दावा करणाऱ्या महिलेचं नाव आहे कँडेस ओव्न्स (Candace Owens). ओव्न्स या एक इन्फ्लुएन्सर आहेत. 

राष्ट्राध्यक्ष देणार सदृश्य आणि शास्त्रीय पुरावा? 

सदर वादग्रस्त प्रकरणामध्ये आता मॅक्रॉन आणि त्यांच्या पत्नीनंही उडी घेतली असून, ते फ्रान्सच्या 'फर्स्ट लेडी' या 'ट्रान्सवुमन' नसून एक महिला आहेत हे सिद्ध करणार आहेत. अमेरिकेतील अतीव उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय विश्षेषकांना कायद्याच्या कचाट्यात आणत त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 

का चर्चेत आलं हे प्रकरण? 

Ms Owens या सातत्यानं मॅक्रॉन यांच्या पत्नीविरोधात वक्तव्य करत त्या जन्मत: पुरुष असल्याचा दावा केला होता. इतक्यावरच न थांबता त्यांचं नाव Jean-Michel Trogneux असं असून, पौगंडावस्थेतील मॅक्रॉन यांच्या व्यक्तीमत्त्वात हवेतसे बदल घडवून आणले आणि त्यानंतर त्या पूर्णपणे महिलेप्रमाणं समाजात वावरु लागल्या असा दावा केला. 

मॅक्रॉन यांच्या वकिलानं केलेल्या दाव्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना हे दावे अतिशय खेदजनक वाटले असून, फ्रान्सच्या नेतृत्त्वाचं लक्ष विचलित करणारे आहेत. ज्यामुळं वकिलांनी हे जोडपं दावे फेटाळण्यासाठी सज्ज असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. जागतिक स्तरावर हे जोडपं महत्त्वाचं असलं तरीही, शेवटी तेही मनुष्यच असल्यानं त्यांच्यासाठी ही बाब अपमानास्पद आणि दु:खद आहे. जिथं त्यांनी साऱ्या जगाची फसवणूक केली असल्याचं भासवलं जात आहे, असं मॅक्रॉन यांची बाजू त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केली. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BBC News (@bbcnews)

दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणामध्ये ओव्न्स यांच्या वकिलांनी सदर बाबतीत आपलं मत ठेवण्याचा अधिकार मागितला आहे. त्यामुळं या प्रकरणाला पुढं नेमकं काय वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

हे प्रकरण कोणत्या राष्ट्रपती आणि त्यांच्या पत्नीबाबत आहे?
हे प्रकरण फ्रान्सचे राष्ट्रपती एमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) आणि त्यांची पत्नी ब्रिगिटी मॅक्रॉन (Brigitte Macron) यांच्याशी संबंधित आहे. ब्रिगिटी मॅक्रॉन यांच्याबाबतचे खोटे दावे यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.

कँडेस ओवन्स कोण आहेत आणि त्यांनी काय दावा केला आहे?
कँडेस ओवन्स (Candace Owens) ही एक अमेरिकन कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय विश्लेषक आणि इन्फ्लुएन्सर आहेत, ज्यांचे लाखो अनुयायी आहेत. त्यांनी ब्रिगिटी मॅक्रॉन जन्मतः पुरुष असल्याचा दावा केला आहे, ज्यांचे मूळ नाव जीन-मिशेल ट्रोग्नो (Jean-Michel Trogneux) असल्याचे म्हटले. त्यांनी हे दावे मार्च 2024 पासून त्यांच्या पॉडकास्ट "Becoming Brigitte" मध्ये सतत पसरवले, ज्यामुळे त्यांना प्रसिद्धी आणि कमाई झाली.

ओवन्स यांच्या दाव्यामुळे काय झाले?
ओवन्स यांच्या दाव्यांमुळे फ्रान्समध्ये 2021 पासूनच कन्स्पिरसी थिअरी सुरू झाल्या, ज्या कोविड महामारी आणि राजकीय अविश्वासामुळे पसरल्या. हे दावे सोशल मीडियावर ट्रेंड झाले आणि आता ते न्यायालयीन वादात बदलले आहेत. मॅक्रॉन जोडप्याला हे दावे अपमानास्पद आणि खेदजनक वाटतात, जे राष्ट्रपतींच्या नेतृत्वावर परिणाम करतात.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
France PresidentFrance President Emmanuel MacronBrigitte MacronCandace OwensBrigitte Macron News

