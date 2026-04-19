मेलोनींचे खांदे पकडले, जवळ खेचलं अन्..., फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांचा Video जगभर चर्चेत; स्वत: मेलोनीही थक्क

Emmanuel Macron Giorgia Meloni Video: आपल्या विचित्र वागण्यामुळे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कायमच टीकेचे धनी ठरत असतात. सध्या इराण आणि अमेरिकेमध्ये सुरु असलेल्या युद्धासाठीही ट्रम्प यांचे तिसरट विचार कारणीभूत असल्याचं अनेकांचं मत आहे. मात्र ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर घालून ठेवलेल्या गोंधळामुळे काही कायम एकमेकांना विरोध करणारे नेतेही एकत्र आल्याचं दिसत आहे. युरोपीयन महासंघात कायम एकमेकांविरोधात उभे राहणारे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी एकत्र आल्याचं दिसत आहे. मात्र या दोघांच्या भेटीमधील एक अवघडलेला क्षण कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे. मॅक्रॉन आणि मेलोनी एकमेकांनी विचित्र पद्धतीने भेटतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी दोन्ही नेत्यांना ट्रोल केल्याचं दिसत आहे.
फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये एलिसी पॅलेसमध्ये इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना होर्मुजच्या सामुद्रधुनीच्या संरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलावली होती. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी इटलीच्या राष्ट्राध्यक्षा मेलोनी स्वत: उपस्थित होत्या. मात्र मेलोनींच्या आगमनाची चर्चा रंगण्याचं कारण ठरलं त्यांना गेटवर रिसिव्ह करायला आलेले मॅक्रॉन!
मेलोनी यांना पाहताच मॅक्रॉन यांनी त्यांचे खांदे पकडले आणि त्यांना स्वत:कडे खेचून आलिंगन दिलं. तसेच फ्रेंच पद्धतीने गालाला गाल लावून त्यांनी मेलोनी यांचं स्वागत केलं. मात्र मॅक्रॉन यांनी अचानक अशापद्धतीने केलेल्या कृत्यामुळे मेलोनी गोंधळून गेलेल्या पाहायला मिळाल्या. मेलोनी अवघडल्यासारख्या वाटल्या. दोन्ही राष्ट्राध्यांनी मिठी मारण्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ मेलोनी आणि मॅक्रॉन यांचा बळजबरीने घेतलेला किस म्हणून सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.
French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.
— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026
मेलोनी या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जातात. मात्र काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी पोप लियो यांच्यासंदर्भात केलेल्या विधानावरुन मेलोनी यांनी नाराजी व्यक्त केल्याने या दोन्ही नेत्यांमध्ये शाब्दिक देवाण-घेवाण झाली होती. मेलोनी यांनी पोप यांची बाजू घेत ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला. त्यानंतर ट्रम्प यांनाही मेलोनी यांना सुनावलं होतं. यानंतर युरोपीयन महासंघामधील सर्व देशांनी एकजूट दाखवत अमेरिकेविरुद्ध एकत्र उभं राहण्याचा निर्णय घेतला.
पॅरिसमध्ये स्टार्मर आणि मॅक्रॉन यांनी होर्मुजसंदर्भात बैठक बोलावली तेव्हा त्यापासून अमेरिकेला दूर ठेवलं. यानंतर युरोपीमधील मेलोनींच्या इटलीसहीत एकूण 50 देश एकत्र आले. या सर्व देशाच्या प्रतिनिधींनी बैठकीमध्ये सहभाग नोंदवला. याच बैठकीसाठी आलेल्या मेलोनी आणि मॅक्रॉन यांच्या मिठीचा इंटरनेटवर चांगलीच चर्चा आहे.