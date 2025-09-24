Video : 'मी तुमच्यामुळं रस्त्यावर...'; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळं फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांवर का आली ही वेळ?

Donald Trump Convoy Vs Emmanuel Macron : राष्ट्राध्यक्ष आणि तत्सम महत्त्वाच्या पदस्थ व्यक्ती रस्तेमार्गानं प्रवास करत असताना सहसा वाहतूक थांबवली जाते आणि या मंडळींच्या वाहनांचा ताफा सरळमार्गी जाऊ दिला जातो. फक्त भारतातच नव्हे तर, परदेशातसुद्धा ही अशीच पद्धत आहे. मात्र एकाच वेळी दोन महत्त्वाच्या व्यक्ती रस्तेमार्गानं जात असतील आणि त्यापैकी एक व्यक्ती तुमच्या देशाची अतिथी असेल तर? हे असे प्रश्न आर्थिक महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी नगण्य असावेत. नुकत्याच एका घटनेवरून तरी असंच प्रतित होत आहे.
सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन लावत त्यांच्या ताफ्यामुळं आपण रस्त्यावर थांबलो असल्याची माहिती खुद्द फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष देताना दिसत आहेत.
संयुक्त राष्ट्र अर्थात युएन महासभेला संबोधित करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ताफा निघाला होता. ट्रम्प यांच्या वाहनांना वाट देण्यासाठी न्यूयॅार्क पोलिसांनी तातडीनं सर्व ठिकाणी नाकाबंदी केली होती. त्यात फ्रांसचे राष्ट्रपती एमॅन्युअल मॅक्रॅान यांनाही फटका बसला आणि ते रस्त्यातच अडकले. इतकंच नव्हे तर भर रस्त्यात त्यांना आपल्या वाहनातून निघावं लागलं.
मॅक्रॅान अर्थात राष्ट्रपतींनी चक्क न्यूयॉर्क पोलिसांना विनंती केली, मात्र ट्रम्प यांच्या ताफ्याला वाट करून देण्यासाठी सर्व रस्ते बंद केले असून तुम्हाला ट्रम्प गेल्याशिवाय पुढे जाता येणार नसल्याचं पोलिसांनी त्यांना स्पष्ट सांगितलं. अजिबातच त्रागा न करता शेवटी मॅक्रॉन यांनी नाईलाजास्तव ट्रम्प यांना फोन लावला आणि काहीशा विनोदी शैलीत म्हणाले... “तुम्हाला माहितीये, मी रस्त्यावर उभा आहे. तुमचा ताफा जाणार असल्यामुळे इथं सगळंच थांबलंय, मला अडवलंय.”
ट्रम्प यांच्याशी संपर्क साधूनही अपेक्षित मदत झाली नाही आणि मॅक्रॉन यांना सुरक्षा रक्षकासह रस्त्यातच वाट पाहावी लागली.
French President Macron phoned US President Trump after being stopped at a New York street blocked off for his US counterpart's motorcade during the United Nations General Assembly pic.twitter.com/dIk13aIu7I
— Reuters (@Reuters) September 23, 2025
ट्रम्प यांचा ताफा गेल्यानंतर रस्ता सामान्यांसाठी सुरू करण्यात आला आणि ते इतर नागरिकांसह फ्रेंच दुतावासाच्या दिशेनं पायी निघाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार ते जवळपास अर्था तास चालले, यादरम्यान ये-जा करणाऱ्या नागरिकांनी त्यांना ओळखून अभिवादन करत काहींनी त्यांच्यासोबत फोटोही काढले.
दरम्यान संयुक्त राष्ट्र महासंघाच्या महासभेला मॅक्रॉन यांनी हजेरी लावत पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता दिली. 'फ्रान्सनं पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली असून, आपणच शांततेचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे असं ते म्हणाले'. हा हमासचा पराभव गृहित धरला पाहिजे असं वक्तव्य केलं असता मॅक्रॉन यांच्या बोलण्यानंतर उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांच्या भूमिकेचं कौतुक केलं.
