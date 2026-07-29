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फक्त 10 हजार रुपयांना विकला जातोय फुल फर्निश्ड फ्लॅट; तरीही एकही गिऱ्हाईक मिळेना, कारण जाणून शॉक व्हाल

फुल फर्निश्ड फ्लॅटची किंमत फक्त 10 हजार रुपये आहे. इतका स्वस्त फ्लॅट असताना इथे खरेदीसाठी गिऱ्हाईक मिळेना. जाणून घेऊया कुठे मिळतोय इतका स्वस्त फ्लॅट. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 29, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:43 PM IST
फक्त 10 हजार रुपयांना विकला जातोय फुल फर्निश्ड फ्लॅट; तरीही एकही गिऱ्हाईक मिळेना, कारण जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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