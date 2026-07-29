/फक्त 10 हजार रुपयांना विकला जातोय फुल फर्निश्ड फ्लॅट; तरीही एकही गिऱ्हाईक मिळेना, कारण जाणून शॉक व्हाल

रशिया : जगभरात घरांच्या किंमती गगना भिडल्या आहे. मुंबई, दुबई सारख्या शहरात घरांच्या किंमती कोट्यावधीच्या वर गेल्या आहेत. घर खरेदी करण्यात आयुष्यभराची जमा पुंजी खर्च करतात. तर, अनेक जण घर खरेदी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज आयुष्यभर फेडत बसतात. मात्र, जगात एक असे ठिकाण आहे जिथे पूर्णपणे सुसज्ज फ्लॅट्स फक्त 10 हजार रुपयांना विकला जात आहे. मात्र, तरी देखील येथे घर खरेदीसाठी गिऱ्हाईक मिळेना. जाणून घेऊया कुठे मिळतोय इतका स्वस्त फ्लॅट.
रशियाच्या आर्क्टिक प्रदेशातील एका शहरात अतिशय स्वस्त दरात घरं विकली जात आहेत. येथे हजारो अपार्टमेंट्स अनेक वर्षांपासून रिकाम्या आहेत. याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. येथे अपार्टमेंट्स फक्त 10,000 रुपयांना उपलब्ध असल्याचा दावा सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये केला जात आहे.
येथे विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली घरं फुल फर्निश्ड आहेत. इतकचं नाही तर, स्वयंपाकघरातील भांडी आणि इतर अनेक दैनंदिन गरजेच्या वस्तू देखील येथे उपलब्ध आहेत. असे असूनही येथे खरेदीदार दुर्मिळ आहेत.
सगळ्यांना प्रश्न पडला आहे सर्व सोई सुविधा आणि इतक्या कमी किंमती असून ही येथे घरं का विकली जात नाहीत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्या प्रदेशातील हवामान. रशियाच्या आर्क्टिक प्रदेशात, हिवाळ्यात तापमान कधीकधी शून्यापेक्षा कित्येक अंश खाली जाते. या दीर्घकाळ चालणाऱ्या तीव्र थंडीमुळे सामान्य जीवन जगणेही आव्हानात्मक होऊन जाते. अशा हवामानात राहण्यासाठी घर पुरेसे उबदार ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. हे खूप खर्चिक असू शकते. यामुळेच येथे फ्लॅट विकत घेण्यापेक्षा वर्षभर त्याची देखभाल करणे अधिक महाग असल्याचे सर्वांना वाटते.
थंडीपासून बचाव करण्यासाठी आर्क्टिक प्रदेशातील घरांना हीटिंग सिस्टीम सतत चालू ठेवणे गरजेचे असते. घरातील तापमान अत्यंत कमी होऊ शकते. यामुळे वीज, इंधन आणि उष्णतेचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढतो. यामुळेच येथे कमी किमतीत फ्लॅट खरेदी करणे सोपे असले तरी, त्यानंतरचा मासिक खर्च आवाक्याबाहेरचा आहे.
अहवालानुसार, या प्रदेशातील शेकडो आपार्टमेंट्स रिकाम्या आहेत. एकेकाळी उद्योग आणि खाणकामामुळे येथे मोठी लोकवस्ती होती. परंतु कालांतराने रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. लोक चांगल्या कामाच्या संधी आणि सौम्य हवामानाच्या शोधात इतर शहरांमध्ये स्थलांतरित होऊ लागले. परिणामी, अनेक निवासी इमारती अक्षरशः रिकाम्या झाल्या आणि मालमत्तेची मागणी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.