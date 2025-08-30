पाकिस्तानच्या कराचीमध्येही गणशोत्सवाची धूम, नाईक कुटुंबाकडून साजरा केला जातो उत्सव

कराची : देशभरात सध्या गणेशोत्सवाची धूम सुरु आहे. केवळ देशातच नव्हे तर जगाच्या पाठीवर जिथं मराठी माणूस आहे तिथं गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. तेव्हा पाकिस्तानातील कराचीत साजरा होणाऱ्या गणेशोत्सवाबद्दल जाणून घेऊयात.
गणेशोत्सव फक्त महाराष्ट्रातच साजरा केला जात नाही. तर संपूर्ण देशात नव्हे तर जगभर गणेशोत्सव साजरा केला जातो. नवलाईची गोष्ट म्हणजे मुस्लीम राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानातही गणेशोत्सव साजरा केला जातो. कराची हे पाकिस्तानमधील एकमेव असे ठिकाण आहे जिथे 150 मराठी कुटुंबे अजूनही राहात आहेत. कराचीतल्या या मराठी कुटुंबाकडून पिढ्यांनपिढ्यांपासून गणेशोत्सव साजरा केला जातोय. कराचीत राहणारं नाईक कुटुंब मराठी आहे. फाळणीनंतर नाईक कुटुंबानं कराचीतच राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानात राहूनही नाईक कुटुंब मराठमोळे सणवार विसरलेले नाहीत. नाईक कुटुंबानं यावर्षीही भक्तिभावानं गणपतीबाप्पाना वाजतगाजत आणलं. नाईक कुटुंबानं बाप्पाची मनोभावे पूजा केली. पाकिस्तानात राहणारे अनेक मराठी बांधव त्यांच्या घरी दर्शनाला येतात. कराचीतली मराठी कुटुंब एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा करतात. गणपतीला नैवैद्य म्हणून अनेक पक्वान्नं तयार होतात पण मोदक गणरायाला सर्वात प्रिय असतात त्यामुळे तांदळाची पिठी, नारळ, गूळ आणि रवा यांच्या मिश्रणातून मोदक तयार होतात. चॉकलेट मोदक, व्हॅनिला फ्लेव्हर मोदक हे इथलं खास वैशिष्ट्य आहे.
कराचीतल्या क्लिफ्टन भागातल्या रत्नेश्वर महादेव मंदिरातही गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येतोय. रत्नेश्वर महादेव मंदिर हे कराचीतील अतिशय पुरातन असं मंदिर आहे. मंदिराचे पुजारी गणेशाची पूजाअर्चा करतात. गणरायाला वेगवेगळ्या पद्धतीने फुलं वाहली जातात. दूध आणि मधानं अभिषेक केला जातो. गणेशोत्सवात या मंदिरात शेकडो भाविक येतात. मराठी माणसांच्या बरोबरीनं हिंदूधर्मीय माणसंही भक्तिभावानं दर्शनाला येतात. या सोहळ्यात कोणीही सामील होऊ शकतं. कसलाही प्रतिबंध नसतो.
हेही वाचा : Gauri Puja 2025 : गणपतीपाठोपाठ यंदा कधी येणार गौरी? जाणून घ्या ज्येष्ठा गौरी आवाहनाची तिथी, शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व
प्रत्येकाला गणपतीची पूजा करण्याची संधी मिळते. दिवसरात्र पूजाअर्चा, अभिषेक सुरू असतं. मंदिराल्या एका मोठ्या सभागृहात बाप्पा विराजमान होतात. सभागृहालाही घरच्याप्रमाणे सजवण्यात येतं. गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं पाकिस्तानात अल्पसंख्याक असलेला हिंदू समाज एकत्र येताना पाहायला मिळतो. पाकिस्तानात असूनही हिंदू आपापले सणवार विसरलेले नाहीत.आपल्या लाडक्या गणरायाची मनोभावे पूजा केली जाते. धुमधडाक्यात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. पाकिस्तानातील आपल्या मराठी बांधवांसाठी गणपती बाप्पा मोरया..
कराचीतील रत्नेश्वर महादेव मंदिरात गणेशोत्सव कसा साजरा होतो?
कराचीतील क्लिफ्टन भागातील रत्नेश्वर महादेव मंदिरात गणेशोत्सव उत्साहात साजरा होतो. मंदिराचे पुजारी गणेशाची पूजा-अर्चा करतात, फुलं वाहतात, आणि दूध व मधाने अभिषेक केला जातो. मंदिरातील मोठ्या सभागृहात गणपती विराजमान होतात आणि सभागृहाला घराप्रमाणे सजवले जाते.
कराचीत गणेशोत्सवासाठी कोणते खास पदार्थ तयार केले जातात?
गणेशोत्सवात गणपतीला नैवेद्य म्हणून तांदळाची पिठी, नारळ, गूळ आणि रवापासून बनवलेले मोदक तयार केले जातात. याशिवाय, चॉकलेट मोदक आणि व्हॅनिला फ्लेव्हर मोदक हे कराचीतील खास वैशिष्ट्य आहे.
कराचीतील गणेशोत्सवाचं महत्त्व काय आहे?
कराचीतील गणेशोत्सव मराठी आणि हिंदू समाजाला एकत्र आणतो आणि त्यांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीला बळकटी देतो. पाकिस्तानसारख्या मुस्लिमबहुल देशातही हिंदू सण धुमधडाक्यात साजरे होतात, जे समाजातील एकता आणि भक्ती दर्शवतात.