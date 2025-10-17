धक्कदायक! वडिलांनी 7 वर्षांच्या मुलाला दरीत..., आईनेच केला Video शूट; म्हणाला, "मी एक..."

Garrett Gee Travel Influencer Viral Video: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गॅरेट जी (Garrett Gee) सध्या मोठ्या चर्चेत आहेत. कारण त्यांनी आपल्या सात वर्षांच्या मुलाला उंच कड्यावरून पाण्यात फेकतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला. हा व्हिडिओ काही महिन्यांपूर्वी जुलै महिन्यात व्हायरल झाला होता, आणि त्यानंतर गॅरेट जी यांच्यावर जोरदार टीका झाली. मात्र गॅरेट यांनी आता या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देत सांगितले की, “माझा हेतू चुकीचा नव्हता, मी एक चांगला बाप आहे आणि माझा उद्देश मुलाला भीतीवर मात करायला शिकवणं हा होता.”
या व्हिडीओमध्ये गॅरेट याची पत्नी जेसिका (Jessica) हिने संपूर्ण प्रसंगाचं रेकॉर्डिंग केलं आहे. व्हिडीओमध्ये दिसतं की गॅरेट आपल्या मुलाला उंच डोंगरावर घेऊन जातो, खाली खोल दरी आहे जिथं पाणी भरलेलं आहे. त्यांचा मुलगा कॅली (Cali) पाण्यात उडी मारू इच्छितो पण घाबरतो. त्याच क्षणी गॅरेट मागून येतात आणि त्याला उचलून थेट पाण्यात फेकतो.मुलगा पाण्यात सुरक्षितपणे पडतो आणि हसतोही, पण इंटरनेटवरील लोकांनी हे पाहून प्रचंड संताप व्यक्त केला. अनेकांनी या कृतीला 'धोकादायक' आणि 'मानसिक आघात देणारी' अशी टीका केली. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर चाइल्ड सेफ्टी आणि पॅरेंटिंग विषयी मोठा वाद निर्माण झाला.
गॅरेट जी हे एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि कंटेंट क्रिएटर आहे, ज्याला 'The Bucket List Family' म्हणून ओळखलं जातं. तो आपल्या कुटुंबासोबत जगभर प्रवास करतात आणि ट्रॅव्हल व अॅडव्हेंचर कंटेंट तयार करतो. त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर लाखो फॉलोअर्स आहेत.
गॅरेट याने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, “हे पॅरेंटिंग अॅडव्हाइस नाही. प्रत्येक मूल वेगळं असतं. सुरक्षित राहा!”
गॅरेट याने नंतर स्पष्ट केलं की त्याचा व्हिडीओ पालकत्वाबद्दल सल्ला देण्यासाठी नव्हता. त्याने लिहिलं, “प्रत्येक मूल वेगळं असतं. आपण आपल्या मुलांना ज्या पद्धतीने शिस्त लावतो, शिकवतो, त्याला आव्हानं स्वीकारायला लावतो ती प्रत्येक घरात वेगळी असते. माझी पहिली प्राथमिकता सुरक्षा आहे. दुसरी म्हणजे आव्हानांचा सामना शिकणं, आणि तिसरी म्हणजे आनंदाने जगणं.”
पीपल मॅगझिनशी बोलताना त्याने सांगितलं, “जर कोणी तो व्हिडीओ पाहिला आणि फक्त त्या एका क्षणावरून मत बनवलं, तर त्यांना ते चुकीचं वाटणं साहजिक आहे. पण जे लोक आमचं संपूर्ण प्रवास पाहतात, ते जाणतात की आम्ही किती विचारपूर्वक आणि जबाबदारीने पालकत्व करतो.”
थोडक्यात, गॅरेट जींच्या या व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर जबरदस्त चर्चा रंगली आहे. काही जणांनी त्यांची कृती धोकादायक म्हटली, तर काहींनी त्यांच्या “धैर्य शिकवण्याच्या” विचाराला पाठिंबा दिला. मात्र या घटनेने पालकत्वाच्या सीमांवर आणि मुलांच्या सुरक्षेवर पुन्हा एकदा मोठा प्रश्न उभा केला आहे.